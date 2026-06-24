W skrócie Meta zaprezentowała linię inteligentnych okularów Meta Glasses, oferując urządzenia łączące stylowy design i technologię AI, które są już w sprzedaży od 299 dolarów, w tym specjalny model przygotowany z Kylie Jenner.

Nowe okulary AI dostępne są w trzech wariantach oprawek, mogą współpracować z różnymi rodzajami szkieł, a nowy system pozwala na wymianę soczewek korekcyjnych u optyka bez utraty gwarancji.

Meta Glasses korzystają z modelu sztucznej inteligencji Muse Spark, oferując funkcje AI, obsługę 20 języków i możliwość wykonywania oraz udostępniania zdjęć i nagrań bez użycia rąk.

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Meta wprowadza nowe okulary AI. Niezwykle stylowa technologia

Meta ogłosiła 23 czerwca nową linię okularów AI. Wyróżnia się ona odważnymi kształtami, głębokimi kolorami i materiałami premium. Konstrukcja uwzględnia regulowane noski w trzech zakresach, regulowane zauszniki oraz elastyczne zawiasy, co pozwala na idealne dopasowanie. Meta Glasses debiutują w trzech wariantach oprawek:

Meta Adventurer - klasyczny, prostokątny kształt o uniwersalnym wyglądzie, dostępny w rozmiarach Standard i Large.

Meta Fury - wyraziste oprawki stworzone dla osób, które chcą się wyróżnić.

Meta Glasses by Kylie - wyjątkowe, wąskie, owalne oprawki inspirowane osobistym stylem Kylie Jenner. To pierwsza współpraca celebrytki w segmencie technologii wearable.

Producent przygotował bogatą paletę kolorystyczną. Dostępne są warianty Classic Black, Classic Tortoise, Racing Green, Linen, Merlot, Mahogany oraz Sandstone. Dzięki współpracy z EssilorLuxottica okulary oferowane są z soczewkami przeciwsłonecznymi, Transitions®, polaryzacyjnymi oraz korekcyjnymi. Łącznie dostępnych jest 26 różnych stylów. Nowy system Rx Lens Swap pozwala na dodanie szkieł korekcyjnych u preferowanego optyka już po zakupie, bez utraty gwarancji.

W projekt jednego z wariantów Meta Glasses zaangażowała się Kylie Jenner, pozująca w symboliczny sposób Meta materiały prasowe

"Okulary to najbardziej ekscytująca kategoria sprzętu ery AI - idealne urządzenie, by doświadczyć całodniowego [wsparcia] asystenta AI, który rozumie świat z twojej perspektywy" - czytamy w oficjalnym komunikacie Mety. "Przez ostatnich 5 lat byliśmy pionierami tej kategorii z EssilorLuxottica, sprzedając miliony egzemplarzy i udowadniając, że kiedy okulary AI są stylowe i użyteczne, ludzie uczynią z nich część swojego życia codziennego".

Jakie funkcje oferują okulary Meta Glasses?

Okulary zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo zintegrować się z codziennym życiem użytkownika. Wyposażono je w zestaw sprawdzonych i nowoczesnych funkcji, z których kluczową jest sztuczna inteligencja Meta AI na wyciągnięcie ręki. Dedykowany przycisk akcji pozwala na szybkie wywołanie asystenta lub natychmiastowe uruchomienie ulubionej funkcji.

Kolejnym atutem jest krystalicznie czysty dźwięk dostarczany przez głośniki typu open-ear, co można rozumieć jako słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji. Zapewniają one świetną jakość audio bez blokowania uszu. Dzięki temu można komfortowo słuchać muzyki i podcastów oraz prowadzić rozmowy telefoniczne przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości otoczenia. Wysoki komfort komunikacji gwarantuje również zaawansowany układ wielu mikrofonów. Dzięki skutecznej redukcji hałasu wszelkie połączenia telefoniczne, przesyłanie wiadomości oraz sterowanie głosowe są niezwykle wyraźne i ostre w każdym środowisku.

Meta Glasses to niezwykle stylowy przykład technologii wearable opartej na zaawansowanej AI Meta materiały prasowe

Meta Glasses oferują także zaawansowane funkcje przechwytywania i udostępniania multimediów. Użytkownicy mogą robić zdjęcia oraz nagrywać filmy całkowicie bez użycia rąk, co pozwala im pozostać w pełni obecnymi w "tu i teraz". Przy tym twórcy postawili prywatność na pierwszym miejscu. Przejrzyste i łatwe w obsłudze ustawienia ułatwiają pełną kontrolę nad tym, co użytkownik decyduje się udostępnić, a wbudowane zabezpieczenia skutecznie chronią prywatność osób znajdujących się w otoczeniu okularów.

Wszystkie te funkcje mają być dostępne przez cały dzień użytkowania - a w zasadzie to przez pół dnia. Wydajna bateria pozwala bowiem na ponad 8 godzin nieprzerwanej pracy ubieralnego akcesorium, co można przedłużyć w warunkach mobilnych, ładując sprzęt w dedykowanym etui.

Nowy model sztucznej inteligencji Muse Spark

Meta Glasses to pierwsze inteligentne okulary, które od pierwszego dnia działają w oparciu o silnik Muse Spark, pochodzący z Meta Superintelligence Labs - działu powołanego w 2025 r. przez Marka Zuckerberga, którego misją jest dostarczenie każdemu osobistej superinteligencji, o czym informowaliśmy w GeekWeeku.

Nowy model napędza całkowicie przebudowaną sztuczną inteligencję Meta AI, oferując ulepszone możliwości multimodalne (przetwarzanie przez AI danych zarówno tekstowych, jak też audiowizualnych itd.). Rozwiązanie to trafia również do użytkowników wcześniejszych modeli Ray-Ban Meta oraz Oakley Meta w USA i Kanadzie.

Dzięki nowej wersji Meta AI okulary dostarczają inteligentniejsze odpowiedzi na pytania o wyniki sportowe czy lokalne restauracje, lepiej rozumieją obraz widziany przez użytkownika i ułatwiają zarządzanie kalendarzem oraz codziennymi obowiązkami. W czerwcu 2026 r. debiutuje również funkcja "dynamic photo", która automatycznie wykonuje serię zdjęć i rekomenduje najlepsze ujęcie. A dla wariantu smart glasses bez wyświetlacza wkrótce pojawi się nawigacja piesza z instrukcjami zakręt po zakręcie.

Dodatkowo funkcja tłumaczenia na żywo zyskała wsparcie dla 14 nowych języków, co rozszerza łączną bazę do 20 obsługiwanych języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, portugalskiego, arabskiego, chińskiego, holenderskiego, fińskiego, greckiego, hindi, indonezyjskiego, japońskiego, koreańskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, tajskiego, tureckiego i wietnamskiego. Jak widzimy, na chwilę obecną Meta Glasses nie przemówią do nas po polsku.

Dostępność rynkowa i akcesoria

Meta Glasses trafiły do sprzedaży we wtorek (23 czerwca) i są dostępne na stronie Meta.com oraz w sieciach Lenscrafters, Sunglass Hut, Best Buy, Amazon i u innych sprzedawców w wybranych krajach (USA, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Austria, Belgia, Holandia, Szwajcaria i Australia). Szkła korekcyjne są kompatybilne z oprawkami w zakresie mocy od -12 do +2,25 dpt (na Meta.com w zakresie od -6 do +2,25 dpt).

Do okularów dołączone jest składane, przenośne etui ładujące, które zapewnia do 40 dodatkowych godzin pracy baterii. W sprzedaży pojawił się również stojak ładujący Meta Glasses Charging Stand. To kompaktowe i eleganckie akcesorium jest kompatybilne z większością pozbawionych wyświetlacza okularów AI od Meta, w tym z modelami Ray-Ban Meta, Oakley Meta HSTN oraz nowymi wersjami Meta Glasses.





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