W Polsce rozgorzała dyskusja, czy niepełnoletni powinni kupować i pić popularne energetyki. Twórcy projektu są zdania, że nowy zakaz będzie miał na celu ochronę zdrowia dzieci i młodzieży. Stwierdzają oni, że napój z dodatkiem tauryny lub kofeiny jest "wyrobem w postaci napoju będącego środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie".

Jak stwierdził minister sportu Kamil Bortniczuk dla RMF FM: - Dzisiaj już dysponuję badaniami statystycznymi dotyczącymi Polski i to uczestników programu SKS (Szkolne Kluby Sportowe), czyli młodych sportowców. One wskazują na to, że napoje energetyczne to trochę narkotyk zapakowany w cukierek. Dlatego tym bardziej powinniśmy się tego wystrzegać i zakazać kupna tych napojów dzieciom.

Energetyki od 18 lat. Od kiedy zmiany w prawie?

Bortniczuk stwierdza, że: - Spodziewam się, że stosunkowo szybko ten projekt trafi pod obrady i jeszcze w tej kadencji znajdzie szczęśliwy finał w postaci podpisu prezydenta pod gotową ustawą -. Kadencja rządu kończy się jesienią tego roku. Twórcy projektu chcieliby, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim

Według projektu ustawy wprowadzony byłby bezwzględny zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim - obowiązywałby on również na terenie placówek oświatowych, w tym szkół oraz w automatach. Ponadto nie można byłoby reklamować tego typu napojów w telewizji, kinie, czy w radiu w godzinach 6:00-20:00. Dodatkowo reklam nie będzie można zamieszczać na okładkach dzienników i czasopism, w prasie młodzieżowej i dziecięcej, a także na tablicach ogłoszeniowych i słupach.

W raporcie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności można przeczytać, że aż 18 proc. dzieci będących w wieku od 3 do 10 lat twierdzi, że regularnie spożywa napoje energetyzujące, z kolei w przypadku nastolatków, tj. od 10. do 18. roku życia udział procentowy wzrasta już do 68 proc. Około 30 proc. osób dorosłych deklaruje, że pije energetyki.

Czy energetyki są szkodliwe dla zdrowia?

W założeniu napoje energetyczne mają pobudzać nasz organizm, niwelować zmęczenie, poprawić koncentrację, przyspieszyć metabolizm, czy zwiększyć wydolność organizmu. Napoje tego typu dostarczają dodatkowej energii po intensywnym wysiłku fizycznym.

W skład energetyków wchodzi: kofeina, tauryna, cukry proste, inozytol, substancje aromatyzujące, witaminy z grupy B, substancje konserwujące, regulatory kwasowości, czy dwutlenek węgla. Jak stwierdza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, substancje te w małych ilościach nie szkodzą naszemu organizmowi, jednakże jeśli zwiększy się ich ilość, mogą już nam zaszkodzić.

Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: "Kofeina nie jest składnikiem odżywczym, ale substancją psychoaktywną [...] Spożywanie jej w niewielkich ilościach korzystnie stymuluje aktywność centralnego układu nerwowego, natomiast w przypadku większych dawek mogą pojawiać się objawy rozdrażnienia, niepokoju, napady lęku, bezsenność lub zaburzenia koordynacji ruchowej".

Z raportu można dowiedzieć się również, że duże dawki kofeiny powodują wzrost ciśnienia tętniczego krwi, a także źle wpływają na gospodarkę wapniową, co dalej może prowadzić do wszelkiego rodzaju zaburzeń związanych w tworzeniu kości. Duże ilości kofeiny niekorzystnie wpływają również na jakość i długość snu.

W skrajnych przypadkach już jedna puszka energetyka może doprowadzić do zawału serca, zarówno u starszych, jak i młodszych osób. Według zaleceń napoje energetyzujące nie powinny być spożywane przez dzieci, kobiety w ciąży, młodzież, osoby cierpiące na schorzenia układu nerkowego, migreny, choroby serca, czy nadczynność tarczycy.

Z kolei duże dawki tauryny skutkują osłabieniem organizmu oraz utratą dobrego samopoczucia. W niektórych przypadkach mogą wywołać wymioty i odwodnienie. Ponadto jedna puszka takiego napoju zawiera aż 6-7 łyżeczek cukru. Spożycie większej liczby energetyków może spowodować wręcz spadek energii, brak siły i senność. Przy regularnym spożywaniu tego typu napojów może wykształcić się próchnica zębów, a nawet cukrzyca.