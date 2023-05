Układ pokarmowy układowi nierówny. To kobiety mają przewagę

Nowe badania pokazują, jak układ pokarmowy potrafi być zmienny. Okazuje się, że mamy do czynienia ze znacznymi różnicami w anatomii, nawet porównując osoby o takim samym zdrowiu. A jeszcze większe różnice obserwujemy między kobietami a mężczyznami. I to na plus płci pięknej.

Zdjęcie Większe różnice obserwujemy między kobietami a mężczyznami / 123RF/PICSEL