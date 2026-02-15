Spis treści: Najpopularniejsze kategorie aplikacji na telefon 20 najchętniej pobieranych aplikacji w Europie Najczęściej pobierane aplikacje w Polsce

Najpopularniejsze kategorie aplikacji na telefon

Eksperci technologii cyfrowych już w pierwszej połowie zeszłej dekady głośno mówili o nastaniu ery "mobile-first", co oznacza, że pierwszym wyborem użytkowników nie jest już komputer, lecz telefon albo tablet. Głównym oknem na świat internetowy stały się aplikacje mobilne, które ludzie ściągają na potęgę z repozytoriów takich jak Sklep Google Play i Apple App Store. Szczególnie interesujące są statystyki tych pobrań, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć aktualne trendy, a także poznać najpopularniejsze aplikacje, które mogą być warte przetestowania.

Jak to w ogóle sprawdzić? Na rynku mobilnym działają platformy analityczne, podłączone do kont deweloperskich wspomnianych sklepów z aplikacjami, które liczą pobrania aplikacji i tworzą na tej podstawie statystyki. Przykładem jest Appfigures, platforma typu ASO (App Store Optimization), która udostępnia nowe dane nawet co godzinę. Na podstawie jej raportów powstała lista 20 najchętniej pobieranych aplikacji w Europie. Mówi ona wiele o preferencjach i zainteresowaniach użytkowników w ostatnim czasie.

Z analizy danych wynika, że europejscy użytkownicy Androida i iOS są szczególnie zainteresowani pomocą sztucznej inteligencji, zakupami, platformami społecznościowymi, oglądaniem rolek, komunikacją (prywatną i zawodową), edukacją, wyszukiwaniem zdjęć, podróżami, a także edycją zdjęć i wideo. Wnioski te oparte są na liczbie pobrań poszczególnych aplikacji. Nie biorą one pod uwagi aplikacji internetowych uruchamianych w przeglądarce ani instalowanych z innych sklepów bądź samodzielnie przez użytkowników (poprzez tzw. sideloading). Co dokładnie pokazują statystyki?

20 najchętniej pobieranych aplikacji w Europie

Dane udostępnione przez Appfigures umożliwiły stworzenie rankingu 20 najchętniej pobieranych aplikacji w Europie. Oto ich lista wraz z podziałem na kategorie i liczbą pobrań w całym 2025 roku.

ChatGPT - produktywność - 64,010,000 pobrań Temu - zakupy - 43,983,000 pobrań Threads - sieci społecznościowe - 27,348,000 pobrań TikTok - rozrywka - 26,780,000 pobrań CapCut - zdjęcia i wideo - 25,458,000 pobrań Google Gemini - produktywność - 25,193,000 pobrań WhatsApp Messenger - sieci społecznościowe - 24,436,000 pobrań Revolut - finanse - 23,923,000 pobrań Vinted - zakupy - 23,276,000 pobrań Lidl Plus - zakupy - 22,896,000 pobrań Duolingo - edukacja - 22,353,000 pobrań SHEIN - zakupy - 22,262,000 pobrań Instagram - zdjęcia i wideo - 21,955,000 pobrań Telegram - sieci społecznościowe - 21,630,000 pobrań Klarna - zakupy - 17,918,000 pobrań Uber - podróże i usługi lokalne - 17,902,000 pobrań Microsoft Teams - biznes - 16,752,000 pobrań Canva - zdjęcia i wideo - 16,607,000 pobrań Pinterest - lifestyle - 16,545,000 pobrań Snapchat - zdjęcia i wideo - 16,440,000 pobrań

Analitycy zdecydowali się na przyporządkowanie oprogramowania tylko do jednej kategorii, przez co niektóre, takie jak ChatGPT i Google Gemini, nie zostały opisane jako czatboty AI. Z kolei w przypadku Instagrama dyskutować można, czy jest to bardziej apka do oglądania zdjęć i wideo czy platforma społecznościowa. To już chyba zależy od tego, w jaki sposób korzystają z niej dani użytkownicy.

Najchętniej pobieraną aplikacją w Europie był ChatGPT od OpenAI, co zupełnie nas nie dziwi. Zaskoczeniem może być za to brak Facebooka w TOP 20. Da się to wyjaśnić przynajmniej dwoma przyczynami. Po pierwsze, jego popularność spada, w prym w social mediach wiodą inne platformy - zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. Po drugie, sztandarowy produkt Mety wydaje się tak "podstawową" platformą społecznościową, że wiele osób ma już go od dawna na smartfonie, więc nie było potrzeby jego instalacji w 2025 roku.

Statystyki obejmują nie tylko liczbę pobrań, ale również zarobki wydawców. Te listy nie do końca się pokrywają. Największe przychody w ubiegłym roku w Europie osiągnęli kolejno: TikTok, ChatGPT, Tinder, Disney+, Amazon Prime Video, Google One, YouTube, Amazon Shopping, Duolingo, CapCut, HBO Max, Snapchat, Crunchyroll, Bumble, LinkedIn, Deezer, Spotify, Audible, ReelShort i Badoo Dating. Jak widać, są to w dużej mierze usługi oparte na subskrypcjach lub działające w modelu freemium, w którym za odblokowanie funkcji premium należy uiścić opłatę.

Najczęściej pobierane aplikacje w Polsce

A jakie aplikacje najczęściej pobierają użytkownicy z Polski? Rzućmy okiem na aktualne statystyki Appfigures (dane na 9 lutego 2026). Spośród darmowych aplikacji na Androida wiodą prym: ChatGPT, mObywatel, oAlert: Recalled Products, Temu, mojeIKP, Empik - udane zakupy, ReelShort, Biedronka - Shakeomat, gazetki, Duolingo: Language Lessons, WhatsApp Messenger, Vita Mahjong, PDF Viewer - PDF Reader, InPost Mobile, TikTok, Action, Block Blast!, Roblox, Google Gemini, Lidl Plus i mZUS.

W przypadku polskich użytkowników iPhone'a najczęściej pobierane są obecnie: Google Gemini, ChatGPT, Temu, Grok, mObywatel, CapCut, KSeF 2.0, Duolingo, Vinted, ReelShort, HBO Max, mojeIKP, Threads, Fitatu AI Calorie Counter, Amazon Prime Video, Block Blast!, McDonald's, SHEIN, Bump i WhatsApp Messenger.

Te nowe dane pokazują, że Polacy równie chętnie sięgają po narzędzia sztucznej inteligencji, a na platformie iOS nawet chętniej po rozwiązanie Google niż OpenAI. Niedawno pisaliśmy o tym, że Gemini dogania obecnego lidera pod względem liczby aktywnych użytkowników, a tu widzimy tego przykład. Poza tym spory udział mają lokalne aplikacje związane z załatwianiem spraw urzędowych i księgowych, a także z gazetkami i promocjami w marketach.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press