WhatsApp zmienia się w oczach. Kolejna paczka nowości

W ciągu ostatnich miesięcy WhatsApp mocno się odmienił. Przypomnijmy, że zeszłym roku komunikator otrzymał m.in. możliwość wysyłania Live Photos na iOS i Motion Photos na Androida, łatwiejszego wyszukiwania grup, skanowanie dokumentów, nowych teł połączeń i motywów czatu dzięki sztucznej inteligencji i nie tylko.

"WhatsApp jest twoim miejscem prywatnych czatów z rodziną i przyjaciółmi. Zawsze wprowadzamy nowe funkcje i aktualizacje, by pomóc ci lepiej wyrażać siebie i prowadzić bardziej zaangażowane konwersacje" - wyjaśniali twórcy aplikacji. Od tego czasu minęło kilka miesięcy i znów sporo się zmieniło.

"Z czasem nasze czaty stają się zapisem ważnych chwil: rozmów z rodziną, żartów z przyjaciółmi oraz zdjęć i filmów, którymi nie sposób się nie dzielić. Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, wprowadzamy nowe rozwiązania, dzięki którym korzystanie z WhatsApp będzie jeszcze łatwiejsze" - tłumaczy Meta w oficjalnym changelogu z 26 marca.

Wyczekiwane funkcje trafiły do komunikatora. Co się zmieniło?

Najnowsza aktualizacja WhatsAppa wprowadza szereg istotnych zmian, które mają m.in. ułatwić codzienną komunikację oraz umożliwić organizację plików i płynne przechodzenie między systemami operacyjnymi. Twórcy skupili się zarówno na komforcie użytkowników, jak i nowych możliwościach kreatywnych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Oto 6 najważniejszych zmian:

Porządek w czatach i oszczędzanie miejsca na telefonie. Użytkownicy zyskują nowe narzędzia do zwalniania miejsca na telefonie. Funkcja "Zarządzaj pamięcią", dostępna po kliknięciu nazwy konkretnej rozmowy, pozwala na selektywne usuwanie dużych plików i multimediów bezpośrednio wewnątrz czatu. Dzięki temu można pozbyć się zbędnych wideo czy zdjęć, zachowując nienaruszoną historię tekstową rozmowy, bez konieczności kasowania całych konwersacji.

Łatwiejsza migracja danych między urządzeniami i systemami. Przenoszenie danych z WhatsAppa na inne urządzenie staje się znacznie prostsze. Funkcja transferu historii czatów obsługuje teraz migrację z systemu iOS na Androida, a także przenoszenie danych w obrębie tej samej platformy. Proces ten obejmuje nie tylko wiadomości tekstowe, ale również przesłane zdjęcia oraz filmy. Jeśli więc zmienisz telefon lub system na inny, twoja zawartość z komunikatora może zostać na niego przeniesiona.

WhatsApp ułatwia teraz m.in. oszczędzanie miejsca na telefonie i transfer danych między systemami Meta materiał zewnętrzny

Dwa profile na jednym iPhonie. Funkcja znana wcześniej z Androida trafiła teraz do użytkowników systemu iOS. Mogą oni korzystać z dwóch kont WhatsAppa jednocześnie na jednym urządzeniu. To rozwiązanie idealne dla osób oddzielających sferę prywatną od zawodowej, którzy nie muszą już w tym celu korzystać z dwóch telefonów. Aby uniknąć pomyłek, na dolnej karcie aplikacji widoczne jest teraz zdjęcie profilowe aktualnie używanego konta.

Inteligentne sugestie naklejek. Wyrażanie siebie na czacie staje się bardziej intuicyjne dzięki nowemu systemowi podpowiedzi. Podczas wpisywania treści wiadomości aplikacja wyświetla sugestie ikon emoji. Użytkownik może jednym kliknięciem zamienić wybrane emoji na dopasowaną naklejkę, która lepiej oddaje aktualny nastrój lub emocje towarzyszące rozmowie.

Edytowanie zdjęć z Meta AI. WhatsApp integruje narzędzia Meta AI do retuszowania zdjęć bezpośrednio z oknem czatu. Użytkownicy mogą teraz modyfikować swoje fotografie przed wysłaniem. Sztuczna inteligencja pomaga usunąć zbędne elementy z kadru, zmienić tło lub nadać zdjęciu zupełnie nowy styl wizualny. Należy jednak pamiętać, że dostępność tych funkcji może być ograniczona dla niektórych grup użytkowników.

Asystent pisania i sugerowane odpowiedzi. Oparta na AI funkcja "Pomoc w pisaniu" staje się bardziej zaawansowana. Dzięki analizie kontekstu rozmowy WhatsApp potrafi teraz generować sugerowane odpowiedzi. Rozwiązanie to ma na celu przyspieszenie komunikacji i lepsze dopasowanie tonu wiadomości przy jednoczesnym zachowaniu pełnej prywatności prowadzonych rozmów.

Meta dodaje, że wszystkie wymienione wyżej funkcje zaczęły już być wdrażane. Może to oznaczać, że nie u wszystkich osób pojawią się od razu. W takiej sytuacji pozostaje zaktualizować WhatsAppa w Sklepie Google Play lub Apple App Store i zachować cierpliwość.

