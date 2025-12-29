7 przydatnych aplikacji, które są tylko na telefonach Samsung
Użytkownicy smartfonów Samsung często koncentrują się na aparacie, designie i wydajności swoich urządzeń. Tymczasem największa przewaga Galaxy nad konkurencją kryje się w oprogramowaniu. Wiele osób instaluje dziesiątki zewnętrznych aplikacji, choć ich telefony mają już wbudowane narzędzia, które wykonują te same zadania - często szybciej, stabilniej i bez dodatkowych opłat.
Spis treści:
- Aplikacje Samsung, które musisz znać
- Dlaczego warto używać aplikacji Samsung?
Aplikacje Samsung, które musisz znać
One UI, nakładka systemowa Samsunga, dojrzewała przez lata, a dziś oferuje zestaw aplikacji, które trudno zastąpić. Problem w tym, że większość użytkowników nawet ich nie otwiera, zakładając, że to zbędne dodatki. To błąd, który potrafi kosztować czas, energię, a czasem nawet pieniądze.
Poniżej przegląd siedmiu aplikacji dostępnych wyłącznie na telefonach Galaxy, które zasługują na miejsce na ekranie głównym.
Good Lock to laboratorium Samsunga ukryte w Galaxy Store. Na pierwszy rzut oka wygląda jak pakiet dla zaawansowanych użytkowników, jednak wystarczy kilka minut, aby odkryć, jak wiele zmienia.
Największą wartość kryją moduły:
- RegiStar - pozwala przypisać gesty, takie jak podwójne lub potrójne stuknięcie w tył telefonu, do konkretnych działań: zrzutu ekranu, otwierania aplikacji czy przełączania trybów.
- SoundAssistant - oferuje rozbudowane sterowanie dźwiękiem, w tym przed-aplikacyjne głośności i możliwość przesyłania audio na dwa urządzenia Bluetooth jednocześnie.
- Pentastic lub HomeUp - zmieniają wygląd interfejsu, układ ekranu, animacje i sposób korzystania z rysika S Pen.
Good Lock działa jak zestaw klocków, które możesz poukładać, dostosowując urządzenie dokładnie do swoich potrzeb i stylu.
Z grami mobilnymi jest jak z laptopami: moc to jedno, ale zarządzanie energią to drugie. Galaxy od dawna mają dedykowany moduł dla graczy, lecz większość użytkowników omija go szerokim łukiem.
W Gaming Hub znajdziesz funkcję Pause USB Power Delivery, która rozwiązuje poważny problem - przegrzewanie baterii podczas gry przy podłączonej ładowarce. W tym trybie prąd płynie bezpośrednio do procesora, omijając baterię, dzięki czemu:
- telefon mniej się nagrzewa,
- bateria wolniej się starzeje,
- wydajność pozostaje stabilna nawet przy długich rozgrywkach.
Większość użytkowników traktuje edytor w Galerii jako narzędzie do prostego przycinania wideo. Dopiero otwarcie Samsung Studio pokazuje, jak bardzo się mylą.
Studio to pełnoprawny edytor z:
- osią czasu,
- nakładaniem tekstu, muzyki i grafik,
- obsługą wielu klipów,
- eksportem bez znaków wodnych.
Tworzenie materiałów na TikToka, Instagrama czy YouTube'a bez reklam, subskrypcji i ograniczeń? To właśnie przewaga wbudowanych narzędzi Samsunga. Jeśli korzystasz ze smartfona Galaxy z myślą o treściach wideo, pobranie Studio to obowiązek.
Dla jednych to zbędny folder z reklamami, dla innych - centrum diagnostyczne, które oszczędza pieniądze i nerwy.
Aplikacja Samsung Members pozwala:
- przetestować aparat, mikrofon, głośniki, baterię i dotyk,
- wykryć uszkodzenia przed sprzedażą telefonu,
- uzyskać rabaty, promocje i informacje o aktualizacjach,
- skontaktować się z serwisem bez szukania numerów i formularzy.
To narzędzie szczególnie przydatne na rynku wtórnym - raport diagnostyczny z Members potrafi przesądzić o cenie używanego telefonu.
Wielu użytkowników Androida zna Taskera, ale niewielu zauważa, że Samsung ma własny system automatyzacji - bardziej przyjazny i głębiej zintegrowany.
Modes and Routines działa na zasadzie "jeśli - to wtedy". Możesz ustawić:
- włączenie trybu Nie przeszkadzać po wejściu do biura,
- automatyczne wyciszenie telefonu przy uruchomieniu aplikacji muzycznej,
- zmianę tapety na noc,
- włączanie hotspotu, gdy wykryje konkretny samochód.
To funkcje, które chronią baterię, porządkują powiadomienia i eliminują ręczne przełączanie ustawień. Po tygodniu trudno wrócić do telefonu, który "nic nie rozumie".
Wiele osób instaluje Chrome z przyzwyczajenia. Tymczasem przeglądarka Samsunga wyróżnia się rozwiązaniami, które na małym ekranie robią ogromną różnicę:
- potrafi rozpoznawać odtwarzacze wideo i dodaje do nich intuicyjne gesty,
- oferuje wtyczki rozszerzające funkcjonalność przeglądarki,
- ma rozbudowane blokowanie śledzenia,
- tryb Secret Mode można chronić biometrycznie.
Samsung Internet nie ma ambicji zastąpić Chrome na komputerze, ale w świecie mobilnym wypada po prostu wygodniej.
Microsoft Phone Link działa dobrze, lecz Flow idzie krok dalej. Pozwala kopiować tekst i obrazy między telefonem, tabletem a komputerem błyskawicznie i bez utraty formatowania.
To rozwiązanie doceni każdy, kto:
- pracuje z materiałami graficznymi,
- robi notatki na tablecie i kończy je na komputerze,
- przesyła zdjęcia bez chmury.
Flow ma jedną przewagę, której konkurencja nie potrafi odtworzyć - działa natychmiast i bez opóźnień, bo wykorzystuje ekosystem Samsunga.
Dlaczego warto używać aplikacji Samsung?
Telefony Samsung mają bardzo przemyślany, bogaty ekosystem, w którym aplikacje komunikują się ze sobą sprawniej niż jakiekolwiek rozwiązania zewnętrzne. Korzystanie z nich oznacza:
- mniej pobierania dodatkowych aplikacji,
- większą stabilność działania,
- dłuższą żywotność baterii,
- brak reklam i ukrytych opłat.
Nie musisz być technologicznym entuzjastą, aby dostrzec, a potem docenić tę różnicę. To zabawne, że wielu użytkowników kupuje Galaxy dla aparatu, szybkości czy stylistyki, a ignoruje największy prezent, jaki Samsung im podarował - narzędzia, które czynią telefon bardziej osobistym, inteligentnym i przyjaznym w codziennym użytkowaniu.
O ile konkurencja dopiero pracuje nad rozwiązaniami systemowej automatyzacji czy intuicyjnej personalizacji, Samsung już je ma. Zamiast je ignorować, warto sprawdzić, co potrafią - bo to właśnie w nich kryje się to, co wyróżnia Galaxy spośród innych smartfonów.
Jeśli do tej pory omijałeś te aplikacje, zacznij od jednej i daj jej tydzień. Najprawdopodobniej zostanie z Tobą na stałe.