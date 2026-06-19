W skrócie Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowują aplikację na smartfony, która pozwala wykrywać pleśń na żywności na bazie zdjęć i przekazuje informację głosowo.

Projekt realizowany jest przez koło naukowe DataTeam z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym oraz ekspertami z Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI.

Premiera aplikacji, która początkowo będzie obsługiwać ograniczoną liczbę produktów, jest zaplanowana na wrzesień 2026 roku dla systemów Android i iOS.

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Czy pleśń na jedzeniu jest szkodliwa?

Pleśnie to wielokomórkowe, mikroskopijne grzyby żyjące na materii roślinnej i zwierzęcej, których liczbę gatunków szacuje się na dziesiątki, a nawet setki tysięcy. Pod mikroskopem przypominają one cienkie grzyby, a ich budowa składa się z zarodników nadających pleśni widoczną barwę, łodygi oraz niewidocznych gołym okiem nitkowatych korzeni. Te mikroskopijne nici potrafią wniknąć niezwykle głęboko w strukturę żywności, a odcięcie nożem części pokrytej widocznym nalotem nie gwarantuje bezpieczeństwa. Co gorsza, mocno spleśniałym produktom bardzo często towarzyszą niewykrywalne dla nas bakterie, które rozwijają się równolegle w strukturze zepsutego jedzenia.

Głównym zagrożeniem płynącym ze spożycia takich produktów są toksyny. Niektóre gatunki pleśni mogą wywoływać silne reakcje alergiczne oraz problemy z układem oddechowym. Najbardziej szkodliwe są jednak tzw. mykotoksyny - trujące substancje produkowane przez wybrane grzyby, które mogą prowadzić do poważnych zatruć. Toksyny te gromadzą się wokół niewidocznych nitek korzeniowych, a w wielu przypadkach potrafią bezpowrotnie skazić cały produkt, czyniąc go niebezpiecznym dla zdrowia.

Warto pamiętać, że zarodniki pleśni są wszechobecne w środowisku przez cały rok - zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Roznoszą się w powietrzu i dynamicznie rozwijają wszędzie tam, gdzie panuje wysoka wilgotność oraz ciepło. Gdy trafią na podatny grunt w naszej kuchni, błyskawicznie rozpoczynają swój cykl wzrostu, dlatego eksperci bezwzględnie zalecają wyrzucanie żywności, na której pojawiły się pierwsze oznaki puszystego nalotu. Rzecz w tym, że nie każda osoba jest w stanie go dostrzec. Tu z pomocą przychodzą nowe technologie, takie jak komputerowe rozumienie zawartości obrazu (ang. computer vision), czyli jedna z umiejętności sztucznej inteligencji. Studenci z AGH tworzą właśnie aplikację na Androida i iOS, która to wykorzysta.

Aplikacja studentów AGH pomoże niewidomym wykryć pleśń

Za rozwój projektu odpowiadają członkowie koła naukowego DataTeam, które działa przy kierunku Inżynieria i Analiza Danych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Młodzi inżynierowie wykorzystują zaawansowane metody uczenia maszynowego do analizy fotografii jedzenia, co pozwala na identyfikację oznak zepsucia, jakich nie są w stanie dostrzec osoby ze słabym wzrokiem lub niepełnosprawnością wzrokową.

Główną inspiracją dla całego przedsięwzięcia była chęć zwiększenia samodzielności osób niewidomych oraz słabowidzących. W wielu sytuacjach rozpoznanie rozwijającej się pleśni za pomocą zmysłów jest niewykonalne. "Osoby niewidome często nie są w stanie samodzielnie ocenić, czy na produkcie pojawiła się pleśń. Jeśli nie jest ona wyczuwalna zapachem lub dotykiem, konieczna staje się pomoc innych osób. Chcemy stworzyć narzędzie, które zwiększy ich samodzielność i bezpieczeństwo" - podkreślają twórcy projektu.

Aplikacja studentów AGH pomoże osobom niewidomym wykryć pleśń na jedzeniu AGH w Krakowie materiały prasowe

Inicjatywa spotkała się z poparciem władz krakowskiej uczelni. "Nasi studenci potrafią połączyć wiedzę z zakresu analizy danych i sztucznej inteligencji z wrażliwością społeczną. Efektem jest projekt, który może zwiększyć niezależność osób z dysfunkcjami wzroku i przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa" - skomentował prof. Norbert Skoczylas, kierownik Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGIOS, przy której działa koło naukowe DataTeam.

Samo korzystanie z programu ma być maksymalnie uproszczone. Użytkownik będzie musiał jedynie zrobić zdjęcie jedzenia smartfonem. W tym momencie do akcji wkroczy asystent AI, który przeanalizuje obraz i wygeneruje komunikat głosowy z informacją, czy wykryto pleśń. Taki system pozwoli na błyskawiczną ocenę przydatności produktu do spożycia.

Sztuczna inteligencja może uruchamiać się lokalnie na smartfonie

Podczas projektowania narzędzia studenci musieli zadbać o dostęp do bazy danych i optymalizację, mając na uwadze ograniczoną wydajność sprzętową smartfonów i scenariusz działania w trybie offline, w którym model AI działa lokalnie na urządzeniu.

"Dane do trenowania modelu pozyskujemy między innymi z platformy Kaggle, czyli platformy dla specjalistów ds. danych i inżynierów uczenia maszynowego. Obecnie mamy stworzoną aplikację mobilną. Skupiamy się na tym, by aplikacja działała z dostępem oraz bez dostępu do internetu. W wersji bez dostępu celujemy w modele lżejsze, ale jednocześnie staramy się jak najbardziej podnieść poziom predykcji. Najważniejsze jest to, że liczy się zdrowie i bezpieczeństwo korzystających z aplikacji osób, dlatego kładziemy duży nacisk na to, żeby te prognozy były jak najbardziej dokładne" - wyjaśnia Cyprian Szot, członek zespołu projektowego.

W procesie zbierania odpowiednich materiałów studenci Akademii Górniczo-Hutniczej połączyli siły z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Dzięki wsparciu ze strony prof. Aleksandry Dudy, dziekana Wydziału Technologii Żywności, oraz tamtejszych studentów zespół zyskał dostęp do specjalistycznej bazy zdjęć przedstawiających żywność z widocznymi oznakami pleśni, co okazało się przełomem w procesie trenowania modelu.

Niezwykle ważną częścią prac były również konsultacje z ekspertami tworzącymi interaktywne wystawy w krakowskim Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI. Rozmowy te dały twórcom bezpośredni wgląd w realne potrzeby środowiska osób z dysfunkcjami wzroku i pomogły precyzyjnie dopasować funkcjonalność programu do ich realnych oczekiwań.

Apka zadebiutuje na Androidzie i iOS we wrześniu 2026 r.

Co dalej? Obecnie twórcy aplikacji skupiają się na implementacji modelu testowego do środowiska mobilnego. Prace są już mocno zaawansowane - gotowy jest bazowy interfejs, moduł fotografowania oraz system komunikatów głosowych. Co ważne, apka ma mieć zapewnioną pełną kompatybilność z czytnikami ekranu używanymi przez osoby niewidome. Trwają już testy pod kątem współpracy z systemami TalkBack na Androidzie oraz VoiceOver na urządzeniach Apple.

Debiut pierwszej publicznej wersji oprogramowania zaplanowano na wrzesień 2026 r. Choć na początku aplikacja będzie rozpoznawać ograniczoną liczbę produktów, to twórcy obiecują stałe rozbudowywanie bazy danych i sukcesywne poszerzanie możliwości narzędzia.

Za rozwój aplikacji odpowiadają członkowie koła naukowego DataTeam AGH w Krakowie materiały prasowe

Za realizację tego innowacyjnego projektu odpowiada zespół studentów w składzie: Kacper Potaczała, Filip Zagała, Jakub Skarbek, Bartosz Tasak, Bartłomiej Żurek, Jakub Hus, Kamil Pyzik, Natalia Malcherek oraz Cyprian Szot. Opiekę naukową nad działaniami koła DataTeam sprawuje dr inż. Mateusz Zaręba.





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