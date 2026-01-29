Alternatywa dla TikToka. Ludzie masowo instalują UpScrolled

W skrócie Zmiany na TikToku w USA wpłynęły na problemy ze stabilnością aplikacji.

Internauci częściej szukają alternatywnych platform społecznościowych i odinstalowują TikTok.

W okresie realizacji umowy między USA i Chinami odnotowano globalny wzrost pobrań aplikacji UpScrolled oraz Skylight.

Wielkie zmiany na TikToku. "Konkurencja" na tym korzysta

Stany Zjednoczone postawiły ultimatum chińskiej spółce ByteDance, właścicielowi TikToka. Firma miała do wyboru sprzedaż większości udziałów w aplikacji amerykańskim inwestorom, by dalej działać, albo całkowite wycofanie się z USA. Sprawa była motywowana m.in. obawami o bezpieczeństwo danych i zarzutami o możliwe szpiegostwo na rzecz Chin.

Niedawno doszło do przełomu. TikTok w Stanach Zjednoczonych oficjalnie znalazł się pod kontrolą nowo utworzonego podmiotu TikTok USDS Joint Venture LLC. W ramach porozumienia ByteDance ograniczył swoje udziały do 19,9 proc., a pozostałe 80,1 proc. przejęło konsorcjum inwestorów. Zmiany nie przebiegają jednak bezproblemowo - a dotychczasowi użytkownicy szukają alternatywy dla TikToka.

Alternatywy dla TikToka. Ludzie szukają nowych serwisów społecznościowych

Nowa spółka odpowiada za pełny nadzór nad bezpieczeństwem danych użytkowników, algorytmami rekomendacji oraz moderacją treści. Jednak amerykańska wersja TikToka zmaga się z poważnymi trudnościami technicznymi - użytkownicy zgłaszają między innymi, że algorytm rekomendacji działa niestabilnie, zliczanie wyświetleń bywa zaburzone, a sama aplikacja uruchamia się wolniej niż wcześniej.

Zagraniczne media informują, że część internautów, zniechęcona zmianami oraz wynikłymi z nich problemami, decyduje się na odinstalowanie TikToka i poszukiwanie alternatywnych platform. Według danych firmy Sensor Tower w ostatnim czasie odnotowano 150-procentowy wzrost liczby deinstalacji aplikacji w USA. Wśród aplikacji, które zaczęły zyskiwać na tej sytuacji, znalazł się dostępny na Android i iOS UpScrolled. Za aplikacją tą stoi Issam Hijazi, deweloper pochodzenia palestyńsko-jordańsko-australijskiego.

W amerykańskim App Store "alternatywa TikToka" znalazła się już w czołówce najczęściej pobieranych aplikacji. Co ciekawe, zyskała również globalnie - wskoczyła na wysokie miejsca m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii. Według danych firmy Appfigures, w czasie zbiegającym się z finalizacją umowy dot. TikToka między USA i Chinami, UpScrolled zainstalowano ponad 40 tys. razy, choć wcześniej apka ta miała zaledwie kilkaset pobrań dziennie.

UpScrolled i Skylight zyskują użytkowników

W UpScrolled użytkownicy mogą publikować zdjęcia, wpisy tekstowe i krótkie wideo, a domyślnie treści wyświetlają się chronologicznie. Zespół pracujący przy aplikacji twierdzi, że stawia na "sprawiedliwy" zasięg, gdzie każdy post może być zauważony, w przeciwieństwie do dużych platform, które - ich zdaniem - czasem tłumią treści użytkowników. Jaki będzie tego efekt? Póki co pojawiły się problemy ze względu na zwiększone zainteresowanie UpScrolled - padły serwery. Zespół na bieżąco informuje użytkowników o pracy nad aplikacją.

Czy mimo wszystko ten serwis społecznościowy faktycznie zastąpi TikToka? A może zrobi to inna zyskująca na popularności apka do publikacji filmów - Skylight, oparta na otwartym oprogramowaniu? Historia zna już przypadki nagłego zainteresowania aplikacjami od niezależnych twórców, by w krótkim czasie znów odnotować powrót do molocha tworzonego przez korporację. Pozostaje obserwować, jak rozwinie się sytuacja tym razem.

Źródła: Engadget, Forbes, TechCrunch

