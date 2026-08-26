Aplikacja mObywatel okazała się hitem tegorocznych wakacji. Polacy pokochali jej funkcje, a z niektórych korzystali łącznie miliony razy. Ministerstwo Cyfryzacji podało konkretne liczby. Dane wskazały, że użytkownicy najczęściej wybierali opcje związane z bezpieczeństwem w podróży oraz na co dzień. Łącznie w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy - lipca i sierpnia - z aplikacji skorzystano prawie 15 mln razy.

Punkty karne ulubieńcem Polaków

W mObywatelu można znaleźć wiele funkcji, jednak podgląd na punkty karne przyciągnął największą uwagę. Według komunikatu aż 5,5 miliona razy użyto tej funkcji podczas wakacji. Jest niezwykle przydatna, ponieważ pozwala sprawdzić, ile punktów karnych jest na koncie kierowcy - także z tymczasowym prawem jazdy. Możemy również zapoznać się ze szczegółami mandatów, miejscem, dokładną datą oraz pojazdem, którym popełniono wykroczenie.

Jeśli w aplikacji nie wyświetlają się żadne punkty karne, możliwych jest parę wyjaśnień:

użytkownik nie ma punktów karnych,

punkty nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu,

limit punktów został przekroczony lub

nie ma aktywnego uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Ministerstwo zaznacza, że baza danych odświeża się codziennie około 6 rano, a jeśli coś się nie zgadza, można wyjaśnić to przez formularz online.

Zastrzeż PESEL po wycieku danych

Wysoko na liście używanych funkcji w mObywatelu znalazła się opcja zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Odnotowano 4,5 mln operacji - a liczba ta wzrosła po sierpniowym wycieku danych 19 mln Polaków z firmy MyDr.

Z poziomu aplikacji można zastrzec, ale także cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu wygodnie dba się o bezpieczeństwo swojej tożsamości. Jeśli PESEL pozostaje zastrzeżony, nie ma możliwości np. otworzenia konta w banku, zaciągnięcia kredytu czy pożyczki lub wzięcia czegoś na raty, a także podpisania aktu notarialnego przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Przestępcy nie mogą wtedy skopiować karty SIM, która może umożliwić autoryzowanie transakcji bankowych kodem SMS. Ograniczony zostaje także limit wypłaty gotówki w banku, który wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 14418 zł.

Wakacje tylko z Odyseuszem

Usługa Odyseusz również pojawiła się w zestawieniu 15 najczęściej używanych funkcji mObywatela. Pozwala ona zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji oraz sprawdzać w niej aktualne informacje na temat sytuacji w danym kraju. W razie nieprzewidzianej sytuacji kryzysowej podczas podróży wcześniejsze zgłoszenie w Odyseuszu może ułatwić kontakt między państwami.



