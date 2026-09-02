W skrócie Od 4 września 2026 r. aplikacja mZUS będzie wymagać systemu Android 11 lub nowszego oraz ustawienia nowego kodu PIN o długości od 6 do 8 cyfr w celu ochrony danych.

Zmiany te wykluczą z użytkowania starsze smartfony, co według szacunków dotyczy około 10 proc. obywateli w Polsce, którzy nie posiadają nowszego oprogramowania.

Użytkownicy ze starszymi urządzeniami mogą nadal zarządzać swoimi sprawami poprzez portal internetowy eZUS, dostępny w przeglądarce bez konieczności instalacji aplikacji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Aplikacja mobilna mZUS z nowymi wymaganiami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział istotne modyfikacje w swojej usłudze mobilnej, które wejdą w życie w piątek, 4 września 2026 r. Dotychczasowi użytkownicy aplikacji będą musieli dostosować swoje telefony do wyższych wymogów bezpieczeństwa. Zmiany te wymuszą podniesienie wersji systemu operacyjnego na smartfonach oraz modyfikację cyfrowego kodu dostępowego.

Głównym powodem wprowadzanych poprawek jest chęć podniesienia standardów ochrony danych osobowych i gromadzonych informacji finansowych. ZUS wydał w tej sprawie oficjalny komunikat techniczny: "Od 4 września br. aplikacja mZUS będzie działała na urządzeniach z systemem Android w wersji 11 lub wyższej. Trzeba też będzie ustawić nowy PIN do aplikacji (od 6 do 8 cyfr). Dzięki tym zmianom zapewnimy większe bezpieczeństwo danych udostępnionych w aplikacji mZUS. Przepraszamy za utrudnienia".

Dla części Polaków oznacza to brak możliwości dalszego uruchamiania oprogramowania na starszych telefonach, które nie otrzymują już aktualizacji. Ponadto dotychczasowy, krótszy kod PIN przestanie być akceptowany przez system i trzeba będzie utworzyć nowy - a także go zapamiętać.

Zobacz również: Militaria Przełomowy polski odrzutowy dron Gladius 2 zostanie ujawniony za kilka dni Filip Mielczarek

Zasięg zmian wśród posiadaczy smartfonów

Wprowadzenie nowych wymagań systemowych dla mZUS wykluczy z użytkowania urządzenia ze starszym wydaniem systemu Android. Jakiego odsetka urządzeń to dotyczy? Szacuje się, że globalnie niemal 89 proc. telefonów komórkowych opiera się na wersji 11 lub nowszych. Przykładowo Android 16 ma 25,78 proc. udziału w rynku, wersja 15 - 16,86 proc., natomiast 13 i 14 - odpowiednio 14,77 proc. i 13,1 proc.

W naszym kraju statystyki wyglądają korzystniej dla obywateli korzystających z cyfrowych usług publicznych. Standardy techniczne wyznaczone przez ZUS spełnia 90,76 proc. smartfonów używanych w Polsce. Oznacza to jednak, że niemal 10 proc. obywateli straci opcję obsługi konta poprzez aplikację mobilną - o ile nie dysponują dodatkowo smartfonem z nowszą wersją Androida lub iOS.

Rozwiń

Właściciele urządzeń mobilnych firmy Apple nie zostali wymienieni w ostatnim komunikacie ZUS. Urzędnicy wyznaczyli nowe warunki wyłącznie dla systemu wydawanego przez Google, a osoby korzystające z iPhone'a powinny weryfikować wymogi w oficjalnym sklepie App Store.

Osoby, które nie spełnią kryteriów technicznych, nie zostaną jednak całkowicie odcięte od sprawdzania swoich spraw urzędowych. Alternatywą pozostaje tradycyjny portal internetowy eZUS (dawniej pod nazwą PUE ZUS), dostępny z poziomu standardowej przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze, smartfonie czy tablecie.

Jak sprawdzić wersję Androida w telefonie?

Każda osoba korzystająca z aplikacji mobilnej mZUS powinna zweryfikować parametry swojego urządzenia w ustawieniach systemowych. Jak sprawdzić, którą dokładnie masz wersję Androida? W zależności właśnie od tej wersji ścieżka nawigacji do strony z tą informacją może się nieco różnić, ale zasadniczo powinna ona wyglądać w ten lub podobny sposób:

Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja Androida

Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android

Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Wersja > Wersja systemu Android

Jeśli smartfon działa w oparciu o dziewiątą lub dziesiątą edycję Androida, warto w pierwszej kolejności sprawdzić dostępność bezpłatnej aktualizacji przygotowanej przez producenta. Jeżeli natomiast system podaje, że działa w wersji 10 lub wyższej, nie musisz nic robić.

Instalacja nowszego wydania oprogramowania pozwoli uniknąć problemów z blokadą usługi po 4 września 2026 r. W sytuacji, gdy dany sprzęt nie daje możliwości podniesienia wersji Androida, dostępne możliwości to wymiana smartfona na taki z wyższą wersją systemu, przesiadka na iPhone'a, logowanie się przez przeglądarkę do aplikacji internetowej eZUS albo osobiste udanie się do urzędu.

Cyfrowa obsługa spraw urzędowych w aplikacji mZUS

Podobnie jak mObywatel, tak również narzędzie przygotowane przez ZUS pozwala na szybkie weryfikowanie kluczowych informacji bez wychodzenia z domu. Posiadacze profilu w mZUS sprawdzą tam dane dotyczące odprowadzanych składek, uzyskanych zwolnień lekarskich czy przysługujących świadczeń emerytalnych i rentowych.

Za pośrednictwem smartfona można również sprawnie przesyłać elektroniczne wnioski o wsparcie finansowe. System obsługuje między innymi zgłoszenia do programu 800+, inicjatywy Dobry Start czy świadczeń z projektu Aktywny Rodzic.

Aplikacja na telefon gwarantuje ponadto stały wgląd w etap przetwarzania dokumentów oraz harmonogram nadchodzących przelewów. To wygodne rozwiązanie, które znacznie odciąża stacjonarne placówki i skraca czas potrzebny na załatwienie formalności.



