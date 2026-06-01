Aplikacje dla seniora. Każdy emeryt musi je mieć w smartfonie

Spis treści: BIG Launcher dla seniora Każdy senior powinien mieć mObywatela Co daje IKP? Medisafe przypomni o lekach SeniorApp z usługami KtoMaLek - szybkie wyszukanie apteki Jakdojade WhatsApp i Messenger do komunikacji z bliskimi Google Maps czyli łatwy dojazd Lupa & Mikroskop dla lepszego wzroku Legimi czy Storytel? Coś dla miłośników literatury Duolingo do nauki języków

BIG Launcher dla seniora

BIG Launcher sprawdzi się tam, gdzie wyszukiwanie aplikacji na telefonie sprawia pewne problemy z uwagi na kłopoty ze wzrokiem. Przede wszystkim zastępuje klasyczny wygląd dużymi przyciskami, powiększonym tekstem czy praktycznymi skrótami. Dzięki temu codzienne korzystanie z telefonu staje się prostsze i niezawodne.

Ta aplikacja na telefon zaprojektowana została z myślą dla seniorów, ale także dla osób słabowidzących. Codzienna obsługa jest w pełni dostosowana do potrzeb starszego użytkownika. W praktyce BIG Launcher ułatwia czytanie, wprowadza przejrzysty układ i łatwo dostosowuje się do indywidualnych nawyków seniora. Działa na niemal każdym telefonie i tablecie z Androidem. BIG Launcher jest darmowy, choć bezpłatna wersja ma pewne ograniczenia jak na przykład dostosowanie tylko prawej kolumny przycisków.

Każdy senior powinien mieć mObywatela

Aplikacja mObywatel to obowiązek każdego, w tym seniora. To darmowe i przede wszystkim bezpieczne narzędzie, które ułatwia codzienne życie, załatwianie spraw urzędowych oraz korzystanie ze zniżek. mObywatel to dla seniorów szereg kluczowych korzyści takich jak:

mLegitymacja emeryta-rencisty , czyli cyfrowy dokument, który potwierdza status seniora. Pozwala korzystać ze zniżek (np. w komunikacji czy placówkach medycznych) bez konieczności noszenia przy sobie plastikowej karty;

mDowód , czyli cyfrowa wersja dowodu osobistego. Jest w pełni honorowana podczas wizyt u lekarza, w urzędach czy w banku, więc nie trzeba pamiętać o plastikowym dokumencie;

recepty i skierowania, czyli szybki dostęp do swoich e-recept bez szukania papierowych wydruków.

Ta aplikacja dla seniora to także dane o emeryturze. W mObywatelu mamy dostęp do informacji o świadczeniach wypłacanych przez ZUS.

Co daje IKP?

Kolejna rządowa aplikacja, która wspiera codzienność seniora to mojeIKP, czy Internetowe Konto Pacjenta. To oficjalna, bezpłatna aplikacja mobilna Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia wygodne odbieranie e-recept i e-skierowań, sprawdzenie dawkowania leków, a także przedstawienie dokumentów placówce medycznej bezpośrednio na ekranie telefonu.

Co jeszcze daje IKP? Ta aplikacja to także wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL. Co więcej, mojeIKP wesprze seniora w szybkim umówieniu terminu mammografii, cytologii lub pierwszej wizyty u kardiologa przez centralną e-rejestrację. Umożliwia także ustawienie przypomnienia o lekach, które senior zażywa.

Medisafe przypomni o lekach

Jeśli nie mamy na smartfonie aplikacji mojeIKP, a mamy kłopot z zapamiętaniem dawkowania i terminu przyjmowania leków, można pobrać Medisafe. Badania pokazują, że nawet 50 procent pacjentów nie zażywa swoich leków zgodnie z zaleceniami. Jak działa Medisafe?

Wystarczy zaledwie kilka dotknięć, by dodać swoje leki, ustawić przypomnienia o tabletkach do wzięcia i śledzić postępy w leczeniu. Seniorzy mogą także udostępnić brane lekarstwa swoim bliskim lub pozwolić swojemu opiekunowi na zarządzanie lekami zgodnie z zaleceniami lekarza.

SeniorApp z usługami

SeniorApp to aplikacja stworzona dla seniorów, którzy nie chcą tracić czasu na poszukiwaniu pomocy i preferują łatwe zamawianie usług. Umożliwia bowiem prosty dostęp do różnorodnych usług, zarówno dla osób poszukujących wsparcia, jak i dla osób gotowych świadczyć usługi. Jak to działa w praktyce?

Aplikacja dla seniorów pozwala na znalezienie bardzo szybko usług takich jak sprzątanie mieszkania, prace w ogrodzie, znalezienie opiekunki czy pomoc techniczną. Aby zapewnić seniorom bezpieczeństwo, każdy usługodawca jest zweryfikowany. Co więcej, wprowadzono również płatności bezgotówkowe, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych oszustw.

KtoMaLek - szybkie wyszukanie apteki

Kolejna aplikacja dla seniora, która ułatwi poruszanie się w gąszczu przyjmowanych medykamentów to KtoMaLek. Ta sprawia, że senior może dokonać rezerwacji leku z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. Zaraz po wybraniu leku dowie się, gdzie znajduje się najbliższa apteka, która zrealizuje receptę. Aplikacja KtoMaLek przydaje się zwłaszcza w przypadku wyszukiwania potrzebnych, ale trudno dostępnych leków.

Aplikacja jest prosta i intuicyjna. Niezbędne leki można kupić, podając lokalizację, wskazać niezbędne medykamenty, zarezerwować je i na końcu odebrać w konkretnej aptece.

Jakdojade

Seniorzy, którzy często podróżują lub korzystają codziennie z komunikacji, również mogą sięgnąć po wsparcie w smartfonie. Jakdojade to sposób na wygodne podróżowanie, bo aplikacja umożliwia planowanie trasy. Jak działa? Senior może dzięki niej:

planować podróże kolejowe;

kupować bilety komunikacji miejskiej oraz bilety na pociągi przewoźników PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Koleje Małopolskie i SKM;

sprawdzić rozkład jazdy w czasie rzeczywistym;

sprawdzić informacje o opóźnieniach.

Aplikacja Jakdojade dostepna jest w największych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz czy Lublin. Ale działa także w mniejszych miejscowościach.

WhatsApp i Messenger do komunikacji z bliskimi

WhatsApp i Messenger to najpopularniejsze komunikatory, choć różnią się podejściem do prywatności i wymaganiami. WhatsApp działa w oparciu o numer telefonu i oferuje domyślne szyfrowanie end-to-end dla wszystkich rozmów. Messenger z kolei jest połączony z platformą Facebook i kontem społecznościowym.

Senior, który chce korzystać z Messengera, musi posiadać profil na Facebooku. Może to ułatwić komunikację z młodszym pokoleniem, bo niemal każdy ten profil założony ma. Natomiast WhatsApp często zastępuje klasyczne dzwonienie i funkcjonuje w pełni samodzielnie, nie zmuszając do posiadania innych kont w social mediach.

Google Maps czyli łatwy dojazd

Google Maps to zaawansowane narzędzie, które łączy w sobie mapy, nawigację, informacje o ruchu drogowym i wiele innych funkcji. Wskazuje najlepsze trasy podróży pieszo, rowerem, samochodem i transportem publicznym przygotowane na podstawie aktualnych danych o natężeniu ruchu oraz nawigacji GPS w czasie rzeczywistym. Jest więc także przydatnym narzędziem dla seniorów.

Mapy Google to więcej niż tylko planowanie trasy. Można bowiem używać funkcji Street View, aby wcześniej obejrzeć dane miejsce i na przykład sprawdzić, gdzie znajduje się parking czy wejście. Z kolei funkcja Immersive View daje podgląd, jak wyglądają punkty orientacyjne, parki i trasy. Można także tworzyć listy swoich ulubionych zapisanych miejsc i udostępniać je innym użytkownikom.

Lupa & Mikroskop dla lepszego wzroku

Jeżeli seniorzy mają nieco groszy wzrok, mogą skorzystać także z aplikacji Lupa & Mikroskop. Jak nietrudno się domyślić, ta zamienia telefon w poręczną i łatwą w użyciu cyfrową lupę. Dzięki niej senior nie mus już nosić ze sobą szkła powiększającego.

Legimi czy Storytel? Coś dla miłośników literatury

Na emeryturze lwia część seniorów ma w końcu czas, by nadrobić zaległości w literaturze. Z pomocą tym, którzy nie lubią kupować tradycyjnych książek, przychodzą Legimi i Storytel. Te zachęcają do słuchania audiobooków lub czytania w wersji elektronicznej. Storytel na swojej stronie głównej deklaruje dostęp do ponad 500 tysięcy tytułów, natomiast Legimi informuje o 250 tysiącach pozycji.

Storytel to aplikacja, która skupia się głównie na audiobookach i słuchowiskach. Oferuje także e-booki, ale nie ma możliwości wgrywania ich na klasyczne czytniki. Działa bardzo dobrze na telefonach i tabletach. Z kolei Legimi zapewnia dostęp głównie do e-booków oraz wybranych audiobooków. Pozwala na czytanie na telefonie, tablecie, komputerze, a także na kompatybilnych czytnikach.

Duolingo do nauki języków

Na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno. Duolingo to darmowa aplikacja, w której można uczyć się ponad 40 języków poprzez krótkie lekcje. Senior dzięki aplikacji ćwiczy mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, aby zbudować słownictwo i poznać gramatykę.

Duolingo łączy udowodnione naukowo metody nauczania oraz ciekawe, zabawne treści, aby tworzyć kursy, które skutecznie i efektywnie rozwijają umiejętności. Nauka obcego języka to także stała motywacja. Ułatwia kształtowanie nawyku nauki języka dzięki funkcjom opartym na grywalizacji, ciekawym wyzwaniom i przypomnieniom od przyjaznej maskotki sowy Duo.





