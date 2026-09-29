Awaria w mBanku. Aplikacja i bankowość internetowa nie działają

Julia Król

Julia Król

Klienci mBanku masowo zgłaszają poważne problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Przelewy i logowanie są utrudnione, co wywołało falę komentarzy sfrustrowanych użytkowników w mediach społecznościowych.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Logo mBanku ilustrujące informację o utrudnieniach w dostępie do bankowości internetowej i aplikacji.
mBank z kolejnym problemem. Trwa wielka awaria123RF/PICSEL

Awaria mBanku. Ponad 2,5 tys. zgłoszeń

Trwa wielka awaria mBanku. Użytkownicy mogą mieć problem z logowaniem do serwisu oraz aplikacji mobilnej, a także korzystaniem z niektórych usług oraz realizacją wybranych transakcji - w tym przelewów.

Wykres zgłoszeń problemów z Mbank gwałtownie rosnący po południu, osiągający szczyt 2518 zgłoszeń o godzinie 12:22, podsumowany czerwoną etykietą informacyjną.
Na stronie downdetector.pl widać nawet 2,5 tys. zgłoszeń użytkowników o problemach z mBankiemdowndetector.pl/status/mbank/materiał zewnętrzny

mBank uspokaja: "Pieniądze na koncie są bezpieczne"

Jak uspokaja sam mBank, sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych i nie ma potrzeby obawy o pieniądze na koncie.

Użytkownicy pod postem na Facebooku wyrazili swoje oburzenie, zauważając, że reklamy kredytu i lokat działają bez problemu nawet w przypadku awarii. Komentarze dotyczyły także braku informacji o problemie na stronie i w aplikacji. Niektórzy mogli się przestraszyć, że ich konto zostało zhakowane.

''Wydarzenia'': Wyciek danych wrażliwych połowy Polaków. Ponownie nie zadziałał Alert RCBPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze