Awaria mBanku. Ponad 2,5 tys. zgłoszeń

Trwa wielka awaria mBanku. Użytkownicy mogą mieć problem z logowaniem do serwisu oraz aplikacji mobilnej, a także korzystaniem z niektórych usług oraz realizacją wybranych transakcji - w tym przelewów.

Na stronie downdetector.pl widać nawet 2,5 tys. zgłoszeń użytkowników o problemach z mBankiem downdetector.pl/status/mbank/ materiał zewnętrzny

mBank uspokaja: "Pieniądze na koncie są bezpieczne"

Jak uspokaja sam mBank, sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych i nie ma potrzeby obawy o pieniądze na koncie.

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Użytkownicy pod postem na Facebooku wyrazili swoje oburzenie, zauważając, że reklamy kredytu i lokat działają bez problemu nawet w przypadku awarii. Komentarze dotyczyły także braku informacji o problemie na stronie i w aplikacji. Niektórzy mogli się przestraszyć, że ich konto zostało zhakowane.