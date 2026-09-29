Awaria mBanku. Ponad 2,5 tys. zgłoszeń
Trwa wielka awaria mBanku. Użytkownicy mogą mieć problem z logowaniem do serwisu oraz aplikacji mobilnej, a także korzystaniem z niektórych usług oraz realizacją wybranych transakcji - w tym przelewów.
mBank uspokaja: "Pieniądze na koncie są bezpieczne"
Jak uspokaja sam mBank, sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych i nie ma potrzeby obawy o pieniądze na koncie.
Użytkownicy pod postem na Facebooku wyrazili swoje oburzenie, zauważając, że reklamy kredytu i lokat działają bez problemu nawet w przypadku awarii. Komentarze dotyczyły także braku informacji o problemie na stronie i w aplikacji. Niektórzy mogli się przestraszyć, że ich konto zostało zhakowane.