Utrzymanie dużych modeli językowych kosztuje ogromne pieniądze. Serwery, trenowanie modeli, bezpieczeństwo - to wszystko wymaga dużego nakładu finansowego. Darmowy dostęp do ChatGPT dla milionów użytkowników dawał mało pieniężnych korzyści firmie. Do tej pory płatne subskrypcje i inwestorzy ratowali sytuację, jednak już w grudniu 2025 roku Dawid Długosz na GeekWeek.pl pisał o tajemniczych planach OpenAI na wprowadzenie reklam do chatu, chociaż wtedy nie było to potwierdzone. Dziś mamy jasną sytuację.

ChatGPT będzie miało reklamy nie tylko w darmowej wersji

W nadchodzących tygodniach OpenAI rozpocznie testowanie reklam w ChatGPT. Pojawią się one w wersji darmowej oraz planie Go, na razie tylko dla wybranych użytkowników w USA. Subskrypcje Plus, Pro, Business, Enterprise i Edu nie będą zawierać reklam.

Reklamy będą pojawiać się na dole odpowiedzi w oknie ChatGPT, kiedy na podstawie bieżącej rozmowy firma będzie mogła zaproponować odpowiedni, sponsorowany produkt lub usługę. Każda reklama ma zostać odpowiednio oznaczona i oddzielona od właściwej treści merytorycznej, dzięki czemu zawsze będzie jasne, co jest segmentem sponsorowanym. Użytkownik będzie mógł sprawić, dlaczego dana reklama została wyświetlona i ją odrzucić. Możliwe również będzie personalizowanie reklam.

Dodanie reklam do ChatGPT nie oznacza, że będą one wpływać na odpowiedzi chatu. Model nie jest optymalizowany pod reklamodawców, a odpowiedzi mają pozostać obiektywne i użyteczne dla korzystających. Żadna rozmowa nie będzie sprzedawana reklamodawcom.

Użytkownicy kont, których zakwalifikuje się jako niepełnoletnich, nie zobaczą reklam. Nie będą się one również wyświetlały przy rozmowach na wrażliwe tematy takie jak zdrowie, polityka czy zdrowie psychiczne.

Dlaczego ChatGPT będzie miał reklamy?

Sam Altman, prezes firmy, argumentuje to chęcią utrzymania darmowej wersji ChatGPT przy jednoczesnym generowaniu przychodów z tych bezpłatnych kont. W oficjalnym komunikacie OpenAI pisze, że chce również zwiększyć limity użycia bez podnoszenia cen subskrypcji. Mimo wszystko z pewnością znajdą się użytkownicy, którzy kupią droższą subskrypcję, aby nie musieć oglądać reklam, co da większe zarobki. Firma deklaruje, że zaufanie użytkowników pozostaje ważniejsze niż przychody.

ChatGPT Go dostępny globalnie. Ile kosztuje w Polsce?

Nowy model ChatGPT Go został wprowadzony globalnie w piątek 16 stycznia i kosztuje 8 dolarów. W Polsce ceny poszczególnych planów prezentują się następująco:

Plan Go - 34,99 zł/mies.

Plan Plus - 99,99 zł/mies.

Plan Pro - 999,99 zł/mies.

Go jest dużo tańszy niż Plus i oferuje przesłanie większej ilości plików oraz generacji obrazów w porównaniu z darmową wersją. Zapewnia także 10-krotnie więcej wiadomości i dłuższą pamięć, a także daje dostęp do GPT-5.2 Instant.

