W skrócie Meta uruchomiła aplikację Direct, która przenosi skrzynkę odbiorczą Instagrama do osobnego komunikatora, pozwalającego na rejestrację za pomocą e-maila lub numeru telefonu.

Aplikacja oferuje funkcje personalizacji czatów, jak rysowanie czy efekty głosowe, oraz mechanizmy kontroli rodzicielskiej i ochrony prywatności dla młodszych użytkowników.

Obecnie Direct jest dostępny w fazie testowej tylko w Turcji i Tajlandii, co pozwala firmie bezpiecznie sprawdzić reakcję rynku bez ryzyka dla globalnego ekosystemu usług.

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Nowy komunikator Direct działa bez Instagrama

Meta udostępniła nowy komunikator o nazwie Direct. Przenosi skrzynkę odbiorczą z Instagrama do oddzielnej aplikacji - podobnie jak w przypadku Messengera, który może działać niezależnie od Facebooka. Z nowego narzędzia można korzystać bez posiadania konta na Instagramie, rejestrując się jedynie za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu. Na obecnym etapie apka trafiła wyłącznie do użytkowników w Turcji oraz Tajlandii na systemy Android i iOS.

Wygląd i układ nowego komunikatora na pierwszy rzut oka niemal nie różnią się od skrzynki odbiorczej z głównego serwisu. Osoby, które zalogują się swoimi danymi z Instagrama, automatycznie przeniosą wszystkie dotychczasowe rozmowy i będą mogły synchronizować je między obiema platformami.

Twórcy zadbali o przeniesienie do Direct szeregu narzędzi pozwalających na personalizację konwersacji. Użytkownicy otrzymują dostęp m.in. do opcji "Draw" umożliwiającej rysowanie bezpośrednio w oknach czatu, statusów wyświetlanych na górze skrzynki, niestandardowych naklejek czy motywów zmieniających tło rozmów. Wśród nowości znalazła się także funkcja Voice Effects, dzięki której do wiadomości głosowych można dodawać efekty dźwiękowe, takie jak odgłosy śmiechu tłumu czy dźwięki podwodne.

Brak konta na Instagramie nie blokuje dostępu do aplikacji, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami podczas nawiązywania kontaktów. Osoby rejestrujące się przez telefon lub e-mail nie mogą swobodnie wyszukiwać innych użytkowników w globalnej bazie. Aby rozpocząć nową konwersację, muszą one ręcznie dodać znajomego, wpisując jego dokładną nazwę użytkownika z Instagrama lub skanując jego kod QR podczas osobistego spotkania.

Meta udostępnia funkcje chroniące nastolatków

Meta wprowadziła do Direct mechanizmy chroniące prywatność i bezpieczeństwo młodszych odbiorców od samego początku jej działania. Komunikator blokuje możliwość inicjowania rozmów i dodawania do grup przez osoby spoza listy potwierdzonych kontaktów.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zgłaszać, blokować lub ograniczać dostęp wybranym rozmówcom, a nastolatki logujące się danymi z głównego serwisu zachowują wszystkie restrykcje przypisane do ich kont nastolatka (ang. Teen Accounts).

Wygląd i układ nowego komunikatora na pierwszy rzut oka niemal nie różnią się od skrzynki odbiorczej z głównego serwisu Meta materiał prasowy

W komunikatorze zaimplementowano także narzędzia nadzoru rodzicielskiego, pozwalające opiekunom sprawdzać, z kim rozmawiają ich dzieci, modyfikować ustawienia bezpieczeństwa i ustalać dzienne limity czasu spędzanego w aplikacji. "Wykorzystamy technologię do wykrywania i reagowania na potencjalnie nieodpowiednie interakcje z młodymi ludźmi" - dodaje Meta, nie zdradzając jednak szczegółów technicznych tego rozwiązania.

Z aplikacji Direct mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. Firma zapowiada aktywne wykorzystywanie algorytmów do identyfikowania profili należących prawdopodobnie do młodszych dzieci i wymuszania na nich weryfikacji wieku pod rygorem usunięcia konta. Dodatkowo wydawca uprościł procedurę zgłaszania nieletnich użytkowników bezpośrednio w centrum pomocy.

Eksperyment budzi pytania o przyszłość WhatsAppa

Uruchomienie osobnej aplikacji do wiadomości bezpośrednich (DM-ów) to ciekawy zwrot w strategii firmy, biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi szefa Instagrama. Adam Mosseri wielokrotnie zwracał uwagę, że przesyłanie wiadomości jest najpopularniejszą funkcją platformy, ale jeszcze niedawno sprzeciwiał się tworzeniu osobnej skrzynki dla serwisu Threads. Uznał wówczas, że dublowanie skrzynki odbiorczej w wielu aplikacjach jest zbędne i może powodować "dziwne problemy z przekierowywaniem powiadomień", a samo rozwiązanie ocenił jako mało wygodne dla większości odbiorców.

Wprowadzenie Direct otwiera również dyskusję o potencjalnej kanibalizacji własnych usług przez korporację Marka Zuckerberga, zwłaszcza w kontekście WhatsAppa. Choć aplikacja powiązana z Instagramem raczej nie zastąpi flagowego komunikatora Mety, otwarcie jej na osoby bez konta w serwisie społecznościowym może odebrać WhatsAppowi część zaangażowania użytkowników na testowanych rynkach.

Ograniczenie premiery wyłącznie do Turcji i Tajlandii pozwala firmie bezpiecznie przetestować reakcję rynku bez ryzyka dla globalnego ekosystemu. Meta traktuje obecne wdrożenie jako program pilotażowy, jednak w przypadku osiągnięcia zadowalających wyników aplikacja najpewniej zostanie udostępniona w kolejnych krajach.



