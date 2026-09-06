Aplikacje do nauki języków obcych mają wiele zalet, a użytkownicy chętnie po nie sięgają, aby szlifować swoje umiejętności. Czy jednak naprawdę coś dają? Eksperci wypowiedzieli się na ten temat.

Dlaczego aplikacje do nauki języków są tak popularne?

Nie ma wątpliwości, że apki tego typu wykorzystują skuteczne techniki, by utrzymać zaangażowanie użytkownika. Opierają się na budowaniu nawyku, uczą być konsekwentnym i nie poddawać się - co jest jedną z trudniejszych części nauki.

Aplikacje zmuszają nas do powtarzania danej partii materiału w odstępach czasu, a to pomaga zapamiętać zdobytą wiedzę. Okazuje się bowiem, że bez powtórek zapominamy niemal wszystko w ciągu tygodnia. Zamiast uczyć się 30 minut w jeden dzień, lepiej podzielić to na 10-minutowe sesje rozłożone na dłuższy okres.

Użytkowników przyciąga także grywalizacja, która zmienia zwykłą naukę w rozrywkę dzięki zdobywanym punktom, aktywującym układ nagrody w mózgu poprzez uwalnianie dopaminy. To właśnie ten zastrzyk satysfakcji sprawia, że chcesz więcej, a nauka wydaje się mniej uciążliwa i bardziej przyjemna.

Należy także dodać, że apki tego typu są multisensoryczne, angażując wiele zmysłów i obszarów mózgu jednocześnie. Łączą dźwięk, tekst i obrazy, często także zachęcają do mówienia. Do tego dochodzi brak stresu, pełna elastyczność i możliwość nauki we własnym tempie.

Wiele aplikacji korzysta ze sztucznej inteligencji, która jeszcze bardziej pomaga opanować materiał, a algorytmy dobierają tempo nauki do umiejętności użytkownika. Symulacje prawdziwych lekcji z awatarami AI są świetną pomocą w wyrabianiu codziennego nawyku, oferując zróżnicowane i spersonalizowane podejście.

To wszystko sprawia, że aplikacje językowe są bardzo popularne wśród szerokiego grona odbiorców. Mimo to nauka oparta na nich rzadko przygotowuje do komunikacji w realnym świecie.

Aplikacje językowe są świetnym początkiem drogi do dwujęzyczności

Jeśli uczysz się od zera, apki pomogą ci w czytaniu i rozumieniu tekstu, szczególnie jeśli stoisz przed nowym alfabetem. Po jakimś czasie z pewnością zauważysz poprawę w rozróżnianiu słownictwa czy kojarzeniu składni i gramatyki wybranego języka. Stanowi to porządny fundament nauki, jednak dopiero aktywne uczestnictwo w rozmowie w języku obcym pozwoli osiągnąć biegłość.

- Z praktycznego punktu widzenia aplikacje są często darmowe i bardzo wygodne, ponieważ mamy je zainstalowane w telefonie i możemy z nich korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - mówi dr Luke Plonsky, profesor lingwistyki stosowanej na Northern Arizona University.

Gdzie aplikacje zawodzą

Złą wiadomością dla wielu osób uczących się języka obcego za pomocą aplikacji jest to, że ona sama może nie być wystarczająca do opanowania umiejętności niezbędnych do komunikacji w prawdziwym życiu.

- Ktoś może całkiem dobrze radzić sobie w aplikacji, a mimo to być zupełnie nieprzygotowanym do prawdziwej, nieoskryptowanej rozmowy - mówi dr Gillian Lord, profesor lingwistyki hiszpańskiej.

Oznacza to, że aplikacja może pomóc opanować podstawy języka, dzięki którym przeczytasz kilka znaków w metrze i zapytasz o drogę, jednak nie sprawi, że będziesz się swobodnie posługiwać obcym językiem w szkole czy pracy.