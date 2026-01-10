Spis treści: Sztuczna inteligencja Gemini 3 wkracza do Gmaila Przegląd od AI. Możesz zadawać pytania Gmailowi Pomoc w pisaniu, sugerowane odpowiedzi i korekta AI Skrzynka AI wydobędzie priorytetowe e-maile z gąszczu spamu

Sztuczna inteligencja Gemini 3 wkracza do Gmaila

Sztuczna inteligencja jest obecna w Gmailu od wielu lat, choćby w jego ochronie, blokowaniu spamu i sugestiach odpowiedzi. Dziś z usługi tej korzystają 3 miliardy użytkowników. Google sądzi jednak, że podstawowa konstrukcja jego klienta poczty nie zmieniła się zasadniczo od jego wydania w 2004 roku. W najbliższym czasie ma on wejść w erę Gemini (co jest pewną grą słów - gemini oznacza bliźnięta).

Gemini 3 to ten sam model AI, który obecny jest m.in. w Google Search, Chrome, Google Maps i oczywiście aplikacji Google Gemini, a także który w tym roku ma oferować nowe funkcje na Google TV.

W przypadku klienta e-mail będzie on pełnił rolę proaktywnego, osobistego asystenta skrzynki. Ta nowa funkcjonalność będzie wyraźnie widoczna w interfejsie Gmaila. Jak zmieni się jego wygląd po implementacji tych nowości?

Przegląd od AI. Możesz zadawać pytania Gmailowi

Jedną z głównych nowości w Gmailu będzie AI Overviews (Przegląd od AI), czyli funkcja znana z wyszukiwarki Google, która jest dostępna w Polsce od wiosny 2025 r. W aplikacji poczty będzie pełnić podobną rolę, przekształcając informacje w odpowiedzi bez zbędnego kopania ze strony użytkownika. Co to dokładnie zmieni? "Kiedy otworzysz e-maila z dziesiątkami odpowiedzi, Gmail zsyntetyzuje całą konwersaję w zwięzłe podsumowanie kluczowych punktów" - podają przykład eksperci z Google.

To jednak nie wszystko. Wkrótce będziemy mogli zadawać pytania swojej skrzynce Gmail - podobnie jak pytamy o coś wujka Google. Tu także z pomocą przyjdzie Przegląd od AI. Zamiast głowić się nad słowami kluczowymi, które do tej pory wpisywaliśmy na pasku wyszukiwania, będziemy mogli zapytać Gmaila o cokolwiek językiem naturalnym, wpisując prompt, np. "kto był hydraulikiem, który w zeszłym roku dał mi wycenę remontu łazienki", a sztuczna inteligencja znajdzie odpowiedź w naszych wiadomościach. Mamy tu do czynienia z głębszym wnioskowaniem. Nowość jest widoczna w interfejsie użytkownika (UI). Nad listą konwersacji - podobnie jak nad wynikami wyszukiwania w Google - pojawia się sekcja przeglądu od AI.

Przegląd od AI w skrzynce Gmail wydobędzie kluczowe informacje z wiadomości i odpowie na pytania użytkownika Google materiał zewnętrzny

AI Overviews zaczęło być wdrażane w Gmailu w czwartek 8 stycznia, zaczynając od USA. Funkcja tworzenia podsumowań konwersacji ma być dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat. Z kolei możliwość zadawania pytań asystentowi Gemini (w postaci Przeglądu od AI) jest dostępna tylko dla subskrybentów planów premium - Google AI Pro oraz Ultra.

Pomoc w pisaniu, sugerowane odpowiedzi i korekta AI

Sztuczna inteligencja nie tylko ułatwia wyszukiwanie i zrozumienie zawartości skrzynki, ale także pomaga w pisaniu wiadomości. 8 grudnia zaczęła być wprowadzana funkcja Help Me Write ("Pomóż mi napisać"), która pomaga zarówno doszlifować e-maile, jak i napisać je od zera.

Tego samego dnia funkcja inteligentnych sugestii "Smart Replies" została przemianowana na "Suggested Replies". Opiera się ona na kontekście rozmowy, oferując kilka odpowiedzi, które wystarczy kliknąć, aby umieścić je w tekście. Obie funkcje zaczęły być udostępniane wszystkim użytkownikom w Stanach Zjednoczonych.

Korekta AI w okienku pisania wiadomości. Gemini 3 zasugeruje poprawki gramatyki, tonu i stylu Google materiał zewnętrzny

A co z korektą AI? Gdy mamy już gotowego e-maila, sztuczna inteligencja może sprawdzić jego poprawność. Dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra dostępna jest teraz funkcja korekty "Proofread", która nie ogranicza się do ortografii, lecz sprawdza gramatykę, styl i ton wypowiedzi, umożliwiając ich poprawę przed wysłaniem. Gdy tekst może wymagać korekty, zostanie on podkreślony linią przerywaną. Po najechaniu na ten fragment wyświetli się okienko z sugestią zmiany. Wystarczy ją kliknąć, aby zaktualizować tekst.

Skrzynka AI wydobędzie priorytetowe e-maile z gąszczu spamu

Oprócz standardowej skrzynki odbiorczej i specyficznych folderów dostępnych do tej pory do dyspozycji użytkowników zostanie oddana nowość - skrzynka AI ("AI Inbox"). Ma to być sposób na odfiltrowanie mało istotnych wiadomości, by móc skupić się na tym, co najważniejsze. Sztuczna inteligencja Gemini 3 odróżni priorytetowe wiadomości od szumu - podobnie jak robi to od dłuższego czasu priorytetowa skrzynka odbiorcza w Microsoft Outlook.

"Skrzynka AI to jak posiadanie spersonalizowanego briefingu, zaznaczającego rzeczy do zrobienia i łapiącego cię tam, gdzie to ważne. Pomaga ci priorytetyzować, identyfikując twoich VIP-ów w oparciu o sygnały, takie jak osoby, z którymi często korespondujesz i które są na twojej liście kontaktów, oraz relacje, które [skrzynka AI] wywnioskowuje na podstawie treści wiadomości. Co kluczowe, ta analiza wydarza się bezpiecznie wraz z funkcjami ochrony prywatności, których oczekujesz od Google, utrzymując twoje dane pod twoją kontrolą" - wyjaśnia wydawca aplikacji.

Skrzynka AI wydobędzie priorytetowe wiadomości i odfiltruje te mało istotne Google materiał zewnętrzny

AI Inbox jest na ten moment funkcją rozwojową, do której dostęp otrzymali jedynie zaufani testerzy. Google zapowiada, że stanie się szerzej dostępna w nadchodzących miesiącach. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie też dostępna dla darmowych użytkowników Gmaila.

Wszystkie wymienione wyżej nowości zaczęły być wdrażane w USA i jedynie w języku angielskim. Google zapowiada, że wprowadzi więcej języków oraz udostępni nowości oparte na Gemini 3 w kolejnych krajach w nadchodzących miesiącach.

