Google Maps z funkcją Gemini. Sztuczna inteligencja ułatwia planowanie podróży, ale nie w Polsce
Google wprowadza rewolucyjne zmiany do swojej aplikacji Mapy, stosując sztuczną inteligencję Gemini. Użytkownicy zyskają możliwość zadawania pytań w naturalnym języku i otrzymywania bardziej trafnych propozycji np. restauracji czy atrakcji, a także korzystania z realistycznej nawigacji 3D uwzględniającej warunki pogodowe i natężenie ruchu.
Sztuczna inteligencja w Mapach Google. Co się zmieni?
Google ogłosiło dużą aktualizację swojej aplikacji mapowej. Nowe funkcje wykorzystują sztuczną inteligencję Gemini i mają zmienić sposób korzystania z nawigacji. Dzięki nim użytkownicy będą mogli nie tylko szybciej znaleźć drogę, ale także łatwiej planować podróże i odkrywać nowe miejsca.
Jedną z najważniejszych nowości jest funkcja Ask Maps. Pozwala ona zadawać aplikacji pytania w bardziej naturalny sposób, podobnie jak podczas rozmowy z asystentem AI.
Zamiast wpisywać konkretne fazy w wyszukiwarce, użytkownik może zapytać np. o ciekawe miejsca na wieczór ze znajomymi czy spokojną kawiarnię w okolicy. Google podaje jeszcze ambitniejsze przykłady: "Telefon mi się rozładowuje - gdzie mogę go naładować bez czekania w długiej kolejce po kawę?". System analizuje ogromną bazę danych Google Maps, w tym opinie, zdjęcia oraz informacje o ponad 300 milionach lokalizacji, aby przygotować dopasowane propozycje. W dodatku pamięta, o co pyta użytkownik, więc podaje tylko trafne wyniki. Jeśli ktoś pyta głównie o wegańskie restauracje, aplikacja podsuwa właśnie takie propozycje w przyszłych wyszukiwaniach.
Gemini potrafi także streszczać opinie innych użytkowników i odpowiadać na dodatkowe pytania dotyczące konkretnego miejsca, np. czy restauracja ma ogródek albo czy jest tak cicho. Dzięki temu znalezienie odpowiedniego lokalu czy atrakcji ma być szybsze i wygodniejsze.
Drugą ważną zmianą jest rozwój tzw. Immersive Navigation. Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, zdjęcia satelitarne i obrazowanie 3D, aby pokazać trasę w realistyczny sposób jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Można dzięki temu zobaczyć m.in.: realistyczny widok ulic i budynków, szczegóły drogi, takie jak pasy ruchu czy skrzyżowania, przewidywany ruch uliczny, a nawet prognozę pogody dla wybranego czasu podróży.
System potrafi także wskazać trudniejsze fragmenty trasy, miejsca parkingowe oraz dokładne wejście do budynku. Dzięki temu łatwiej przygotować się do podróży i uniknąć niespodzianek po drodze.
Nowe funkcje to część większej strategii Google, która polega na wprowadzaniu sztucznej inteligencji Gemini do wielu usług firmy. W przypadku Map ma to zmienić aplikację z prostego narzędzia do nawigacji w inteligentnego asystenta podróży.
Czy nowa aktualizacja Google Maps działa w Polsce?
Aktualizacja zaczęła być udostępniana użytkownikom smartfonów w całych Stanach Zjednoczonych i w kolejnych miesiącach ma pojawić się także w innych rejonach i na różnych urządzeniach, także w Polsce.