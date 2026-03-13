Sztuczna inteligencja w Mapach Google. Co się zmieni?

Google ogłosiło dużą aktualizację swojej aplikacji mapowej. Nowe funkcje wykorzystują sztuczną inteligencję Gemini i mają zmienić sposób korzystania z nawigacji. Dzięki nim użytkownicy będą mogli nie tylko szybciej znaleźć drogę, ale także łatwiej planować podróże i odkrywać nowe miejsca.

Jedną z najważniejszych nowości jest funkcja Ask Maps. Pozwala ona zadawać aplikacji pytania w bardziej naturalny sposób, podobnie jak podczas rozmowy z asystentem AI.

Zamiast wpisywać konkretne fazy w wyszukiwarce, użytkownik może zapytać np. o ciekawe miejsca na wieczór ze znajomymi czy spokojną kawiarnię w okolicy. Google podaje jeszcze ambitniejsze przykłady: "Telefon mi się rozładowuje - gdzie mogę go naładować bez czekania w długiej kolejce po kawę?". System analizuje ogromną bazę danych Google Maps, w tym opinie, zdjęcia oraz informacje o ponad 300 milionach lokalizacji, aby przygotować dopasowane propozycje. W dodatku pamięta, o co pyta użytkownik, więc podaje tylko trafne wyniki. Jeśli ktoś pyta głównie o wegańskie restauracje, aplikacja podsuwa właśnie takie propozycje w przyszłych wyszukiwaniach.

Gemini potrafi także streszczać opinie innych użytkowników i odpowiadać na dodatkowe pytania dotyczące konkretnego miejsca, np. czy restauracja ma ogródek albo czy jest tak cicho. Dzięki temu znalezienie odpowiedniego lokalu czy atrakcji ma być szybsze i wygodniejsze.

Drugą ważną zmianą jest rozwój tzw. Immersive Navigation. Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, zdjęcia satelitarne i obrazowanie 3D, aby pokazać trasę w realistyczny sposób jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Można dzięki temu zobaczyć m.in.: realistyczny widok ulic i budynków, szczegóły drogi, takie jak pasy ruchu czy skrzyżowania, przewidywany ruch uliczny, a nawet prognozę pogody dla wybranego czasu podróży.

System potrafi także wskazać trudniejsze fragmenty trasy, miejsca parkingowe oraz dokładne wejście do budynku. Dzięki temu łatwiej przygotować się do podróży i uniknąć niespodzianek po drodze.

Nowe funkcje to część większej strategii Google, która polega na wprowadzaniu sztucznej inteligencji Gemini do wielu usług firmy. W przypadku Map ma to zmienić aplikację z prostego narzędzia do nawigacji w inteligentnego asystenta podróży.

Czy nowa aktualizacja Google Maps działa w Polsce?

Aktualizacja zaczęła być udostępniana użytkownikom smartfonów w całych Stanach Zjednoczonych i w kolejnych miesiącach ma pojawić się także w innych rejonach i na różnych urządzeniach, także w Polsce.

