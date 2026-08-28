W skrócie Meta wprowadziła funkcję First Draft na Instagramie, która automatycznie wycina ciszę i pauzy z nagranych materiałów wideo, co znacząco przyspiesza montaż rolek.

Nowe narzędzie bazuje na uczeniu maszynowym, a nie na generatywnej sztucznej inteligencji, pozwalając na szybką edycję materiałów bezpośrednio w aplikacji Instagrama.

Rolki odpowiadają już za połowę czasu spędzanego na platformie, dlatego Meta stawia na ułatwienie tworzenia treści, aby zwiększyć zaangażowanie i zyski z reklam.

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First Draft na Instagramie ułatwi montaż rolek

Meta wprowadza na Instagramie nowe narzędzie dedykowane twórcom materiałów wideo. Funkcja o nazwie First Draft powstała z myślą o sprawniejszym montażu krótkich form. Jej zadaniem jest automatyczne wycinanie fragmentów z pauzami i ciszą z nagranych materiałów. Prace nad czyszczeniem plików mają zająć zaledwie kilka sekund, pozwalając autorom skupić się na warstwie kreatywnej zamiast na żmudnej obróbce technicznej.

Do skorzystania z nowego rozwiązania wystarczy zaznaczyć zbiór klipów w galerii narzędzia Reels i wybrać przycisk "First Draft". Opcja jest także dostępna bezpośrednio po nagraniu świeżego materiału w kamerze aplikacji. Narzędzie przetwarza nagrania w czasie poniżej 10 sekund, eliminując niepotrzebne fragmenty i układając je na osi czasu.

"Wszystko, co robi First Draft, jest odwracalne, możesz dostosować lub zmienić kolejność wszystkiego przed przejściem dalej" - wyjaśnia Meta. Po ukończeniu wstępnego montażu użytkownik może dowolnie modyfikować sekwencję, po czym opublikować ją w sekcji Reels (jako rolkę) lub w Stories (jako relację).

Meta wypuszcza więcej funkcji AI dla twórców

Choć w ostatnim czasie Meta wdraża liczne rozwiązania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, w oficjalnej zapowiedzi First Draft próżno szukać wzmianek o tej technologii. Wynika to z pewnego rozróżnienia. Meta sklasyfikowała to rozwiązanie jako oparte na uczeniu maszynowym (ang. machine learning), czyli zdolności AI do ulepszania się wraz z każdym kolejnym działaniem, co można zobrazować powiedzeniem "trening czyni mistrza".

Rozwiń

W odróżnieniu od zewnętrznych narzuconych funkcji, takich jak asystenci konwersacyjni w wiadomościach prywatnych, nowa funkcja edycji wideo odpowiada bezpośrednio na praktyczne zapotrzebowanie użytkowników publikujących materiały audiowizualne. Działa w sposób zbliżony do znanych mechanizmów synchronizacji klipów z muzyką z aplikacji TikTok, bazując na analizie klimatu i zawartości materiałów.

Automatyczny montaż klipów wideo nie stanowi jednak totalnej nowości na rynku. Podobnymi rozwiązaniami dysponują już chociażby narzędzia Quick Cuts w Adobe Firefly czy funkcja Auto Cut w aplikacji CapCut. Wbudowanie tego mechanizmu bezpośrednio w Instagram eliminuje jednak konieczność eksportowania plików do zewnętrznych edytorów.

First Draft nie jest też pierwszym narzędziem Mety dla twórców rolek. W kwietniu 2025 r. firma wydała osobną aplikację Edits, a na samym Instagramie pojawiły się opcje podmiany dźwięku w opublikowanych postach bez konieczności ich usuwania. Trwają też testy funkcji "Series", pozwalającej łączyć powiązane rolki w uporządkowane serie wideo.

Rolki generują połowę czasu na Instagramie

Rolki odpowiadają obecnie za około 50 proc. całkowitego czasu spędzanego przez użytkowników na Instagramie. Format ten zadebiutował na platformie w sierpniu 2020 r. jako odpowiedź na rosnącą popularność TikToka i jego sposób przyciągania użytkowników jak najdłużej. Wcześniej bowiem Insta był po prostu serwisem ze zdjęciami.

Uproszczenie procesu montażu ma ułatwić przygotowywanie dynamicznych materiałów, takich jak vlogi, nagrania z komentarzem czy filmy typu "dzień z życia". Dzięki szybszej i łatwiejszej edycji można spodziewać się przyrostu ilościowego reelsów, a to najpewniej przełoży się na jeszcze więcej czasu spędzanego w aplikacji i większych zysków z reklam dla Mety.

Wdrażanie tej nowości odbywa się stopniowo. W pierwszej kolejności aktualizacja trafia do użytkowników systemu iOS. Firma nie podała jeszcze dokładnej daty debiutu tej funkcji na urządzeniach z Androidem ani w przeglądarce.



