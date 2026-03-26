Wiadomości Google to jedna z najczęściej pobieranych aplikacji na świecie. Jej licznik pobrań w Sklepie Play osiągnął już magiczną barierę 11 cyfr. Ścieżka do tego kamienia milowego była niezwykle dynamiczna. Aplikacja do SMS-ów i RCS-ów na Androida przekroczyła próg miliarda instalacji w maju 2020 r., by zaledwie trzy lata później, we wrześniu 2023 r., świętować wynik pięciu miliardów. Jego zdublowanie zajęło apce 2,5 roku.

Skąd tak gwałtowny wzrost popularności? Wpłynęło na to kilka kluczowych czynników rynkowych i strategicznych sojuszy. W ostatnim czasie Samsung zaczął zachęcać użytkowników smartfonów Galaxy do korzystania z Google Messages zamiast własnej aplikacji, a na podobny krok zdecydowali się też duzi operatorzy, tacy jak Verizon.

Wiadomości Google mają na koncie 10 miliardów pobrań w Sklepie Play zrzut ekranu INTERIA.PL

Ważnym momentem było również wprowadzenie obsługi RCS przez Apple we wrześniu 2024 r., co otworzyło drogę do powszechnej komunikacji użytkowników Androida z użytkownikami iPhone'ów w tym standardzie. Wkrótce ma to zostać wzmocnione o pełne szyfrowanie end-to-end. Skalę zjawiska potwierdzają dane z konferencji Google I/O 2025, według których w samych Stanach Zjednoczonych wysyłanych jest dziennie ponad miliard wiadomości RCS.

Aplikacje na Androida z miliardami pobrań

Pod koniec marca 2026 r. Wiadomości Google dołączyły do elitarnego grona aplikacji z wynikiem przekraczającym 10 miliardów pobrań. Znajdują się już w nim takie usługi, jak Google Search, YouTube, Google Photos, Google Chrome, Gmail, Gboard, Google Drive, Google Maps czy Google Meet. W tej grupie obecne są również narzędzia systemowe, m.in. Android Auto oraz Android Switch.

Warto przypomnieć, że absolutnym rekordzistą pozostają Usługi Google Play (Google Play Services), które jako pierwsza aplikacja na Androida osiągnęły 10 miliardów instalacji jeszcze w 2020 r., stając się pierwszym programem z jedenastocyfrowym wynikiem pobrań.

Spory sukces świętuje także aplikacja Telefon od Google, która niedawno przekroczyła magiczną barierę 5 miliardów pobrań. Choć obecnie większość nowych funkcjonalności kierowana jest głównie do posiadaczy urządzeń Google Pixel, wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowości takich jak Calling Cards (Wizytówki) czy interfejs Material 3 Expressive (M3). Aplikacja Telefon znajduje się teraz w tej samej kategorii popularności, co Files by Google, Kalendarz, YouTube Music, Kontakty, Cyfrowa równowaga czy Google Assistant, które również mają na swoim koncie ponad 5 miliardów instalacji.

Choć wiele popularnych aplikacji i gier ma na liczniku ponad miliard pobrań (np. Subway Surfers czy Candy Crush Saga), to bariera 5 miliardów jest póki co nieprzekraczalna dla programów, które nie należą do kategorii "niezbędników", choć w przypadku niektórych przykładów można dyskutować. Ponad 5 miliardów instalacji mają na koncie głównie produkty Mety: Facebook, Messenger, WhatsApp Messenger, Instagram i TikTok.

