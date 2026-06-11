W skrócie Meta ogłosiła nowe minimalne wymagania systemowe dla WhatsAppa, które obejmą użytkowników Androida oraz urządzeń Apple od września i listopada 2026 roku.

WhatsApp i WhatsApp Business przestaną działać na systemach starszych niż iOS 15.5, iPadOS 15.5 oraz Android 6, co wymusi aktualizacje na wielu urządzeniach.

Użytkownicy powinni sprawdzić, czy ich system spełnia nowe wymagania, a aplikacja poinformuje o potrzebie aktualizacji przed zakończeniem wsparcia.

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WhatsApp przestanie działać na tych wersjach Androida, iOS i iPadOS

Zgodnie z oficjalnym komunikatem od 30 listopada 2026 r. WhatsApp oraz WhatsApp Business będą wymagały do działania systemu iOS w wersji 15.5 (z maja 2022 r.) lub nowszej. Analogicznie w przypadku tabletów wymagana będzie wersja iPadOS 15.5. Oznacza to krok naprzód od czasu poprzedniej takiej decyzji, która ustanawiała granicę wsparcia na wersji iOS 15.1 (z października 2021 r.).

Wszyscy użytkownicy iPhone'a i iPada, korzystający obecnie z wydań od 15.0 do 15.4, będą musieli zaktualizować swoje systemy przed wyznaczonym terminem, aby uniknąć przerw w dostępie do komunikatora. Wymóg ten dotyczy w tym samym stopniu wersji biznesowej aplikacji, jako że oba warianty współdzielą ten sam kod źródłowy.

Zmiany nie ominą również użytkowników Androida, a nawet uderzą w nich szybciej. Meta zapowiedziała oficjalnie, że "od 8 września 2026 roku będzie obsługiwany tylko system operacyjny Android w wersji 6 lub nowszej". Tym samym WhatsApp przestanie działać na Androidzie 5.0, czyli na systemie wydanym w... 2014 r. Dziś obie te wersje stanowią niewielki odsetek na aktywnych urządzeniach z Androidem. Lwia część posiadaczy smartfonów nawet więc nie dostrzeże tego podniesienia poprzeczki.

Dlaczego Meta rezygnuje z obsługi starszych systemów?

Proces wygaszania wsparcia dla starszego oprogramowania jest stałą praktyką dostawców oprogramowania. Na oficjalnej stronie Centrum pomocy WhatsAppa czytamy:

"Urządzenia i oprogramowanie często się zmieniają, więc regularnie weryfikujemy obsługiwane przez nas systemy operacyjne i wprowadzamy aktualizacje.

Co roku analizujemy, jakie oprogramowanie i urządzenia są najstarsze i mają najmniej użytkowników. Te urządzenia nie mają najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub funkcjonalności wymaganych do obsługi WhatsAppa."

Skupienie się na nowszych wersjach systemów pozwala programistom na wykorzystanie nowoczesnych interfejsów API, umożliwiających wdrażanie zaawansowanych funkcji. Dodatkowo eliminuje to konieczność marnowania zasobów na naprawianie błędów występujących wyłącznie na przestarzałych systemach, z których prawie nikt już nie korzysta.

Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Użytkownicy, których systemy przestaną być wspierane, nie zostaną zaskoczeni z dnia na dzień. "Zanim przestaniemy obsługiwać system operacyjny, z którego korzystasz, otrzymasz powiadomienie w WhatsAppie oraz kilka przypomnień o konieczności aktualizacji" - deklaruje Meta.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania w iPhonie i uniknąć problemów, należy wejść w Ustawienia, wybrać sekcję Ogólne, a następnie Uaktualnienia. Twórcy przypominają również, że podczas aktywacji nowego konta telefon musi mieć możliwość odbierania wiadomości SMS lub połączeń telefonicznych, ponieważ rejestracja na urządzeniach działających wyłącznie w sieci Wi-Fi nie jest obsługiwana.

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Dobra wiadomość jest taka, że nowe wymagania nie wymuszają na użytkownikach Apple'a zakupu nowego sprzętu. Każdy iPhone oraz iPad kompatybilny z wersją 15.1 bez problemu obsługuje również wydanie 15.5. Przykładowo, posiadacze takich modeli jak iPhone 6s, iPhone 7 czy iPhone SE (1. generacji) mogą zaktualizować swoje oprogramowanie do dostępnej dla nich wersji iOS 15.8.8, co w pełni zagwarantuje dalsze działanie aplikacji.

Inaczej jednak będzie w przypadku Androida. Jeśli ktoś w 2026 r. korzysta z wersji 5.0 (Lollipop) sprzed 12 lat, to szansa na dostępność aktualizacji do wersji 6.0 (Marshmallow) dla takiego urządzenia jest bliska zera.





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