Koniec z botami na Facebooku. Nowa funkcja sprawdzi, czy jesteś człowiekiem

Julia Król

Julia Król

Meta rusza z programem Facebook Verified, który pozwoli szybko potwierdzić tożsamość użytkownika. Wystarczy nagrać krótkie wideo, aby otrzymać specjalną odznakę widoczną w grupach czy Marketplace.

Zrzut ekranu profilu użytkowniczki na Facebooku z informacjami o pracy, uczelni i lokalizacji.
Facebook wprowadza darmową weryfikację kont. Wystarczy krótkie selfie wideoMetamateriał zewnętrzny

Meta walczy z botami na Facebooku. Wystarczy selfie, by potwierdzić tożsamość i zyskać nową odznakę

Nowa darmowa odznaka weryfikacji na Facebooku. Chodzi o potwierdzenie, że za profilem kryje się prawdziwa osoba. Usługa nazywa się Facebook Verified i pomoże Facebookowi rozróżniać konta stworzone przez prawdziwe osoby od kont botów.

Proces otrzymania nowej odznaki Meta opisuje jako krótki i przyjemny. Wystarczy nagrać kilkusekundowe selfie wideo, które Facebook porówna ze zdjęciami umieszczonymi już na platformie. Nie wystarczy jednak, aby twarz się zgadzała - konto musi spełniać określone wymogi, aby dostać odznakę.

Program Facebook Verified jest dostępny dla uprawnionych użytkowników, którzy skończyli 18 lat i przestrzegają Standardów społeczności. Chętni muszą mieć wiarygodne konto, które nie wykazuje żadnych oznak nieautentycznego zachowania.

Krótkie nagranie wideo potwierdzi, że nie jesteś botem w sieci

Weryfikacja konta jest darmowa i wyrabia się ją tylko raz. Cały proces zazwyczaj trwa kilka minut, a później odznaka będzie wyświetlana w najważniejszych miejscach na Facebooku: w Marketplace, Randkach, Grupach i Profilu, chociaż następnie Meta planuje rozszerzenie jej widoczności także na posty w Aktualnościach.

Jeśli dany użytkownik ma na swoim koncie przy nazwie nową odznakę, oznacza to, że jego profil został zweryfikowany przez selfie i spełnia standardy zaufania i bezpieczeństwa - w skrócie: należy do prawdziwej osoby. Jest to szybki i widoczny sygnał, że po drugiej stronie jest prawdziwa osoba - i będzie to widoczne od razu, jeszcze zanim podejmie się z nią interakcję zakupu czy randkowania.

Zobacz również:

Nieprawidłowe hasło i zablokowane konto Google? Możesz odzyskać dostęp do Gmaila poprzez wideo-selfie
Aplikacje

Selfie zamiast hasła. Odzyskasz konto Google nowym sposobem logowania

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Funkcja będzie dostępna na całym świecie

Wdrażanie funkcji Facebook Verified będzie się odbywać etapami. W przyszłości Meta planuje rozszerzyć ją na cały świat, obecnie będzie dostępna jedynie na wybranych rynkach.

"Wydarzenia": Sharenting w dobie AI. Rodzice narażają swoje dzieciPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze