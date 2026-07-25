Meta walczy z botami na Facebooku. Wystarczy selfie, by potwierdzić tożsamość i zyskać nową odznakę

Nowa darmowa odznaka weryfikacji na Facebooku. Chodzi o potwierdzenie, że za profilem kryje się prawdziwa osoba. Usługa nazywa się Facebook Verified i pomoże Facebookowi rozróżniać konta stworzone przez prawdziwe osoby od kont botów.

Proces otrzymania nowej odznaki Meta opisuje jako krótki i przyjemny. Wystarczy nagrać kilkusekundowe selfie wideo, które Facebook porówna ze zdjęciami umieszczonymi już na platformie. Nie wystarczy jednak, aby twarz się zgadzała - konto musi spełniać określone wymogi, aby dostać odznakę.

Program Facebook Verified jest dostępny dla uprawnionych użytkowników, którzy skończyli 18 lat i przestrzegają Standardów społeczności. Chętni muszą mieć wiarygodne konto, które nie wykazuje żadnych oznak nieautentycznego zachowania.

Krótkie nagranie wideo potwierdzi, że nie jesteś botem w sieci

Weryfikacja konta jest darmowa i wyrabia się ją tylko raz. Cały proces zazwyczaj trwa kilka minut, a później odznaka będzie wyświetlana w najważniejszych miejscach na Facebooku: w Marketplace, Randkach, Grupach i Profilu, chociaż następnie Meta planuje rozszerzenie jej widoczności także na posty w Aktualnościach.

Jeśli dany użytkownik ma na swoim koncie przy nazwie nową odznakę, oznacza to, że jego profil został zweryfikowany przez selfie i spełnia standardy zaufania i bezpieczeństwa - w skrócie: należy do prawdziwej osoby. Jest to szybki i widoczny sygnał, że po drugiej stronie jest prawdziwa osoba - i będzie to widoczne od razu, jeszcze zanim podejmie się z nią interakcję zakupu czy randkowania.

Funkcja będzie dostępna na całym świecie

Wdrażanie funkcji Facebook Verified będzie się odbywać etapami. W przyszłości Meta planuje rozszerzyć ją na cały świat, obecnie będzie dostępna jedynie na wybranych rynkach.