Masz telewizor Samsung? Trafiła tam kultowa aplikacja ze smartfonów

W skrócie Instagram for TV został udostępniony na telewizorach Samsung Smart TV w USA, obejmując modele od 2020 roku. Wcześniej debiutował na Amazon Fire TV i Google TV.

Aplikacja oferuje kanały tematyczne, dostęp do Stories, funkcję przesyłania obrazu z telefonu i dedykowaną sekcję dla filmów poziomych.

Meta rozwija kolejne formaty treści dla dużego ekranu, takie jak dłuższe filmy, serie odcinkowe oraz transmisje na żywo, testując nowe rozwiązania na podstawie opinii użytkowników.

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Instagram na dużym ekranie. Aplikacja wkracza na TV

Gdy jedne medium już nie wystarcza to zapewnienia sobie dostatecznego wyrzutu dopaminy, współcześnie ludzie bardzo często dzielą swoją uwagę pomiędzy oglądanie telewizji i scrollowanie social mediów na telefonach. Teraz widzowie otrzymują kolejną opcję, by przeglądać Instagrama bezpośrednio na dużym ekranie.

Od poniedziałku (22 czerwca) aplikacja Instagram dla TV jest dostępna na telewizorach Samsung Smart TV w USA. Dotyczy to modeli wyprodukowanych w 2020 roku lub nowszych. Wraz z wcześniejszą dostępnością na Amazon Fire TV i Google TV apka jest już obecna na większości połączonych z siecią odbiorników (tzw. "connected TV") w Stanach Zjednoczonych.

Meta tłumaczy tę ekspansję chęcią ułatwienia ludziom wspólnego oglądania treści. Choć algorytm każdego użytkownika Instagrama bywa niezwykle spersonalizowany i zagadką pozostaje, jak często funkcja ta będzie używana w większych grupach, nowe rozwiązanie pozwoli na komfortowe przeglądanie materiałów bez konieczności pochylania się nad telefonem.

"Czy to nadrabiając swoich ulubionych twórców, śmiejąc się na rolkach z przyjaciółmi czy odkrywając coś nowego z rodziną, Instagram for TV ułatwia cieszenie się wideo, które uwielbiacie, na największym ekranie w domu" - zachwalają nowość twórcy aplikacji.

Nowe formaty treści na Instagramie do wspólnego oglądania

W oficjalnym komunikacie Meta wyjaśnia, że Instagram for TV został zbudowana wokół tego, jak ludzie rzeczywiście oglądają treści w salonie. Z opinii społeczności wynika, że apka jest często doświadczeniem dzielonym z innymi, gdzie przyjaciele i rodzina wspólnie oglądają materiały, podają sobie pilot i wymieniają rekomendacjami w czasie rzeczywistym.

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W ramach tego podejścia aplikacja oferuje m.in. kanały zorganizowane wokół konkretnych zainteresowań, takich jak muzyka, sport czy podróże. Zamiast debatować nad wyborem, kanały te ułatwiają znalezienie filmów, którymi mogą cieszyć się wszyscy obecni w pokoju. Dodatkowo na dużym ekranie można teraz oglądać Stories od znajomych i twórców, co eliminuje potrzebę tłoczenia się wokół jednego smartfona.

Wydawca ogłosił też testy dodatkowych funkcji, które mają sprawić, że odkrywanie i dzielenie się treściami z bliskimi będzie jeszcze prostsze. Jedną z nowości jest dedykowane miejsce dla filmów horyzontalnych, różniących się od typowo wertykalnego formatu skrojonego pod ekrany smartfonów trzymane zazwyczaj pionowo. Ma to dać twórcom więcej sposobów na dotarcie do odbiorców i stanowić łatwy sposób na oglądanie materiałów zaprojektowanych bezpośrednio pod ekrany telewizorów - bez czarnych pasów po bokach.

Funkcja wideo w poziomie na Instagramie może naruszyć dominację YouTube w tym obszarze. W 2025 r. CEO YouTube, Neal Mohan, zauważył, że w USA jego serwis jest częściej oglądany na telewizorach niż na urządzeniach mobilnych. Według raportu ma też największy udział w oglądalności na TV wśród firm medialnych, wyprzedzając m.in. Netflix, Paramount i NBCUniversal. Nie dziwi więc, że Instagram chce wejść w te obszary i pozyskać widzów tam, gdzie spędzają czas. Zwłaszcza że YouTube także "odgapił" pionowe wideo znane z Instagrama czy TikToka, wprowadzając YouTube Shorts w 2020 r.

Instagram zaczął również testować możliwość łatwego przesyłania (ang. casting) rolek z telefonu lub filmów z karty "Zapisane" bezpośrednio na telewizor Samsung. Funkcja ta jest już dostępna na Google TV i Fire TV. Choć sama aplikacja bazuje na rolkach, ta eksperymentalna opcja ułatwi dzielenie się śmiesznymi lub informacyjnymi znaleziskami, które nie pojawiają się w standardowych kanałach aplikacji.

Przyszłość formatów telewizyjnych w social mediach

Poza funkcjami dostępnymi dzisiaj Instagram pracuje nad kolejnymi formatami dostosowanymi do dużego ekranu. Oglądanie mediów społecznościowych na telewizorze różni się od oglądania na telefonie, dlatego platforma bada nowe rozwiązania dla salonów i zamierza wkrótce zacząć je wdrażać.

Wśród branych pod uwagę formatów znajdują się:

Dłuższe treści od twórców, które pozwolą na głębsze przedstawienie tematów i historii oraz budowanie silniejszych relacji z widzami.

Serie epizodyczne, które rozwijają się na przestrzeni wielu odcinków, bazując na zachowaniach widocznych już w mobilnej aplikacji.

Transmisje na żywo, przenoszące relacje live na duży ekran i tworzące nowe możliwości wspólnego uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

Platforma wyraźnie zaznacza, że w procesie kształtowania tych nowych formatów kluczową rolę odgrywają sami autorzy materiałów. Co dalej? Choć aplikacja znacząco ewoluowała od pierwszych testów, wciąż są to wczesne etapy zrozumienia, jak powinno wyglądać społecznościowe oglądanie wideo na telewizorze, a Meta będzie nadal uczyć się od swojej społeczności.

"Będziemy ulepszać [to doświadczenie], aby było prostsze. Jeśli je wypróbowaliście, dajcie mi znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć" - napisał dyrektor generalny Instagrama, Adam Mosseri.





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