Meta skazana. Obrady trwały niecały dzień

Amerykański sąd wydał głośny wyrok, który może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie największych platform społecznościowych. Sprawa dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i odpowiedzialności technologicznych gigantów za to, co dzieje się na ich serwisach.

Ławach przysięgłych w stanie Nowy Meksyk po obradach trwających niecały dzień uznała firmę Meta - właściciela Facebooka i Instagrama - za winną niewystarczającej ochrony nieletnich użytkowników. Zdaniem sądu platformy nie zapobiegały skutecznie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, mimo że problem był znany od lat.

W efekcie koncern został zobowiązany do zapłaty aż 375 milionów dolarów kary. To jedna z pierwszych tak dużych sankcji finansowych w tego typu sprawie, dlatego wyrok uznawany jest za przełomowy.

Pozew został złożony już w 2023 roku przez prokuratora generalnego Nowego Meksyku. Władze oskarżyły firmę o stworzenie środowiska, które sprzyja działaniom przestępców seksualnych. W trakcie śledztwa wykazano m.in., że osoby podszywające się pod dzieci poniżej 14 roku życia bardzo szybko otrzymywały niebezpieczne propozycje od dorosłych użytkowników.

Sąd uznał także, że Meta wprowadzała opinię publiczną w błąd, deklarując wysoki poziom bezpieczeństwa najmłodszych. Według ławy przysięgłych firma stosowała praktyki wykorzystujące brak doświadczenia dzieci, co zostało zakwalifikowane jako naruszenie przepisów o nieuczciwych działaniach rynkowych. Sprawa dotyczy nie tylko Facebooka i Instagrama, ale całego koncernu Meta Platforms, w tym także WhatsAppa. Stwierdzono 75 tys. naruszeń i przyznano 5000 dolarów odszkodowania za każde z nich.

W trakcie procesu zeznawali byli pracownicy koncernu oraz eksperci. Jeden z byłych menedżerów przyznał, że w momencie odejścia z firmy w 2020 roku nie miał przekonania, jakoby bezpieczeństwo użytkowników było dla niej priorytetem.

Historyczne zwycięstwo nad Metą. W maju kolejny etap postępowania

Prokurator generalny Nowego Meksyku Raúl Torrez nazwał wyrok "historycznym zwycięstwem" dla dzieci i rodzin, i zapowiedział drugi etap postępowania w maju. Władze będą domagać się konkretnych zmian w działaniu platform oraz dodatkowych kar finansowych.

Meta odrzuca zarzuty i zapowiada odwołanie od wyroku

Meta nie zgadza się z wyrokiem i zapowiedziała odwołanie, podkreślając, że inwestuje w systemy ochrony dzieci. Mimo to decyzja sądu może mieć szerokie konsekwencje - w Stanach Zjednoczonych toczy się wiele podobnych spraw przeciwko firmom technologicznym, a ten wyrok może stać się ważnym precedensem, uruchamiając "lawinę" podobnych pozwów i roszczeń wobec platform społecznościowych

Na platformach społecznościowych rośnie presja, aby realnie odpowiadały za bezpieczeństwo uzytkowników - zwłaszcza tych najmłodszych.

