Spis treści: Gemini. Co to za aplikacja? Jak wyłączyć Gemini w telefonie?

Gemini. Co to za aplikacja?

Gemini niegdyś oznaczało chatbota wspieranego przez jeden z rozwijanych przez Google modeli językowych sztucznej inteligencji. Dziś jego definicję trudno zamknąć w jednym zdaniu. Google nieustanie rozwija Gemini, coraz mocniej integrując sztuczną inteligencję z Androidem. W najnowszych telefonach Gemini zastępuje asystenta cyfrowego. Odpowiada na pytania, prowadzi z tobą rozmowę, analizuje obrazy, pomaga w pisaniu tekstów. Możesz uruchomić go za pomocą szybkiego wybierania pod przyciskiem zasilania, gestem lub komendą "Hey Google".

Google jednak na tym się nie zatrzymuje. W 2026 roku ogłosiło, że rozwija Gemini Intelligence, czyli funkcje AI jeszcze mocniej zintegrowaną z Androidem. Mają pomagać w obsłudze samych aplikacji, wykonywaniu skomplikowanych zadań na telefonie. Kolejne etapy tego systemu mają być wprowadzane etapami i obejmować nie tylko telefony, ale także smartwatche, okulary Google, laptopy czy samochody.

Wiele osób jednak z obawy o bezpieczeństwo, czy po prostu z powodu własnej wygody, chciałoby usunąć Gemini z telefonu. Niestety dziś nie jest to takie proste, a samo odinstalowanie aplikacji z chatbotem nie wystarczy. Gemini jako asystent dalej będzie uruchamiał się w telefonie oraz działał w poszczególnych aplikacjach. Można jednak mocno ograniczyć jego możliwości na smartfonie.

Jak wyłączyć Gemini w telefonie?

Samą aplikację Gemini coraz trudniej odinstalować, ponieważ stała się integralną częścią systemu Android. Można ją jednak wyłączyć - wystarczy przytrzymać ikonę Gemini i kliknąć opcję wyłącz. Opcja odinstalowanie pozwala jedynie usunąć z telefonu najnowsze aktualizacje aplikacji.

Jeśli chcesz wyłączyć Gemini jako asystenta cyfrowego, należy kliknąć na swoją ikonkę w aplikacji Google i przejść do ustawień, a następnie wybrać Asystent Google lub Gemini oraz opcje Cyfrowe Asystenty od Google. Wybierając Asystenta Google, wyłączamy jednocześnie Gemini. Niestety wraz z coraz mocniejszą integracją AI z Androidem, opcja ta może nie być dostępna w przyszłości, a sam Asystent Google może zostać wyparty ze środowiska Androida.

Bez wyłączania Gemini w opcjach możesz ograniczyć jego możliwości wywoływania i np. zmienić ustawienia przycisku zasilania, aby nie włączać Gemini czy wyłączyć gesty i komendy głosowe, które go wywołują. Opcja ta jest dobra dla osób, które czasem chcą skorzystać z możliwości, jakie daje Gemini.

Wybierając Asystenta Google, Gemini może dalej działać w poszczególnych aplikacjach. Aby to zmienić, przejdź do ustawień Asystent Google i tam wybierz opcję Twoje aplikacje. W tym miejscu możesz zarządzać sposobem, w jaki asystent będzie działał w poszczególnych aplikacjach.

Odinstalowanie Gemini przestaje być sprawą łatwą, a coraz mocniejsze zintegrowanie AI z systemem Android niemal uniemożliwia całkowite usunięcie sztucznej inteligencji z telefonu. Można jednak dalej kontrolować sposób wykorzystania AI w telefonie i jego możliwości.



