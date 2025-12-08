Nie przegap terminu. Wniosek o bon ciepłowniczy złożysz w mObywatelu

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Aktualizacja

To ostatnie dni na złożenie wniosku o przyznanie bonu ciepłowniczego - termin upływa 15 grudnia. Składając wniosek o bon, można uzyskać dopłatę w wysokości nawet 1750 zł. Wnioski można składać online za pomocą aplikacji mObywatel. Kto może skorzystać z bonu ciepłowniczego i jak wygląda procedura składania wniosków?

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany za drugą połowę 2025 r. i za cały rok 2026
To ostatni moment, by złożyć wniosek na bon ciepłowniczy za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025.Marek BazakEast News

Spis treści:

  1. Bon ciepłowniczy 2025. Wniosek złożysz tylko do 15 grudnia
  2. Koszty ciepła z sieci. Kto może skorzystać z dopłat?
  3. Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy? Online w mObywatelu

Bon ciepłowniczy 2025. Wniosek złożysz tylko do 15 grudnia

Od 3 listopada dostępna jest opcja składania wniosków o jednorazową pomoc finansową dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła sieciowego, które odczuwają wzrost kosztów opłat za jego dostawę.

To ostatni moment, by skorzystać z dopłat za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 - termin składania wniosków o bon ciepłowniczy upływa 15 grudnia. Wysokość świadczenia wynosi nawet 1750 zł. Wniosek można wygenerować online za pomocą aplikacji mObywatel. Kto może skorzystać z dopłat i jak złożyć podanie o przyznanie bonu?

Koszty ciepła z sieci. Kto może skorzystać z dopłat?

Świadczenie dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2025 wynosi 500, 1000 lub 1750 zł - jego wysokość zależy od dochodu na osobę. Z bonu ciepłowniczego mogą korzystać osoby o niskich i średnich dochodach. Próg wynosi:

  • 3272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 2454,52 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

- Nawet jeśli Twój dochód jest nieco wyższy, możesz złożyć wniosek - obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", czyli bon zostanie pomniejszony o nadwyżkę dochodu - czytamy na stronach rządowych.

Ponadto wytyczne obejmują kilka innych warunków dotyczących złożenia wniosku. Z bonu ciepłowniczego skorzystasz, jeśli:

  • mieszkasz i przebywasz w Polsce,
  • masz polskie obywatelstwo lub posiadasz legalny pobyt w Polsce (dotyczy także obywateli UE/EOG/Szwajcarii),
  • prowadzisz jedno- lub wieloosobowe gospodarstwo domowe,
  • korzystasz z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacisz więcej niż 170 zł/GJ netto.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy? Online w mObywatelu

Wniosek o świadczenie da się złożyć online. Wystarczy skorzystać z mObywatela, aby przejść do generatora wniosków o bon ciepłowniczy. Co należy zrobić?

  1. Wybierz "Usługi" z ekranu głównego aplikacji mObywatel.
  2. Wciśnij "Załatw sprawę", a następnie "Dopłaty do rachunków".
  3. Wybierz "Bon ciepłowniczy".
  4. Zapoznaj się z informacjami na ekranie telefonu, a następnie wciśnij "Złóż wniosek".
Ekrany aplikacji mobilnej dotyczące wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wzrostu opłat za ogrzewanie, zawierające szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku o bon ciepłowniczy i wymagane dane.
Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć, korzystając z aplikacji mObywatel. Znajduje się tam wiele przydatnych informacji.INTERIA.PL

Do złożenia wniosku o bon ciepłowniczy potrzebne będą różne dane - m.in. adres gospodarstwa domowego, numer rachunku bankowego, informacje o dochodach. Wnioski przyjmują właściwe urzędy gmin. Wniosek można podpisać podpisem zaufanym czy e-dowodem. Po wysłaniu wniosku na skrzynkę ePUAP przychodzi potwierdzenie.

"Wydarzenia": Bon ciepłowniczy. To nawet 1750 złotych od państwaPolsat News
