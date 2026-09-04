W skrócie WhatsApp na Androidzie zawiera lukę, która umożliwia nieuprawnionym osobom przeglądanie prywatnych zdjęć na zablokowanym telefonie podczas przychodzącego połączenia wideo.

Problem dotyczy wybranych modeli smartfonów, takich jak Google Pixel, Oppo oraz Sony, natomiast użytkownicy iPhone'ów nie są narażeni na to zagrożenie bezpieczeństwa.

Aby wyeliminować ryzyko, należy pilnie pobrać aktualizację lub ręcznie ograniczyć uprawnienia dostępu do zdjęć w ustawieniach systemu.

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Odkrycie poważnej luki w zabezpieczeniach WhatsAppa

Prosty błąd w aplikacji WhatsApp na Androida pozwala nieuprawnionym osobom na przeglądanie prywatnych zdjęć bez konieczności odblokowywania urządzenia. Sprawę opisał jako pierwszy badacz zabezpieczeń Jose Rodriguez, a ustalenia zostały potwierdzone przez ekspertów cyberbezpieczeństwa oraz serwisy technologiczne. Podatność występuje bezpośrednio w interfejsie i nie wymaga wykorzystania narzędzi hakerskich.

Luka ujawnia się podczas przychodzącego połączenia wideo, które można odebrać na zablokowanym telefonie. Po odebraniu połączenia wystarczy kliknąć przycisk efektów wizualnych, a następnie skorzystać z opcji edycji obrazu przygotowanej przez Meta AI. W ten sposób otwiera się podgląd prywatnej galerii zdjęć, a system nie prosi o podanie kodu PIN ani o weryfikację biometryczną.

"Wiedzcie o tym, że wasze zdjęcia mogą być dostępne bez odblokowywania telefonu, gdy odbieracie połączenie wideo w WhatsApp na Androidzie. To jest na widoku. Nie jest to ukryte, to nie tajna funkcja. To nie hack. Zostało to już zgłoszone do Meta i Google" - wytłumaczył Rodriguez na platformie X.

Metoda ta nie daje pełnego dostępu do reszty zawartości smartfona. Osoba postronna nie może sterować pozostałymi funkcjami systemu, jednak ma możliwość bezpośredniego przeglądania plików graficznych.

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Podatność występuje na smartfonach z Androidem

Problem występuje na smartfonach z systemem Android, ale nie na wszystkich, jako że poszczególni producenci stosują odmienne mechanizmy zabezpieczeń. W testach przeprowadzonych na Samsungach baza danych zdjęć pozostała bezpieczna. Urządzenia te wymagają podania kodu lub przeskanowania odcisku palca przed przejściem do funkcji edycji.

Brak należytej ochrony potwierdzono zaś na telefonach Oppo, Google Pixel oraz Sony Xperia 5. Z kolei w przypadku modelu Pixel 11 Pro XL z systemem Android 17 w niektórych sytuacjach odebranie połączenia przy zablokowanym ekranie okazuje się w ogóle niemożliwe. Problem ten nie dotyczy użytkowników iPhone'ów, gdzie aplikacja korzysta z natywnego interfejsu połączeń iOS.

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Różnice wynikają z tego, jak poszczególne nakładki systemowe zarządzają uprawnieniami aplikacji na zablokowanym ekranie. Część producentów wymusza autoryzację użytkownika przy próbie wywołania jakiegokolwiek zasobu systemowego. W innych przypadkach WhatsApp otrzymuje bezpośredni dostęp do pamięci podręcznej aparatu i galerii.

Sytuacja pokazuje, jak skomplikowany jest ekosystem Androida pod kątem spójności zabezpieczeń. Jeden błąd w kodzie programu może wywołać całkowicie odmienne skutki w zależności od marki i wersji oprogramowania. Zgłoszenie zostało przekazane bezpośrednio do zespołów odpowiedzialnych za rozwój komunikatora i systemu operacyjnego.

Łatka już dostępna. Jak ochronić swoje zdjęcia?

Problem został zgłoszony firmom Meta i Google. Jak przekazał Rodriguez, aktualizacja z łatką już nadeszła. Aby się zabezpieczyć, należy pilnie pobrać nową wersję WhatsApp (2.26.34.81) ze sklepu Google Play.

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W przypadku smartfonów, które nie mogą pobrać aktualizacji, alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana uprawnień aplikacji w ustawieniach systemowych urządzenia. Należy wejść w zakładkę aplikacji, odnaleźć WhatsApp i zmienić dostęp do zdjęć oraz wideo na poziom ograniczony lub całkowicie go wyłączyć. Taki zabieg blokuje możliwość otwarcia galerii przez interfejs połączenia wideo.

Wprowadzenie tego ograniczenia wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami podczas codziennego użytkowania. Po odebraniu uprawnień użytkownik nie będzie mógł wygodnie przesyłać plików multimedialnych do swoich kontaktów. Jest to jednak jedyna pewna metoda na zabezpieczenie galerii do czasu wydania patcha przez programistów.



