Spis treści: Oszuści podrabiają aplikację mObywatel, by kraść dane i tożsamość Niebezpieczny trend mFake. Jak oszuści podrabiają mObywatela? Jak się chronić przed oszustami? Wytyczne policji

Wycieki danych stają się coraz powszechniejsze, jednak cyberprzestępcy ciągle próbują nowych sposobów na łamanie prawa. Okazuje się, że potrafią podrobić nawet rządową aplikację oraz dokumenty, które się na niej znajdują. Policja na swojej stronie internetowej przestrzega przed mFake - oszustwami związanymi z aplikacją mObywatel.

Oszuści podrabiają aplikację mObywatel, by kraść dane i tożsamość

W ostatnim czasie pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości - poinformowała policja.

W praktyce chodzi o to, że oszuści tworzą nieoficjalne programy, modyfikują obrazy ekranu lub używają narzędzi generujących fałszywe dane, aby kraść tożsamość. Jest to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości, np. przy wydawaniu paczki przez kuriera. Oszuści mogą próbować za pomocą Fake mObywatela m.in. podszyć się pod inną osobę, ominąć procedury bezpieczeństwa, czy choćby zakupić produkty alkoholowe lub tytoniowe, jeśli są małoletni.

Policja przypomina, że fałszywa aplikacja lub w jakikolwiek sposób podrobiony ekran podszywający się pod dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści.

Niebezpieczne jest to, że mFake jest wizualnie bardzo podobny do prawdziwej aplikacji, co może uśpić czujność. Jeśli ktoś nie zna poprawnych zasad weryfikacji, może uznać okazany ekran telefonu za dostateczny dowód tożsamości, tymczasem to często prowadzi do problemów prawnych.

Niebezpieczny trend mFake. Jak oszuści podrabiają mObywatela?

Policja podpowiada, na co szczególnie zwracać uwagę podczas weryfikacji dokumentu. Jeśli ktoś pokazuje jedynie statyczny ekran, bez możliwości wykonania rzeczywistej weryfikacji, powinna zapalić się czerwona lampka alarmowa w głowie. Aplikacja rządowa jest dopracowana, więc jeśli coś się zacina, interfejs się nienaturalnie zachowuje, brakuje jakiejś funkcji - to kolejny sygnał ostrzegawczy.

Już samo zachowanie osoby pokazującej dokument może wiele zdradzić o jej zamiarach. Kiedy się śpieszy i wywiera presję, a przy tym jest zdenerwowana i niechętna do dodatkowego potwierdzenia danych - może to być próba oszustwa. Wygląd osoby oraz prezentowane zdjęcie na dokumencie nie mogą być rozbieżne, jeśli sytuacja wymaga odpowiedniej identyfikacji.

Jak się chronić przed oszustami? Wytyczne policji

Najważniejszą zasadą jest korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Sam wygląd ekranu może nie być wystarczający do oceny autentyczności. Kontekst sytuacyjny także jest ważny. Nerwowe zachowanie czy unikanie pytań powinno wzbudzić czujność. Jeśli charakter sytuacji na to pozwala, warto zweryfikować zgodność danych - można w tym celu skorzystać ze strony weryfikator.mobywatel.gov.pl.

Regularne szkolenie pracowników w punktach usługowych i firmach, w których dochodzi do sprawdzania tożsamości lub uprawnień, jest niezwykle istotne. Czasem bywa tak, że jedynie rzuca się okiem na dokument, bez odpowiedniego sprawdzenia danych, co jest nieprawidłową metodą weryfikacji. Wiedza personelu ma tutaj kluczowe znaczenie.

Jeśli ktoś próbuje posługiwać się podrobionym dokumentem lub danymi, należy zachować spokój i ostrożność, odmówić uznania takiego narzędzia identyfikacyjnego i zgłosić sytuację na policję. Szybka reakcja może zapobiec dalszym oszustwom, jak podsumowała policja.