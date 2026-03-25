Nowa era Apple Maps. Reklamy pomogą firmom czy tylko zirytują użytkowników?

Apple Maps czeka upgrade. Czy na gorsze?

Apple zaprezentowało nową usługę skierowaną do firm, która ma uprościć zarządzanie biznesem i narzędziami IT. Platforma o nazwie Apple Business ma łączyć w jednym miejscu najważniejsze funkcje potrzebne do prowadzenia i rozwijania działalności. Jednym z najbardziej znaczących elementów są plany wprowadzenia reklam do aplikacji Mapy. Firma chce umożliwić przedsiębiorstwom promowanie swoich lokalizacji bezpośrednio w wynikach wyszukiwania.

Mechanizm ma być prosty: firmy będą mogły zapłacić za lepszą widoczność - na przykład restauracja pojawi się wyżej, gdy użytkownik wpisze hasło typu "pizza".

To rozwiązanie będzie przypominać model znany z Google Maps, gdzie sponsorowane wyniki są wyświetlane na podstawie zapytań użytkownika. Apple planuje jednocześnie wykorzystać algorytmy oparte na AI, aby reklamy były dopasowane do kontekstu i jak najmniej nachalne.

Dla firm jest to nowe narzędzie makrketingowe - szczególnie dla małych, lokalnych biznesów, które będą mogły łatwiej dotrzeć do klientów w swojej okolicy. Reklamy w Mapach mogą stać się kluczowe w momencie wyszukiwania, czyli wtedy, gdy użytkownik aktywnie szuka usługi bądź miejsca.

Jest to spora zmiana dla użytkowników. Apple Maps przez lata było usługą pozbawioną reklam, więc wprowadzenie sponsorowanych wyników może wpłynąć na sposób korzystania z aplikacji i odbiór jej wiarygodności. Dodanie ich do Map wpisuje się w szerszą strategię firmy, która zakłada rozwój usług i zwiększanie przychodów poza sprzedażą sprzętu. W połączeniu z platformą Apple Business oznacza to jedno: Apple chce stworzyć pełny ekosystem dla firm - od zarządzania działalnością aż po pozyskiwanie klientów bezpośrednio w swoich usługach.

Reklamy w Apple Maps będą dostępne dla firm w USA i Kanadzie już tego lata.

Apple Business jako nowe narzędzie dla przedsiębiorców

Apple Business zostało zaprojektowane jako kompleksowy system, który integruje różne usługi wcześniej dostępne osobno. Apple stawia na uproszczenie i oferuje m.in. zarządzanie urządzeniami, komunikację wewnętrzną oraz narzędzia do kontaktu z klientami w jednym panelu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają mieć pełną kontrolę nad swoim środowiskiem pracy bez konieczności korzystania z zewnętrznych rozwiązań.

Pojawi się m.in. wbudowany system MDM (mobile device management), który pozwoli firmom konfigurować sprzęt pracowników, ustawiać zabezpieczenia, a także instalować aplikacje z jednego miejsca. Dodatkowo wprowadzono "Blueprints", czyli gotowe schematy konfiguracji, przyśpieszające wdrażanie nowych urządzeń.

Apple Business - nowa platforma obejmująca kluczowe usługi, których firmy potrzebują do prowadzenia działalności i rozwoju - będzie dostępna od 14 kwietnia.

Od 14 kwietnia usługa Apple Business będzie dostępna bezpłatnie w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 200 krajach, także w Polsce.

