W skrócie Microsoft ogłosił wprowadzenie funkcji automatycznego meldowania pracowników w biurze przez Wi-Fi w aplikacjach Teams i Places, co ma usprawnić planowanie pracy i spotkań.

Funkcja automatyczne aktualizuje status obecności w biurze na podstawie połączenia z firmową siecią, a pracownik może ją wyłączyć ręcznie.

Pojawiły się obawy dotyczące prywatności i potencjalnego nadużywania tej funkcji przez pracodawców, mimo zapewnień, że dane są tymczasowe i nie służą do śledzenia pracowników.

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Microsoft wprowadza automatyczne meldowanie w biurze przez Wi-Fi

Microsoft rozszerza możliwości platform Places oraz Teams o funkcję "Workplace Check-in via Wi-Fi". Rozwiązanie to ma pomóc pracownikom w płynnym informowaniu zespołu o swojej obecności w biurze bez konieczności ręcznej zmiany statusu. System działa w sposób zbliżony do istniejącego już mechanizmu wykrywania urządzeń peryferyjnych, takich jak stacje dokujące czy monitory biurkowe.

Gdy pracownik połączy swój laptop z odpowiednio skonfigurowaną przez dział IT siecią firmową, jego lokalizacja zostanie automatycznie zaktualizowana na dany dzień. Gigant z Redmond argumentuje, że ułatwi to współpracownikom szybkie ustalenie, kto znajduje się w budynku, ułatwiając tym samym umawianie wspólnych obiadów, rezerwację biurek obok siebie czy sprawne przenoszenie spotkań do formy osobistej.

Zgodnie z planami twórców nowość ta ma trafić do organizacji posiadających licencję Microsoft Places jeszcze w 2026 r. roku, a debiut zaplanowano na końcówkę czerwca.

Bezpieczeństwo i prywatność. Co się zmieni dla użytkowników Teams?

W oficjalnym komunikacie Microsoft podkreśla, że nowe rozwiązanie opiera się na wielowarstwowym modelu zgody i kontroli. Gigant deklaruje, że funkcja nie służy do śledzenia historii ruchów pracowników ani nie gromadzi danych lokalizacyjnych w konkretnym czasie. Informacja o obecności ma charakter wyłącznie tymczasowy, "w danym momencie", i nie jest zapisywana w formie danych historycznych. Praktycznie jednak menadżer może prowadzić taki zapis na własną rękę.

Co więcej, system działa tylko w obrębie zdefiniowanego środowiska pracy. W sytuacji, gdy urządzenie nie jest połączone z firmową siecią Wi-Fi, status użytkownika Teams automatycznie zmienia się na "Praca zdalna" ("Remote"). Korporacja zaznacza również, że udostępnianie statusu obecności oraz korzystanie z funkcji zameldowania to dwie osobne decyzje, a sami pracownicy mogą w każdej chwili wyłączyć automatyczny status, zmieniając go ręcznie.

Workplace Check-in via Wi-Fi. Nowość w Teams pozwala automatycznie aktualizować status miejsca zalogowania Microsoft materiał zewnętrzny

Mimo tych zapewnień krytycy zwracają uwagę na istotny haczyk w architekturze tego rozwiązania. Choć finalna zgoda na uruchomienie funkcji leży po stronie pracownika, to pracodawca podejmuje decyzję o włączeniu tej funkcji na poziomie całej organizacji (dzierżawy Microsoft 365) i decyduje, czy domyślnym trybem dla użytkownika końcowego będzie opt-in czy opt-out (wymaganie świadomej zgody do aktywacji bądź aktywacja automatyczna z możliwością odstąpienia).

Obrońcy prywatności oraz organizacje zajmujące się prawami pracowniczymi zauważają, że tworzy to przestrzeń do nadużyć i wywierania presji. W realiach korporacyjnych rezygnacja z funkcji może wiązać się ze stygmatyzacją. Jeśli przełożony zauważy, że statusy wszystkich podwładnych aktualizują się automatycznie, a jedna osoba wyłączyła tę opcję, może pojawić się podejrzenie o chęć ukrywania miejsca pobytu.

Sceptyczne komentarze pojawiły się też na platformie Reddit. Użytkownicy wskazują, że dotychczas weryfikacja obecności wymagała od menedżerów wysiłku i kontaktu z działem ochrony lub IT. Teraz powstaje "okno dla podglądacza", z którego kierownicy mogą korzystać bez żadnego nakładu pracy.

Niegroźna funkcja czy narzędzie do inwigilacji pracowników?

W czasach pracy zdalnej, rosnącej popularności narzędzi do symulowania ruchu myszką (tzw. mouse jigglers) oraz fiksacji niektórych menadżerów na punkcie drobiazgowej kontroli (tzw. mikrozarządzania), nowe rozwiązanie w Microsoft Teams i Microsoft Places pogłębia podział między pracownikami oczekującymi autonomii a kadrą zarządzającą dążącą do maksymalizacji produktywności. Dla wielu osób "Workplace Check-in via Wi-Fi" jawi się jako kolejne narzędzie do zbędnej inwigilacji i element cyfrowego panoptikonu.

Zdaniem krytyków funkcja daje przestrzeń do nadużyć i wywierania presji przez nadgorliwych menedżerów Microsoft materiał zewnętrzny

Co na to twórcy narzędzia? Podczas sesji pytań i odpowiedzi (AMA) na Reddicie, w której wzięła udział Lan Ye, szefowa Teamwork Experiences Group w Microsoft, jeden z użytkowników zapytał wprost: "dlaczego Teams jest zaprojektowany, by donosić na pracowników na każdym kroku, od obecności i lokalizacji po aktywność?".

Przedstawicielka korporacji odparła te zarzuty. "Microsoft Teams nie śledzi ruchów ani obecności pracowników. Nie ma automatycznego wykrywania miejsca pracy. Microsoft Teams zawiera funkcję opcjonalną, która pomaga pracownikom aktualizować ich status [pracy] w biurze lub zdalnej, tak aby współpracownicy mogli koordykować pracę stacjonarną. Nie jest to narzędzie do monitorowania ani inwigilacji i nie może śledzić przemieszczania się, obecności ani przechowywać historycznych danych o lokalizacji" - napisała Lan Ye.

Dla pracowników obawiających się inwigilacji ze strony nadgorliwych przełożonych zapewnienia te pozostają jednak mało przekonujące. Nawet jeśli sam Microsoft nie gromadzi tych danych na swoich serwerach, to dostarcza firmom gotową infrastrukturę, która pozwala im na samodzielne kontrolowanie personelu. Można więc sądzić, że twórcy oprogramowania taktycznie umywają ręce, deklarując niegroźne przeznaczenie funkcji, a jak już ona zostanie wykorzystana - to leżeć będzie w gestii pracodawcy, którego to oficjalne przeznaczenie do niczego nie obliguje.





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