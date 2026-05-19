Nowa funkcja wywołała chaos na Instagramie. Jak wyłączyć Instants?

W skrócie Wprowadzenie funkcji Instants na Instagramie doprowadziło do niezamierzonych udostępnień prywatnych zdjęć, co wywołało frustrację i poszukiwanie sposobów ich cofania lub wyłączania.

Instants to nowy typ postu, który natychmiast znika po obejrzeniu i domyślnie wysyła zdjęcia do wszystkich znajomych, jeśli nie zostanie zmieniona opcja odbiorców.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji Instants w ustawieniach aplikacji lub powiadomień oraz cofnięcia wysłania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Czym jest funkcja Instants i jak działa?

Instants to nowy format postów, które znikają natychmiast po ich wyświetleniu przez odbiorców. Znajomi mogą reagować na zdjęcia oraz na nie odpowiadać, a wszelkie reakcje trafiają bezpośrednio do skrzynki wiadomości prywatnych (DMs). Nowe narzędzie zlokalizowane jest w dolnym prawym rogu skrzynki odbiorczej Instagrama i ma formę miniaturowego stosu zdjęć. Materiałami można dzielić się z konkretnymi znajomymi lub osobami obserwującymi.

Gdy użytkownik po raz pierwszy otwiera sekcję Instants, aplikacja wyświetla krótkie wprowadzenie. Informuje w nim, że zdjęcia znikają po obejrzeniu, nie istnieje publiczna lista widzów, a wszelkie reakcje i odpowiedzi mają charakter ściśle prywatny. Następnie system przeprowadza szybki samouczek pokazujący, jak przeglądać zawartość i na nią reagować. Po przejściu do aparatu użytkownik widzi przycisk spustu migawki, a pod nim przełącznik pozwalający wybrać grono odbiorców między opcjami "Znajomi" a "Bliscy znajomi".

Choć teoretycznie brzmi to dobrze, to głównym powodem niezadowolenia społeczności jest fakt, że Meta domyślnie ustawia suwak na opcji "Znajomi", o czym nie informuje wprost na samym początku. W efekcie naciśnięcie przycisku migawki powoduje natychmiastowe i automatyczne wysłanie zrobionego zdjęcia do wszystkich osób z listy znajomych, o ile użytkownik nie zmienił wcześniej tego ustawienia ręcznie.

Dla osób przyzwyczajonych do dotychczasowego działania Instagrama - w tym jego postów i relacji, gdzie materiały przed publikacją trafiają do edytora i wymagają zatwierdzenia - błyskawiczny mechanizm okazał się ogromnym zaskoczeniem. Wiele osób wysłało zdjęcia całkowicie nieświadomie lub zorientowało się o tym dopiero po fakcie. Choć system oferuje opcję "Cofnij" tuż po zrobieniu zdjęcia, wywołany nagłą sytuacją stres sprawia, że łatwo ją przeoczyć. Ze względu na zagrożenie prywatności, w sieci natychmiast pojawiły się pytania o to, jak całkowicie wyłączyć tę funkcję.

Jak wyłączyć funkcję Instants na Instagramie?

Jeśli chcesz zupełnie zrezygnować z korzystania z tego rozwiązania, istnieją na to sprawdzone sposoby w ustawieniach aplikacji.

Metoda 1: przez preferencje zawartości

Przejdź do swojego profilu na Instagramie. Kliknij ikonę trzech linii w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia. Przewiń ekran w dół do sekcji "Preferencje dotyczące materiałów". Aktywuj przełącznik "Ukryj materiały Instants w skrzynce odbiorczej".

Skutek: przycisk umożliwiający dodawanie Instants zniknie z twojej skrzynki. Przestaniesz również otrzymywać te materiały od innych osób. Jeśli nie chcesz całkowicie blokować funkcji, możesz przytrzymać stos ikon "Instants" w skrzynce i przesunąć w prawo, aby tymczasowo wstrzymać ich odbieranie.

Metoda 2: przez ustawienia powiadomień

Otwórz aplikację Instagram i przejdź do swojego profilu. Wejdź w Ustawienia (ikona trzech linii w prawym górnym rogu). Wybierz sekcję "Powiadomienia". Kliknij pozycję "Instants". Zaznacz opcję "Wyłączone".

Wskazówka: Do nowej funkcji mają zastosowanie również standardowe, wbudowane narzędzia kontroli Instagrama, takie jak blokowanie, wyciszanie czy restrykcje kont.

Wyłączanie funkcji Instants poprzez preferencje dot. zawartości i ustawienia powiadomień Krzysztof Sulikowski archiwum prywatne

Co zrobić, gdy zdjęcie poszło w świat? Jak cofnąć wysyłanie?

Jeśli zdarzyło Ci się przypadkowo zrobić i wysłać zdjęcie poprzez Instants, masz dwie możliwości ratunku:

Szybkie cofnięcie: natychmiast po naciśnięciu spustu migawki pod przyciskiem aparatu pojawia się opcja "Cofnij". Stuknij ją, aby błyskawiczne wycofać fotkę, zanim ktokolwiek ją zobaczy. Usuwanie z archiwum: jeśli przegapiłe/aś pierwszy moment, wejdź do swojego archiwum. Zrobisz to, klikając ikonę czterech kwadratów w prawym górnym rogu ekranu aparatu. Znajdź tam niefortunne zdjęcie i usuń je - spowoduje to cofnięcie wysyłki do wszystkich znajomych, którzy jeszcze nie zdążyli go otworzyć.

Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press