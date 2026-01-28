Meta wprowadza subskrypcje w aplikacjach

W najbliższych miesiącach Meta zamierza zacząć testować nowe subskrypcje, które mają zapewnić użytkownikom dostęp do ekskluzywnych funkcji w aplikacjach. Zdaniem firmy ma to poprawić produktywność i kreatywność oraz poszerzyć zakres zastosowań sztucznej inteligencji.

Aplikacje objęte testami to Instagram, Facebook i WhatsApp. Podstawowe funkcje mają pozostać darmowe, natomiast subskrypcja ma zapewnić większą kontrolę nad sposobem udostępniania treści i komunikacji. Meta planuje sprawdzić różne funkcje i pakiety subskrypcji, a każda zapowiadana płatność aplikacji będzie oferować odrębny zestaw funkcji i dopiero po analizie reakcji użytkowników firma zadecyduje, które z nich trafią do globalnego wdrożenia.

Ile będzie kosztować subskrypcja Instagrama, Facebooka i WhatsAppa?

Cenę poznamy, kiedy wersje testowe pojawią się w Polsce. Do tej pory można było się skusić na zakup oferujący brak reklam na Facebooku i Instagramie, jednak nie dodawało to żadnych dodatkowych funkcji. Koszt takiej miesięcznej subskrypcji wynosi około 40 zł.

Nowe możliwości w aplikacjach Meta. Jakie funkcje będą płatne?

Teraz jednak, zamiast jednego abonamentu Meta chce wprowadzić osobne subskrypcje dla każdej aplikacji. Planowana jest także rozbudowa Manus, agenta AI, którego firma niedawno nabyła za około 2 mld dolarów. Ma to być "naprawdę autonomiczny" agent, który będzie planować, wykonywać i kończyć zadania niezależnie, zgodnie z instrukcjami.

Dodatkowo testowane będą subskrypcje funkcji AI, takich jak generowanie filmów Vibes. Jest to oparta na sztucznej inteligencji platforma do tworzenia krótkich wideo, wbudowana w aplikację Meta AI i umożliwiająca tworzenie i remiksowanie filmów generowanych przez sztuczną inteligencję. Chociaż Vibes od premiery był udostępniony za darmo, teraz dodatkowe możliwości będą płatne.

Co się zmieni na Instagramie?

Według niektórych źródeł płatne opcje na Instagramie będą zakładać m.in. przeglądanie relacji bez wiedzy autora posta o obejrzeniu - nie pojawimy się w podsumowaniu Stories. Można będzie również zobaczyć, którzy obserwujący nie obserwują nas, a także tworzyć nieograniczonej liczby list odbiorców.

