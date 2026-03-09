Spis treści: Inteligentne odpowiedzi w Wiadomościach Google Dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wysłaniem "Stuknij, aby przygotować" dostępne w wersji beta

Inteligentne odpowiedzi w Wiadomościach Google

Wiadomości Google do tej pory korzystały z funkcji Inteligentnej odpowiedzi w sposób, który umożliwiał przypadkowe wysłanie. Działanie funkcji opierało się na podejściu "Tap to Send" ("Stuknij, aby wysłać"). W tym trybie kliknięcie w jedną z odpowiedzi sugerowanych przez sztuczną inteligencję skutkowało jej natychmiastowym wysłaniem do adresata.

Choć rozwiązanie to jest szybkie i wygodne, dla wielu osób często prowadziło do pomyłek, gdy użytkownik niechcący dotknął ekranu lub chciał jedynie uzupełnić sugerowaną odpowiedź bądź edytować ją przed wysłaniem. Co się zmieniło, aby temu zapobiec?

Dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wysłaniem

Do aplikacji Google Messages na Androidzie dotarła nowa funkcja, którą można aktywować w Ustawieniach, w menu Sugestie. Pod głównym przełącznikiem Inteligentnych odpowiedzi dodano nową preferencję, która pozwala wybrać między dotychczasowym trybem natychmiastowego wysłania przez stuknięcie a nowym trybem edycji.

Gdy włączymy nowy przełącznik "Tap to Draft" ("Stuknij, aby przygotować"), wybrana sugestia odpowiedzi po jej kliknięci nie trafi od razu do odbiorcy. Zamiast tego zostanie przeniesiona do pola wprowadzania tekstu, gdzie można ją edytować przed wysłaniem.

Wiadomości Google otrzymały dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wysłaniem inteligentnej odpowiedzi 9to5google materiał zewnętrzny

Nowość ta pozwala użytkownikowi na swobodne dopisanie dodatkowych informacji, poprawienie tonu wypowiedzi lub po prostu upewnienie się, że treść jest zgodna z jego intencją. Jeśli odpowiedź nie jest zadowalająca, można też z niej zrezygnować. Google wprowadza tym samym mechanizm chroniący przed przypadkowym wysłaniem. Wymaga on bowiem potwierdzenia stuknięciem przycisku "Wyślij".

"Stuknij, aby przygotować" dostępne w wersji beta

Pierwsze implementacje funkcji "Stuknij, aby przygotować" były widoczne w kodzie aplikacji już od początku 2026 roku. Pierwsze wzmianki o trybie edycji pojawiły się w styczniu w wersji beta 20260113_01_RC00, gdzie opisano różnicę między natychmiastowym wysyłaniem a aktualizowaniem projektu wiadomości.

Stuknięcie inteligentnej sugestii przeniesie ją do edytora, zamiast natychmiast wysłać 9to5google materiał zewnętrzny

Najnowsze doniesienia redakcji serwisu 9to5google potwierdzają, że funkcja jest już dostępna dla beta testerów korzystających z wersji 20260303_00_RC00. Warto jednak zauważyć, że domyślnie opcja jest wyłączona, przez co nadal obowiązuje szybkie wysyłanie. Użytkownicy wersji beta mają jednak możliwość ręcznej zmiany tego zachowania.

"Tap to Draft" nie trafiło jeszcze do stabilnego wydania Wiadomości Google, a standardowe menu ustawień u większości osób pozwala jedynie na całkowite włączenie lub wyłączenie Inteligentnych odpowiedzi. Jako że nowość jest już dostępna w publicznej becie, nie trzeba będzie raczej długo czekać na aktualizację, która wprowadzi ją do wersji ogólnodostępnej.

