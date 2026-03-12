Spis treści: Meta walczy ze scamem. Zablokowała miliony kont oszustów Nowe funkcje ochrony na Facebooku i Messengerze WhatsApp będzie ostrzegał przed próbą przejęcia konta

Miliardy ludzi korzystają dziś z mediów społecznościowych. Są one dla cyberprzestępców atrakcyjnym miejscem do uskuteczniania wszelkiej maści przekrętów. Przypominają one dworce kolejowe czy zatłoczone atrakcje turystyczne, w których przewija się mnóstwo potencjalnych ofiar. Skala procederu jest jednak dużo większa. Przestępcom łatwiej jest ukryć tożsamość, a automatyzacja pozwala im masowo i z wielu kont równocześnie prowadzić złożone operacje. Na technologicznych gigantach leży zatem duża odpowiedzialność. Mają oni jednak swoje sposoby i pewne sukcesy na koncie.

Swoimi dotychczasowymi działaniami pochwaliła się Meta, która ujawniła, że tylko w 2025 r. usunęła ponad 159 mln reklam naruszających zasady dotyczące oszustw oraz zlikwidowała blisko 11 mln kont powiązanych z przestępczymi centrami operacyjnymi. Dzięki międzynarodowej współpracy z policją, w tym z funkcjonariuszami z Tajlandii, udało się unieszkodliwić sieci liczące 150 tys. kont i doprowadzić do licznych aresztowań.

Gigant social mediów, który jednocześnie inwestuje grube miliardy w rozwój sztucznej inteligencji, o czym niedawno pisaliśmy w GeekWeeku, wykorzystuje tę technologię także do walki ze scamem. AI wykazała skuteczność w zwalczaniu tzw. "celeb-bait", czyli procederu polegającego na podszywaniu się pod osoby publiczne i znane marki. Algorytmy analizują nie tylko tekst i obrazy, ale także kontekst - w tym fałszywe komentarze fanów czy mylące opisy profili. Meta twierdzi, że dzięki temu jest w stanie wyłapywać manipulacje i blokować strony phishingowe podszywające się pod prawowite serwisy.

Nowe funkcje ochrony na Facebooku i Messengerze

Meta zdaje sobie sprawę, że oszuści próbują omijać systemy wykrywania i mogą rozpoczynać swój proceder dopiero po czasie, początkowo korzystając z kont w sposób niebudzący podejrzeń. Przedsiębiorstwo odpowiada na to nowymi rozwiązaniami. "Nasze zespoły ekspertów zbudowały nowe narzędzia, by ostrzegać was przed wejściem w interakcję z czymś podejrzanym" - czytamy w oświadczeniu. Co dokładnie się zmieniło pod kątem bezpieczeństwa w sztandarowych produktach firmy Marka Zuckerberga?

Czołowa aplikacja Facebook koncentruje się teraz na walce z podejrzanymi interakcjami między użytkownikami. Wydawca wprowadził system ostrzeżeń związany z zaproszeniami do grona znajomych. Użytkownicy będą teraz otrzymywać specjalne alerty, gdy system wykryje sygnały sugerujące nieuczciwe intencje nadawcy - w tym brak wspólnych znajomych czy niespójności w lokalizacji konta. Nowość ma na celu wsparcie użytkowników w podejmowaniu świadomych decyzji o odrzucaniu lub blokowaniu potencjalnie niebezpiecznych kontaktów, zanim dojdzie do próby wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Nowe alerty na Facebooku i Messengerze. System ostrzega przed podejrzanymi interakcjami Meta materiał zewnętrzny

Równolegle na platformie Messenger wdrażany jest rozszerzony system wykrywania scamu, który w marcu obejmie kolejne kraje. "Wykrywanie oszustw w przypadku podejrzanych czatów w Messengerze" ma swoją polską stronę, co sugeruje, że funkcja działa już w naszym kraju. Technologia ta automatycznie analizuje wzorce rozmów z nowymi kontaktami pod kątem typowych scenariuszy oszustw, takich jak np. fałszywe oferty pracy.

W sytuacjach budzących wątpliwości komunikator wyświetli ostrzeżenie i zaoferuje możliwość przekazania fragmentu czatu do weryfikacji przez sztuczną inteligencję. Użytkownik otrzyma następnie szczegółowe informacje o rozpoznanym zagrożeniu oraz konkretne sugestie działań, w tym opcję natychmiastowego zgłoszenia i zablokowania podejrzanego profilu.

WhatsApp będzie ostrzegał przed próbą przejęcia konta

Nowości otrzymał też komunikator WhatsApp. Ma on teraz nową warstwę ochrony, skoncentrowaną na procesie łączenia kont z dodatkowymi urządzeniami, co jest częstym celem ataków z wykorzystaniem socjotechniki.

"Scammerzy mogą skłonić cię podstępem do połączenia twojego konta WhatsApp z ich urządzeniem" - ostrzega Meta. Oszuści mogą podszywać się pod organizatorów konkursów czy głosowań, próbują nakłonić ofiary do podania kodu parującego lub zeskanowania kodu QR na spreparowanych stronach.

Podejrzana prośba o połączenie konta? WhatsApp reaguje ostrzeżeniem - to może być oszustwo Meta materiał zewnętrzny

WhatsApp będzie teraz generować ostrzeżenia w sytuacjach cyberzagrożenia, gdy parametry techniczne prośby o połączenie będą sugerować próbę przejęcia konta. Alerty te wskażą pochodzenie żądania i jasno zasygnalizują ryzyko oszustwa. Użytkownik może wtedy przerwać procesu, nim dostęp do jego wiadomości uzyska niepowołana osoba.

