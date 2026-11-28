W skrócie Platforma X wprowadziła narzędzia kontroli rodzicielskiej dla nastolatków w wieku 13-17 lat, pozwalające opiekunom na zarządzanie aktywnością podopiecznych.

Rodzice mogą ustalać dzienne limity czasu, ograniczać wiadomości prywatne, filtrować treści wrażliwe oraz weryfikować listę kontaktów bez czytania treści rozmów.

Uruchomienie nadzoru wymaga zgody obu stron, a każda zmiana ustawień jest widoczna dla nastolatka, który zachowuje prawo własności do swojego konta w serwisie X.

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Kontrola rodzicielska debiutuje na platformie X

Należący do Elona Muska serwis społecznościowy X (wcześniej pod nazwą Twitter) po raz pierwszy w swojej 20-letniej historii uruchomił system kontroli rodzicielskiej. Nowe rozwiązania są przeznaczone dla rodzin z nastolatkami w wieku od 13 do 17 lat i pozwalają dorosłym opiekunom na zarządzanie doświadczeniami młodych użytkowników. Wprowadzenie tych narzędzi nastąpiło po wielu miesiącach narastającej presji na platformę w związku z kwestiami bezpieczeństwa nieletnich.

W oficjalnym komunikacie zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo w serwisie X zaznaczył, że choć platforma nie jest projektowana ani promowana z myślą o dzieciach, a minimalny wiek użytkownika wynosi 13 lat (lub więcej, jeśli wymagają tego lokalne przepisy), to firma przykłada szczególną wagę do ochrony najmłodszych obecnych w aplikacji.

Rodzice potrzebują praktycznych narzędzi, a nastolatki zasługują na przestrzeń do rozwoju. Dzięki kontroli rodzicielskiej na X rodziny mogą wyznaczyć granice pasujące do ich domu, podczas gdy nastolatki zachowują własność swoich kont i widzą każdą zmianę. Osiągnięcie tej równowagi jest niezwykle istotne i właśnie to postanowiliśmy zbudować

Zgodnie z deklaracjami firmy konta nastolatków są domyślnie uruchamiane w tzw. trybie chronionym. W ramach tych podstawowych ustawień system ogranicza dostęp do treści wrażliwych i całkowicie blokuje wyświetlanie spersonalizowanych reklam młodym odbiorcom. Nowe opcje nadzoru stanowią dodatkowe wsparcie nałożone na te domyślne zabezpieczenia.

Jak działa funkcjonalność "Nadzoruj konto nastolatka"?

Aby uruchomić nadzór, pełnoletni rodzic lub opiekun prawny musi przejść w ustawieniach konta do zakładki "Więcej", następnie wybrać "Ustawienia i prywatność", wejść w "Bezpieczeństwo i dostęp do konta", a na końcu uruchomić opcję "Kontrola rodzicielska". Jedna osoba dorosła może nadzorować maksymalnie pięć profili należących do nastolatków, natomiast pojedyncze konto młodego użytkownika można powiązać w danym momencie tylko z jednym opiekunem.

"Nadzoruj konto nastolatka" w ustawieniach konta na platformie X zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Po aktywowaniu funkcji "Nadzoruj konto nastolatka" dorośli zyskują możliwość wpływania na to, jak wygląda aktywność podopiecznego w serwisie. W ramach nowych funkcji rodzic lub opiekun prawny może:

kontrolować tygodniowy czas spędzany przez nastolatka w aplikacji i ustalać dzienne limity korzystania z serwisu,

wprowadzić wymóg akceptowania nowych obserwujących, co automatycznie zmienia profil na prywatny,

ograniczyć rekomendacje w zakładce "Dla Ciebie" oraz materiały wideo wyłącznie do profili, które nastolatek już obserwuje,

blokować wybrane słowa w strumieniu treści i wyłączyć wyświetlanie multimediów o charakterze wrażliwym,

decydować o tym, kto może wysyłać wiadomości prywatne do nastolatka, oraz sprawdzać listę kont, z którymi prowadził on rozmowy jeden na jednego, bez wglądu w treść tych konwersacji.

Mimo szerokiego zestawu narzędzi pozwalających na moderowanie treści dorosły nie przejmuje pełnej kontroli nad profilem dziecka. "Nadzór na X zaczyna się od uścisku dłoni i kończy automatycznie, gdy nastolatek staje się dorosły. Rodzice otrzymują barierki ochronne, a nie okno do prywatnego życia swojego dziecka. Proste, przejrzyste i stworzone tak, by rozwijać się razem z rodzinami" - tłumaczy Mridul Singhai, lider inżynierii produktu w X. Opiekunowie nie mogą czytać prywatnych wiadomości, przeglądać historii wyszukiwania ani publikować wpisów w imieniu podopiecznego.

Co więcej, uruchomienie funkcji wymaga wyraźnej zgody obu stron przed rozpoczęciem nadzoru. Nastolatek przez cały czas zachowuje pełną własność swojego profilu, a każda zmiana ustawień wprowadzona przez dorosłego jest rejestrowana i w pełni widoczna dla młodego użytkownika. Mechanizm wyłącza się samoczynnie w dniu, w którym podopieczny osiąga pełnoletność.

Presja regulacyjna wokół bezpieczeństwa nieletnich w sieci

Decyzja o wdrożeniu narzędzi dla rodziców zapadła w momencie, gdy rządy na całym świecie zaostrzają przepisy dotyczące obecności dzieci w mediach społecznościowych. Niedawno serwis X złożył swój pierwszy kwartalny raport brytyjskiemu regulatorowi Ofcom, przedstawiając w nim działania podjęte w celu zwalczania zgłaszanych przez użytkowników treści związanych z mową nienawiści i terroryzmem.

Jak zauważa serwis The Verge, premiera funkcji rodzicielskich nastąpiła również zaledwie kilka dni po tym, jak amerykańskie stany Wirginia i Oregon pozwały firmę SpaceX, do której należy platforma X. Pozew dotyczy narzędzia Grok Imagine i jego niesławnego "pikantnego trybu" (ang. "spicy mode"), czyli funkcji opartej na generatywnej sztucznej inteligencji wprowadzonej w 2025 r., która służy do tworzenia treści o charakterze erotycznym.

Z analiz przeprowadzonych wówczas m.in. przez dziennik The New York Times wynika, że w ciągu zaledwie kilku dni od udostępnienia tego narzędzia Grok Imagine wygenerował milion zseksualizowanych materiałów typu deepfake. Nowe zabezpieczenia dla rodzin mają stanowić odpowiedź platformy na narastające obawy dotyczące ochrony młodych internautów przed szkodliwymi treściami generowanymi w sieci.



