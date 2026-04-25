W skrócie Google rozpoczęło wdrażanie odświeżonego interfejsu aplikacji Portfel Google na system Android, koncentrując się na zmianach w prezentacji biletów, kart lojalnościowych i wejściówek.

Wprowadzono nowy, dwukolumnowy układ siatki z tematycznymi tłami, możliwość reorganizacji ekranu głównego oraz decydowania, które elementy będą widoczne po otwarciu aplikacji.

Dotychczasowy pływający przycisk akcji zastąpiono dzielonym przyciskiem na dole, dodano sekcję z wyszukiwarką i opcję zarządzania elementami na stronie głównej.

Aktualizacja wymaga najnowszych wersji aplikacji Google Wallet i Usług Google Play.

Aktualizacja Portfela Google. Zmienia się cały dół aplikacji

Google Wallet przeszedł dość spory redesign, skupiający się na sekcji wejściówek, biletów i kart lojalnościowych. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest odejście od dotychczasowego układu, w którym pojedyncze elementy zajmowały pełną szerokość ekranu. W nowej wersji postawiono na bardziej kompaktowy widok dwóch kolumn (układ siatki), co pozwala użytkownikom na szybkie przeglądanie większej liczby elementów bez potrzeby ciągłego przewijania listy.

Każda z kart zyskała również tematyczne tło, dzięki czemu łatwiej jest je wizualnie rozróżnić. Dodatkowo wprowadzono większą swobodę w personalizacji i reorganizacji ekranu głównego. Od teraz można nie tylko zmieniać kolejność elementów metodą "przytrzymaj, przeciągnij i upuść", ale także decydować, które konkretnie wejściówki mają być widoczne zaraz po otwarciu aplikacji.

Nowy przycisk dzielony i zmiany w nawigacji

Zmiany w Portfelu Google nie ominęły również elementów nawigacyjnych. Charakterystyczny, duży, pływający przycisk akcji w kształcie plusa, który do tej pory znajdował się w prawym dolnym rogu, został wycofany. Zastąpił go nowy, wyśrodkowany przycisk dzielony, umieszczony w dolnej części interfejsu. Prawa strona tego przycisku, oznaczona symbolem plusa, niezmiennie prowadzi użytkowników do dobrze znanej sekcji "Dodaj do Portfela", natomiast lewa strona odpowiada za funkcję "Wyświetl więcej".

Nowy układ interfejsu i wyszukiwarka w Portfelu Google 9to5Google (zrzut ekranu) materiał zewnętrzny

Po wybraniu opcji rozszerzonego widoku użytkownicy trafiają na nową stronę, która wprowadza długo wyczekiwaną wyszukiwarkę. Pozwala ona na sprawne odnalezienie konkretnych transakcji, metod płatności czy kart lojalnościowych. Całość została podzielona na sekcje dedykowane ostatnim operacjom oraz posiadanym wejściówkom. W tym miejscu dostępna jest też funkcja zarządzania elementami na stronie głównej, gdzie za pomocą symbolu gwiazdki można przypinać lub usuwać wybrane pozycje z widoku startowego.

Nowy design cyfrowego portfela jest wdrażany etapami i pojawia się sukcesywnie na kolejnych smartfonach z Androidem. Aby móc skorzystać z nowego interfejsu, konieczne jest zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji Google Wallet (26.15.899638800) oraz Usług Google Play (26.15.33).

