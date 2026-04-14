W skrócie Portfel Google otrzymał nowy układ siatki na stronie głównej, umożliwiający szybszy dostęp do ulubionych kart i dokumentów.

Dodano system priorytetyzacji i możliwość łatwego oznaczania oraz sortowania kart, a także przycisk "Zobacz więcej" i usprawniono zarządzanie kartami.

Proces wdrażania aktualizacji odbywa się po stronie serwera, co oznacza, że nie wszyscy użytkownicy zobaczą zmiany jednocześnie.

Portfel Google z nowym układem siatki na stronie głównej

Portfel Google doczekał się uaktualnienia do wersji 26.14.895964528. Pierwsze zmiany zobaczymy już na stronie głównej aplikacji. Nowy design jest bardziej przejrzysty dzięki układowi siatki. Porządkuje on ulubione karty w bardziej przejrzysty sposób, co pozwala na szybszy dostęp do kluczowych dokumentów bez konieczności długiego scrollowania listy.

Nawigację ułatwi też system priorytetyzacji oparty na ulubionych elementach. Użytkownicy mogą teraz oznaczać wybrane bilety za pomocą ikony gwiazdki, co pozwala na ich personalizację i szybkie wywołanie z poziomu głównego pulpitu. Proces zarządzania tymi zasobami odbywa się w kilku krokach. Na dole ekranu głównego pojawił się przycisk "Zobacz więcej", który otwiera pełny widok najważniejszych kart wraz z wyszukiwarką.

Z tego poziomu można przejść do pełnej listy wszystkich zapisanych elementów, którą można sortować alfabetycznie lub według daty dodania, a także skorzystać z opcji zarządzania kartami na stronie głównej.

Wygodniejsze zarządzanie kartami, dokumentami i biletami

Dla osób ceniących pełną kontrolę nad wyglądem aplikacji Google przygotowało dedykowany ekran zarządzania, gdzie za pomocą funkcji "Zmień kolejność" można teraz ustalić priorytety wyświetlania. Ponadto na samym ekranie głównym przywrócono i usprawniono funkcjonalność "przeciągnij i upuść", która pozwala na błyskawiczne przesuwanie kafelków w dowolne miejsce.

Metamorfozę przeszedł również wygląd poszczególnych kart. Nowy interfejs w większym stopniu eksponuje grafikę dokumentu lub biletu, starając się wierniej naśladować ich wygląd fizyczny. W ramach tych zmian wizualnych identyfikator członkowski został zmniejszony i wkomponowany w strukturę karty. W górnej części każdego widoku szczegółowego umieszczono także wspomnianą wcześniej ikonę gwiazdki, umożliwiającą błyskawiczne dodanie lub usunięcie danej karty z ulubionych bez konieczności zagłębiania się w ustawienia.

Proces wdrażania aktualizacji już ruszył, ale nie wszyscy użytkownicy zobaczą zmiany natychmiast. Nowości są aktywowane po stronie serwera, co oznacza, że nawet posiadanie najnowszej wersji Google Wallet pobranej ze Sklepu Play nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do nowego układu UI. Warto jednak zadbać o aktualizację aplikacji, by móc korzystać z tych ułatwień, gdy tylko zostaną udostępnione dla szerszego grona odbiorców.

