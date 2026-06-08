ChatGPT w nowej odsłonie. Jakie funkcje przygotowuje OpenAI dla użytkowników?

OpenAI pracuje nad największą modernizacją swojego chatbota od momentu uruchomienia usługi w 2022 roku. Według doniesień Reuters firma zamierza przekształcić swojego popularnego chatbota w rozbudowaną platformę, która będzie oferowała znacznie więcej niż tylko prowadzenie rozmów z użytkownikami. Planowane zmiany mają pomóc spółce zwiększyć przychody i wzmocnić jej pozycję przed ewentualnym wejściem na giełdę.

Nowa wersja ChatGPT ma przypominać tzw. superaplikację, czyli środowisko skupiające wiele funkcji w jednym miejscu. Kluczową rolę mają odegrać narzędzia programistyczne oraz zaawansowani agenci AI zdolni do wykonywania bardziej złożonych zadań. Zamiast jedynie odpowiadać na pytania, sztuczna inteligencja miałaby pomagać użytkownikom w realizacji konkretnych działań, takich jak organizacja pracy, tworzenie projektów czy korzystanie z usług zewnętrznych, m.in. Canvy czy Booking.com.

OpenAI stawia na programistów

Jednym z filarów nowej strategii ma być rozwój Codexa - rozwiązania przeznaczonego do wspomagania programowania. OpenAI planuje wyeksponować to narzędzie znacznie mocniej niż dotychczas, zachęcając użytkowników do częstszego korzystania z funkcji związanych z tworzeniem kodu. Według informacji mediów to właśnie użytkownicy płacący za usługi programistyczne stanowią szczególnie wartościową grupę klientów - obecnie około 2 miliony klientów biznesowych, którzy korzystają z usług OpenAI, generuje blisko 40 proc. przychodów firmy.

ChatGPT pozostaje jednym z najpopularniejszych produktów opartych na sztucznej inteligencji na świecie. Z usługi korzysta ponad 900 milionów użytkowników tygodniowo, a liczba płacących subskrybentów przekroczyła już 50 milionów. OpenAI liczy, że rozbudowanie platformy o nowe możliwości pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie użytkowników i stworzyć dodatkowe źródła przychodów.

W maju agencja Reuters informowała, że OpenAI przygotowuje się do potencjalnego debiutu giełdowego. Choć kierownictwo firmy podkreśla, że termin takiego kroku nie został jeszcze ustalony, rozwój nowych usług i reorganizacja działalności są postrzegane jako element budowania silniejszej pozycji przed wejściem na rynek publiczny.

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