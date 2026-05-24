Rewolucja na Spotify. Tworzenie coverów z AI stanie się legalne
Spotify i Universal Music Group wprowadzają AI do muzyki. Dynamiczne możliwości dla twórców i słuchaczy
Nowa funkcja premium w Spotify. Będzie można legalnie tworzyć covery oraz remiksy swoich ulubionych utworów, korzystając ze sztucznej inteligencji. Wszystko za sprawą tego, że Spotify i Universal Music Group ogłosiły zawarcie przełomowych umów licencyjnych dotyczących nagrań muzycznych i publikacji utworów. Dzięki temu platforma będzie mogła wprowadzić na rynek zupełnie nowe narzędzie.
Będzie ono oparte na generatywnej technologii sztucznej inteligencji, która otworzy dodatkowe źródła dochodu i nowe sposoby na zwiększenie popularności. Dostępne będzie jedynie dla użytkowników Spotify Premium.
Firmy nie ujawniły, którzy artyści wezmą udział w nowej akcji.
- Spotify zajmuje się rozwiązywaniem trudnych problemów związanych z muzyką, a kolejnym krokiem są covery i remiksy tworzone przez fanów. To, co tworzymy, opiera się na zasadach zgody, podawania autorów oraz wynagrodzenia dla artystów i autorów tekstów, którzy biorą w tym udział. Podczas każdej transformacji technologicznej współpracowaliśmy z Sir Lucianem i jego zespołem, aby przekształcić ekosystem muzyczny w bogatsze i korzystniejsze doświadczenie dla fanów oraz w bardziej satysfakcjonujące rozwiązanie dla artystów i autorów tekstów - powiedział Alex Norström, współdyrektor generalny Spotify.
- Najcenniejsze innowacje w branży muzycznej zawsze zbliżają artystów do fanów. Zasada ta leży u podstaw tej pionierskiej inicjatywy opartej na sztucznej inteligencji, której celem jest wspieranie twórczości artystycznej, pogłębianie relacji z fanami oraz tworzenie dodatkowych możliwości uzyskania przychodów dla artystów i autorów piosenek. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w przewodzeniu branży poprzez zmiany technologiczne oraz współpracując z Alexem, Gustavem, Danielem i zespołem Spotify, ta inicjatywa jest zdecydowanie skoncentrowana na artystach, opiera się na odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i będzie napędzać rozwój całego ekosystemu - dodał Sir Lucian Grainge, prezes i dyrektor generalny Universal Music Group.
Sztuczna inteligencja na Spotify
Spotify wciąż szuka nowych sposobów na wyjście poza tradycyjny system subskrypcji muzyki i włączenie AI do swojego ekosystemu. Niedawno Krzysztof Sulikowski w GeekWeek.pl pisał o integracji Google Gemini ze Spotify. To rozszerzenie pozwala sztucznej inteligencji na wyszukiwanie i odtwarzanie utworów, albumów czy podcastów na bazie naturalnych poleceń.