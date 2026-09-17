Rewolucja w mObywatelu. Ruszyły kluczowe testy europejskiego portfela tożsamości

Na początku marca Dawid Długosz informował w GeekWeek.pl o tegorocznych planach rozwoju aplikacji mObywatel. Teraz Polska rozpoczęła kluczowe testy funkcji Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EPTC), udostępniając środowisko testowe tego rozwiązania. Dzięki temu instytucje i firmy będą mogły sprawdzić działanie w praktyce, zanim zostanie przekazane masowemu odbiorcy.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej umożliwi obywatelom bezpieczne potwierdzanie tożsamości oraz korzystanie z usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Użytkownicy będą mogli potwierdzać nim swoje dane, korzystać z usług administracji publicznej, podpisywać dokumenty elektronicznie czy realizować wybrane usługi transgraniczne na jednolitym rynku UE.

Nowa funkcja w mObywatelu pozwoli przechowywać cyfrowe bilety lub poświadczenia podróży, dzięki czemu skrócą się odprawy na lotnisku. Użytkownik bez problemu okaże swoje mobilne prawo jazdy oraz cyfrowy odpowiednik dowodu rejestracyjnego, co pozwoli na łatwe wynajęcie samochodu za granicą. Przede wszystkim nie trzeba będzie jeździć po Unii Europejskiej z fizycznym dowodem - nowe rozwiązanie mObywatela potwierdzi tożsamość podczas procedur podróżnych. Dużym plusem będzie również możliwość otworzenia konta bankowego online w zagranicznym banku, a także wzięcie kredytu lub pożyczki. Zrealizowanie e-recepty za granicą nie będzie już problemem - dzięki europejskiemu portfelowi tożsamości użytkownik wykupi leki przepisane przez polskiego lekarza w dowolnej aptece na terenie UE.

Działa to jednak także w drugą stronę - EPTC sprawi, że policjant za granicą podczas kontroli drogowej będzie w stanie sprawdzić rzeczywisty stan uprawnień użytkownika do kierowania pojazdami. A więc jeśli prawo jazdy zostało w Polsce zatrzymane, funkcjonariusz zobaczy odpowiednią informację w systemie.

Każde państwo Unii pracuje nad własną wersją portfela, która będzie dostosowana do uwarunkowań danego kraju. Eksperci zaangażowani w rozwój mObywatela współpracują z partnerami z innych państw członkowskich przy testowaniu wspólnych standardów technicznych, informował portal gov.pl na początku roku.

Sandbox Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej działa od wczoraj. Jak się zgłosić do testów?

16 września Polska uruchomiła sandbox mObywatela Europa, który pełni funkcję oficjalnego środowiska testowego. Firmy i instytucje mogą sprawdzać integrację własnych usług z udostępnionymi komponentami, testować procesy związane z cyfrowym potwierdzaniem tożsamości oraz weryfikować rozwiązania przed ich wdrożeniem produkcyjnym. Został on przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki.

Sandbox pozwala na korzystanie z funkcji związanych z testowymi danymi identyfikacyjnymi i ich weryfikacją za pomocą weryfikatora webowego. Można także przekazywać informacje zwrotne, w tym zgłaszać błędy, uwagi i propozycje zmian, które będą wspierać rozwój EPTC. Środowisko testowe ma działać na urządzeniach z Androidem oraz iOS.

Aby dołączyć do sandboxa, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przekazać wymagane dokumenty. Po przejściu przez weryfikację instytucja otrzyma informację o kolejnych krokach oraz dostęp do środowiska testowego. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.