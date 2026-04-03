Zaskakująca nowość w banku. Potwierdź przelew selfie

PKO Bank Polski wprowadza nowy sposób potwierdzania przelewów, który może zaskoczyć wielu klientów. Zamiast tradycyjnych metod autoryzacji, w niektórych sytuacjach bank poprosi użytkownika o wykonanie selfie.

- Teraz możesz potwierdzić wybrane przelewy także za pomocą selfie. To kolejny element zwiększania ochrony Twoich pieniędzy w serwisie iPKO - informuje komunikacie PKO Bank Polski.

Nowe rozwiązanie pojawia się w serwisie iPKO i dotyczy wybranych transakcji. Nie każdy przelew będzie tego wymagał - dodatkowa weryfikacja uruchomi się tylko wtedy, gdy system uzna operację za potencjalnie ryzykowną, np. ze względu na wysoką kwotę bądź nietypowego odbiorcę.

W takiej sytuacji klient zobaczy komunikat z informacją, że musi potwierdzić przelew w określonym czasie. Do wyboru będą dwie opcje: tradycyjne potwierdzenie telefoniczne albo nowa metoda oparta na biometrii, czyli selfie.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na tę drugą, zostanie przekierowany do aplikacji mobilnej IKO. Tam musi zrobić zdjęcie twarzy oraz dokumentu tożsamości. Dopiero po poprawnym przejściu przez procedurę przelew zostanie zaakceptowany i przekazany do realizacji.

Bank podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo i ułatwienie bankowości internetowej

Nowy mechanizm ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu nawet jeśli ktoś zdobędzie dane logowania do konta, nie będzie w stanie zatwierdzić transakcji bez fizycznego dostępu do właściciela i jego wizerunku. Istotne jest również to, że cały proces jest ograniczony czasowo. Jeśli klient nie potwierdzi operacji w wyznaczonym terminie albo nie przejdzie poprawnie weryfikacji, przelew zostanie automatycznie anulowany.

Bank podkreśla, że nowa metoda ma także uprościć korzystanie z bankowości internetowej. Technologia selfie nie jest nowością w bankowości - była używana np. przy zakładaniu konta, jednak teraz rozszerzono ją na autoryzację przelewów.

- Pracujemy nad tym, aby zwiększać bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w sieci i wprowadzamy nowoczesne i wygodne metody w walce z cyberoszustami. Jeżeli przelew, który zlecasz w aplikacji IKO, będzie wymagać dodatkowego potwierdzenia, możemy poprosić Cię np. o zrobienie zdjęcia dowodu i twarzy, czyli weryfikację za pomocą selfie - pisze PKO BP w komunikacie.

