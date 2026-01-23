TikTok zmienił właściciela. W tym kraju już nie jest chiński

Spis treści: TikTok w USA nie będzie zakazany. Trafił pod kontrolę Amerykanów Chińska aplikacja przestanie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Czy coś się zmieni dla użytkowników TikToka w Polsce i Unii Europejskiej?

TikTok w USA nie będzie zakazany. Trafił pod kontrolę Amerykanów

Stany Zjednoczone postawiły w 2024 r. ultimatum chińskiej spółce ByteDance. Miała ona sprzedać większość udziałów TikToka amerykańskim kupcom, aby móc kontynuować działalność na tamtejszym rynku. Chodziło o zarzuty szpiegostwa na rzecz Chin.

Wspomniana ustawa "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" (PAFACA) została podpisana przez prezydenta Joe Bidena w kwietniu 2024 roku. Kiedy fotel prezydenta ponownie objął Donald Trump, na początku 2025 r. podpisał on rozporządzenie wykonawcze opóźniające wdrożenie ustawy. Następnie przekładał je jeszcze kilka razy.

Ostatecznie byłemu chińskiemu właścicielowi udało się dojść do porozumienia z kupcami. ByteDance drastycznie zredukował swoje udziały w TikToku do poziomu 19,9%, a pozostałe 80,1% przejęło konsorcjum inwestorów. Głównymi udziałowcami zarządzającymi zostały firmy Silver Lake, Oracle oraz MGX z Abu Zabi, z których każda posiada po 15% akcji. Obok nich w strukturze znaleźli się mniejsi inwestorzy, tacy jak biuro rodzinne Michaela Della czy General Atlantic.

Nowa spółka objęła pełny nadzór nad bezpieczeństwem danych, algorytmami i moderacją treści nie tylko dla samego TikToka, ale także dla aplikacji CapCut i Lemon8. Kluczowym elementem porozumienia jest przeniesienie danych amerykańskich użytkowników do bezpiecznej chmury Oracle oraz powierzenie nowemu podmiotowi zadania trenowania i aktualizowania algorytmu rekomendacji wyłącznie na terytorium USA.

Dzięki temu Chińczycy nie będą (już) mogli mieszać przy algorytmie. Twórcom aplikacji zarzucano bowiem, że na własnym, chińskim rynku algorytm podsuwa wartościowe, rozwijające treści, a na Zachód pcha odmóżdżającą, bezwartościową papkę. Miałoby to być rzekomą strategią Chin osłabiania Amerykanów, których aż 200 milionów korzysta z TikToka.

Chińska aplikacja przestanie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Na czele nowo utworzonego podmiotu TikTok USDS stanął Adam Presser w roli CEO, a w siedmioosobowym zarządzie zasiadł również dotychczasowy szef TikToka, Shou Zi Chew. Choć struktura właścicielska uległa zmianie, ogłoszono, że interoperacyjność systemów pozwoli amerykańskim twórcom i firmom na dalsze funkcjonowanie w globalnym ekosystemie platformy.

TikTok udostępnił dziś (23 stycznia 2025) na swojej stronie oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia szczegóły tej zmiany. Dowiadujemy się z niego, że nowa organizacja zarządzająca TikTokiem w USA ma na celu ochronę danych, aplikacji i algorytmu dla amerykańskich użytkowników poprzez obszerne środki ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. "Zabezpieczy ona amerykański ekosystem treści poprzez solidne reguły zaufania i bezpieczeństwa oraz moderację treści, jednocześnie zapewniając ciągłą rozliczalność za pośrednictwem raportowania transparentności i zewnętrzne certyfikacje" - czytamy w oświadczeniu.

Co się zmieniło wraz z właścicielem z perspektywy przeciętnego Amerykanina? Pewnie nic, jednak oficjalnie TikTok nie będzie już stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Przestanie być bowiem kontrolowany przez jednego z "zagranicznych przeciwników", czyli Chiny.

Czy coś się zmieni dla użytkowników TikToka w Polsce i Unii Europejskiej?

Nic za to nie zmieni się dla użytkowników TikToka z Polski ani Unii Europejskiej. Nowa spółka joint venture dotyczy wyłącznie rynku amerykańskiego i jest rozwiązaniem wypracowanym pod naciskiem tamtejszej ustawy. W przypadku niektórych firm i rozwiązań (tak często postępuje Microsoft) zdarza się, że zmiany wprowadzone pod naciskiem Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać na całym świecie. Tu jednak sytuacja jest inna.

Działając na terenie UE, TikTok musi działać zgodnie z RODO i DSA (Aktem o usługach cyfrowych). UE nie nakazuje TikTokowi zmiany właściciela, ale egzekwuje surowe zasady dotyczące tego, jak dane są przetwarzane i jak działają algorytmy. Dane europejskich użytkowników muszą być przechowywane na serwerach w Europie (centra danych w Norwegii i Irlandii), a nadzór nad bezpieczeństwem - sprawowany przez niezależną, europejską firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem (NCC Group).

Zdarzało się również, że ByteDance był karany za niewłaściwe przesyłanie danych Europejczyków do Chin, co uznano za niezgodne z RODO. Irlandzka Komisja Ochrony Danych (Data Protection Commission - DPC) nałożyła na chińskiego właściciela TikToka olbrzymią karę w wysokości 530 mln euro w maju 2025 r. Warto bowiem wiedzieć, że europejska siedziba TikToka mieści się w Dublinie.

