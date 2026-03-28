Spis treści: Obowiązkowe nagranie twarzy na Tinderze. Face Check wkracza do UK Mechanizmy weryfikacji Tindera ograniczyły liczbę oszustw Sztuczna inteligencja (nie) znajdzie ci idealnego partnera

Obowiązkowe nagranie twarzy na Tinderze. Face Check wkracza do UK

Czasy pełnej anonimowości w internecie już minęły. Coraz więcej platform wymaga od użytkowników podania swoich prawdziwych danych osobowych i ich weryfikacji przy pomocy dowodu tożsamości. Niektóre aplikacje weryfikują wiek, a jeszcze inne - twarz. Po to ostatnie rozwiązanie sięgnął Tinder, by położyć kres fałszywym kontom i oszustom. Wymóg ten już wcześniej zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie. Jego globalna ekspansja dosięgła właśnie Europę.

Użytkownicy z Wielkiej Brytanii, którzy zakładają konto na Tinderze, są teraz zobligowani do weryfikacji twarzy. Muszą skorzystać z funkcji Face Check, która opiera się na krótkim nagraniu "selfie wideo". Procedurę wykonuje się bezpośrednio w aplikacji. System analizuje materiał i porównuje go ze zdjęciami profilowymi, aby potwierdzić tożsamość danej osoby. Po pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzymuje niebieską odznakę zweryfikowanego profilu.

Rozwiązanie to ma na celu nie tylko potwierdzenie tożsamości, ale także wykrywanie zduplikowanych kont. Ma to zmniejszyć liczbę fałszywych kont na Tinderze i wzrost ogólnego zaufania ze strony społeczności.

Mechanizmy weryfikacji Tindera ograniczyły liczbę oszustw

Tinder zaczął weryfikować użytkowników w 2021 r., zaczynając od zdjęć. Weryfikacja wideo została uruchomiona dwa lata później, a w 2024 r. wprowadzono opcjonalne sprawdzanie dokumentów tożsamości. Face Check idzie jednak o krok dalej, stając się obowiązkowym etapem zakładania konta dla wszystkich nowych członków społeczności.

Dlaczego nowe wymaganie wprowadzono akurat w UK? Zmiana ta zbiega się w czasie z zaostrzeniem brytyjskich przepisów w ramach Online Safety Act, który nakłada na platformy oferujące treści dla dorosłych surowsze wymagania dotyczące weryfikacji wieku i tożsamości. Co więcej, o potrzebie takich rozwiązań świadczą statystyki. Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2025 r. wykazało, że aż 63 proc. młodych dorosłych ma trudności z rozpoznawaniem oszustw w aplikacjach randkowych.

Nagranie twarzy w formie "wideo selfie" jest analizowane przez specjalne algorytmy Tindera

Jak wynika z analizy danych wewnętrznych Tindera, jego systemy weryfikacji doprowadziły do ograniczenia ekspozycji na fałszywe lub szkodliwe konta o ponad 60 proc., a liczba zgłoszeń podejrzanych zachowań spadła o ok. 40 proc.

W sekcji pytań i odpowiedzi platforma randkowa wyjaśnia technologiczne i prawne aspekty wymogu skanowania twarzy. Wyjaśnia też, że procedura jest wymagana, "by pomóc uczynić Tindera bardziej autentycznym miejscem", a także by zapobiegać kradzieży wizerunku przez inne osoby. Co się zaś tyczy szczegółów technicznych procedury, to choć jest ona prosta dla użytkownika, "wideo selfie" jest analizowane przez specjalne algorytmy, które oceniają jego autentyczność.

"Używamy technologii skanowania twarzy, aby sprawdzić, czy wideo przedstawia prawdziwą, żywą osobę, oraz czy nie zostało cyfrowo zmienione lub zmanipulowane" - tłumaczy wydawca apki. System generuje unikalny identyfikator biometryczny na podstawie geometrii twarzy, znany jako FaceVector, który służy do dalszego przetwarzania danych weryfikacyjnych.

Sztuczna inteligencja (nie) znajdzie ci idealnego partnera

Co dalej? Oprócz spodziewanej ekspansji Face Check na kolejne kraje (w tym możliwe, że na Polskę) można oczekiwać, że sztuczna inteligencja będzie odmieniała aplikacje do randkowania jeszcze na inne sposoby. Justin McLeod, CEO Hinge, jednego z rywali Tindera, powiedział kilka miesięcy temu, że technologia AI wkrótce zastąpi przesuwanie w tego typu apkach.

Może mieć to związek ze wcześniejszą zapowiedzią Tindera, który chce zaglądać do galerii zdjęć w telefonach użytkowników, by lepiej ich poznać i znaleźć im bardziej kompatybilnych partnerów - o czym pisaliśmy w listopadzie 2025 w Interii GeekWeek. Ta ciekawość czy wręcz chęć inwigilacji ze strony dostawców aplikacji randkowych spotyka się jednak ze sceptycyzmem co do ich prawdziwych intencji.

Skoro już teraz algorytmy nastawione są na matchowanie niekoniecznie pasujących do siebie osób, które prawdopodobnie nie stworzą długoterminowej relacji (bo w takim przypadku większość z nich przestałaby korzystać z aplikacji i generować zyski dla jej twórców), to jeszcze większy udział AI raczej nie poprawi sytuacji na rynku matrymonialnym, a jedynie zwiększy zaangażowanie użytkowników.

