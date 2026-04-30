Tłumacz Google będzie teraz uczył języków. Nowość w aplikacji
Google Translate świętuje swoje 20 urodziny. Aplikacja, która wystartowała jako eksperyment w 2006 roku, dziś obsługuje blisko 250 języków i przyciąga miliard użytkowników. Oferuje ona także nowość na telefony z Androidem. Jest to funkcja AI, w której Tłumacz Google wciela się w rolę nauczyciela, który analizuje wypowiedzi użytkownika i pomaga mu poprawiać wymowę. Sprawdzamy, jak dokładnie działa "Pronunciation Practice" i gdzie jest dostępne.
W skrócie
- Google Translate świętuje 20-lecie i udostępnia podsumowanie z ciekawostkami oraz danymi o użytkownikach i językach.
- Wprowadzono nową funkcję - ćwiczenia wymowy w aplikacji na Androidzie, pozwalającą użytkownikom na analizę własnej mowy oraz otrzymywanie wskazówek dotyczących poprawności.
- Funkcja 'Pronunciation Practice' dostępna jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i Indiach, obsługuje angielski, hiszpański i hindi, i nie jest jeszcze dostępna w Polsce.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Tłumacz Google ma 20 lat. Twórcy dzielą się ciekawostkami
Google Translate, który zaczynał w 2006 roku jako skromny eksperyment badawczy, świętuje swoje dwudziestolecie. Dziś usługa ta wspiera ok. 250 języków i służy miliardowi użytkowników miesięcznie, stając się nieodzownym narzędziem komunikacji, nauki i budowania międzyludzkich więzi. Z okazji jubileuszu wydawca aplikacji przygotował podsumowanie, które w 20 punktach omawia szereg ciekawostek związanych z jej historią i obecnymi statystykami. Dowiadujemy się z niego, że:
- Dostępne jest nowe narzędzie do ćwiczenia wymowy (o którym więcej poniżej).
- Tłumacz Google od samego początku korzysta z AI i uczenia maszynowego.
- Aplikacja obsługuje 95% światowej populacji i blisko 60 tys. par języków.
- Każdego miesiąca z translatora korzysta ponad miliard użytkowników.
- Użytkownicy tłumaczą ok. biliona słów miesięcznie. Czytanie tego na głos zajęłoby 12 tys. lat.
- Dzięki tłumaczeniu na żywo twoje słuchawki stają się twoim osobistym tłumaczem.
- Technologia Google umożliwia płynną konwersację z Gemini w wielu językach.
- Więcej niż co trzecia sesja tłumaczenia na żywo trwa dłużej niż 5 minut.
- Tłumacz niweluje bariery językowe, umożliwiając śledzenie wydarzeń w czasie rzeczywistym.
- Sztuczna inteligencja analizuje idiomy i podchwytliwe frazy, w tym z lokalnych slangów.
- Co trzeci użytkownik uczy się języków obcych z pomocą Tłumacza Google.
- Dzięki sztucznej inteligencji ludzie czują się pewniej, mówiąc w języku obcym.
- Google Translate działa w trybie offline na Androidzie i iOS.
- Tłumaczenie zawartości obrazów z kamery smartfona w Google Lens ułatwia podróżowanie.
- Ludzie pokochali zakreślanie i tłumaczenie na Androidzie (funkcja Circle to Search).
- Najczęściej tłumaczony jest język angielski na hiszpański, indonezyjski, portugalski, arabski i turecki.
- Narzędzia AI w wyszukiwarce Google pozwalają rodzicom zrozumieć młodzieżowy slang.
- Emoji stały się nowym językiem globalnym. Google Translate potrafi je przetłumaczyć.
- Tryb AI w Google pomaga znaleźć tłumaczenia na ASL (amerykański język migowy).
- Najczęściej tłumaczone frazy związane są z wdzięcznością, połączeniem i miłością.
"Po dwóch dekadach innowacji nasza misja dla Tłumacza pozostaje taka sama: Połączenie. Czy to ćwicząc nową frazę, czy tłumacząc menu z aparatem albo prowadząc rozmowę na żywo, Tłumacz usuwa bariery na drodze do zrozumienia" - podsumowuje Google.
Ćwiczenie wymowy w Google Translate na Androidzie. Jak to działa?
Świętując 20-lecie usługi Translate, Google wprowadza do aplikacji na smartfony z Androidem jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji - moduł do ćwiczenia wymowy. Nowe narzędzie, wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję, pozwala użytkownikom na bieżąco szlifować umiejętności komunikacyjne poprzez analizę ich mowy i wystawianie natychmiastowej oceny poprawności. Jak to dokładnie działa?
Po przetłumaczeniu wybranej frazy w Tłumaczu Google wystarczy przejść do menu "Praktyka", gdzie obok zapisu fonetycznego z zaznaczonymi akcentami znajduje się przycisk umożliwiający odsłuchanie wzorca oraz nagranie własnej próby. Przeczytaj zdanie na głos, a AI zweryfikuje artykulację i dostarczy konkretnych wskazówek, dzięki czemu nabierzesz pewności siebie przed rozmową w świecie rzeczywistym.
Funkcja "Pronunciation Practice", która budzi skojarzenia z popularnymi aplikacjami do nauki języków takimi jak Duolingo, nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Obecnie rozwiązanie jest wdrażane w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a obsługiwane języki to angielski, hiszpański oraz hindi.