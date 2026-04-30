W skrócie Google Translate świętuje 20-lecie i udostępnia podsumowanie z ciekawostkami oraz danymi o użytkownikach i językach.

Wprowadzono nową funkcję - ćwiczenia wymowy w aplikacji na Androidzie, pozwalającą użytkownikom na analizę własnej mowy oraz otrzymywanie wskazówek dotyczących poprawności.

Funkcja 'Pronunciation Practice' dostępna jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i Indiach, obsługuje angielski, hiszpański i hindi, i nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

Tłumacz Google ma 20 lat. Twórcy dzielą się ciekawostkami

Google Translate, który zaczynał w 2006 roku jako skromny eksperyment badawczy, świętuje swoje dwudziestolecie. Dziś usługa ta wspiera ok. 250 języków i służy miliardowi użytkowników miesięcznie, stając się nieodzownym narzędziem komunikacji, nauki i budowania międzyludzkich więzi. Z okazji jubileuszu wydawca aplikacji przygotował podsumowanie, które w 20 punktach omawia szereg ciekawostek związanych z jej historią i obecnymi statystykami. Dowiadujemy się z niego, że:

Dostępne jest nowe narzędzie do ćwiczenia wymowy (o którym więcej poniżej). Tłumacz Google od samego początku korzysta z AI i uczenia maszynowego. Aplikacja obsługuje 95% światowej populacji i blisko 60 tys. par języków. Każdego miesiąca z translatora korzysta ponad miliard użytkowników. Użytkownicy tłumaczą ok. biliona słów miesięcznie. Czytanie tego na głos zajęłoby 12 tys. lat. Dzięki tłumaczeniu na żywo twoje słuchawki stają się twoim osobistym tłumaczem. Technologia Google umożliwia płynną konwersację z Gemini w wielu językach. Więcej niż co trzecia sesja tłumaczenia na żywo trwa dłużej niż 5 minut. Tłumacz niweluje bariery językowe, umożliwiając śledzenie wydarzeń w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja analizuje idiomy i podchwytliwe frazy, w tym z lokalnych slangów. Co trzeci użytkownik uczy się języków obcych z pomocą Tłumacza Google. Dzięki sztucznej inteligencji ludzie czują się pewniej, mówiąc w języku obcym. iOS. Google Translate działa w trybie offline na Androidzie Tłumaczenie zawartości obrazów z kamery smartfona w Google Lens ułatwia podróżowanie. Ludzie pokochali zakreślanie i tłumaczenie na Androidzie (funkcja Circle to Search). Najczęściej tłumaczony jest język angielski na hiszpański, indonezyjski, portugalski, arabski i turecki. Narzędzia AI w wyszukiwarce Google pozwalają rodzicom zrozumieć młodzieżowy slang. Emoji stały się nowym językiem globalnym. Google Translate potrafi je przetłumaczyć. Tryb AI w Google pomaga znaleźć tłumaczenia na ASL (amerykański język migowy). Najczęściej tłumaczone frazy związane są z wdzięcznością, połączeniem i miłością.

"Po dwóch dekadach innowacji nasza misja dla Tłumacza pozostaje taka sama: Połączenie. Czy to ćwicząc nową frazę, czy tłumacząc menu z aparatem albo prowadząc rozmowę na żywo, Tłumacz usuwa bariery na drodze do zrozumienia" - podsumowuje Google.

Ćwiczenie wymowy w Google Translate na Androidzie. Jak to działa?

Świętując 20-lecie usługi Translate, Google wprowadza do aplikacji na smartfony z Androidem jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji - moduł do ćwiczenia wymowy. Nowe narzędzie, wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję, pozwala użytkownikom na bieżąco szlifować umiejętności komunikacyjne poprzez analizę ich mowy i wystawianie natychmiastowej oceny poprawności. Jak to dokładnie działa?

AI w Google Translate analizuje wypowiedź ustną użytkownika i pomaga mu poprawić wymowę

Po przetłumaczeniu wybranej frazy w Tłumaczu Google wystarczy przejść do menu "Praktyka", gdzie obok zapisu fonetycznego z zaznaczonymi akcentami znajduje się przycisk umożliwiający odsłuchanie wzorca oraz nagranie własnej próby. Przeczytaj zdanie na głos, a AI zweryfikuje artykulację i dostarczy konkretnych wskazówek, dzięki czemu nabierzesz pewności siebie przed rozmową w świecie rzeczywistym.

Funkcja "Pronunciation Practice", która budzi skojarzenia z popularnymi aplikacjami do nauki języków takimi jak Duolingo, nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Obecnie rozwiązanie jest wdrażane w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a obsługiwane języki to angielski, hiszpański oraz hindi.

