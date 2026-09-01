W skrócie Komisja Europejska objęła serwis ChatGPT, Reddit i Roblox najsurowszymi wymogami Aktu o usługach cyfrowych po przekroczeniu progu 45 mln użytkowników miesięcznie.

Firmy mają cztery miesiące na dostosowanie systemów do nowych standardów bezpieczeństwa, co musi nastąpić najpóźniej do stycznia 2027 roku.

Nadzór nad platformami będzie sprawowany wspólnie przez Komisję Europejską oraz krajowe organy regulacyjne w Irlandii oraz Holandii.

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ChatGPT, Reddit i Roblox pod ścisłym nadzorem UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu najsurowszych wymogów prawnych na trzy popularne usługi internetowe. ChatGPT zakwalifikowano jako bardzo dużą wyszukiwarkę internetową (ang. Very Large Online Search Engine - VLOSE), natomiast Reddit oraz Roblox zyskały status bardzo dużych platform internetowych (ang. Very Large Online Platforms - VLOPs).

Podstawą tej decyzji było przekroczenie przez każdy z tych serwisów progu 45 mln użytkowników miesięcznie na terenie UE. Wdrożenie tego mechanizmu oznacza konieczność dostosowania wewnętrznych procedur firm do wymogów Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Rozszerzenie listy usług objętych szczególnym nadzorem wiąże się z koniecznością przestrzegania zaostrzonych standardów odpowiedzialności. Dołączenie trzech nowych podmiotów sprawia, że łączna liczba serwisów podlegających bezpośrednio Komisji Europejskiej wzrosła do 28. W tym roku podobne regulacje zastosowano już między innymi wobec komunikatora WhatsApp, który dołączył do nadzorowanych wcześniej aplikacji Facebook i Instagram.

Zapowiedziane zmiany wymuszą na operatorach dokładne przeanalizowanie mechanizmów działania ich algorytmów. Nowa klasyfikacja oznacza, że aplikacja OpenAI jest pierwszym czatbotem opartym na sztucznej inteligencji, który oficjalnie trafił pod jurysdykcję tego aktu prawnego. Bruksela zapowiada sprawdzanie technicznych rozwiązań stojących za generowaniem odpowiedzi, co ma zapobiegać rozpowszechnianiu szkodliwych treści w przestrzeni publicznej.

"Te nowe statusy oznaczają, że ChatGPT, Reddit i Roblox będą teraz pociągane do wyższych standardów kontroli i odpowiedzialności w Unii Europejskiej zgodnie z ich dużym wpływem na naszych obywateli i społeczeństwo. Wciąż uważnie obserwujemy krajobraz cyfrowy i nie zawahamy się wyznaczyć jakiejkolwiek platformy, która przekroczy próg, dla wzmocnionego nadzoru na mocy Aktu o usługach cyfrowych" - skomentowała Henna Virkkunen, zastępczyni przewodniczącego Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

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Cztery miesiące na wprowadzenie obowiązkowych zmian systemowych

Wszystkie wyznaczone firmy mają cztery miesiące na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowych wymogów prawnych. Okres przejściowy upływa w styczniu 2027 r., co oznacza, że wydawcy muszą do tego czasu przeprowadzić skomplikowane audyty technologiczne. Dotychczas usługi te podlegały jedynie ogólnym zasadom przewidzianym dla standardowych stron i wyszukiwarek internetowych.

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OpenAI, Reddit, Inc. oraz Roblox Corporation będą musieli zidentyfikować i ograniczyć zagrożenia wynikające z działania ich usług. Mowa tu m.in. o ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania nielegalnych materiałów, eliminowaniu czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne i fizyczne użytkowników, a także zapobieganiu manipulacjom wyborczym. Cyfrowi giganci będą musieli uwzględnić specyfikę swoich odbiorców - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony nieletnich.

W ramach nowych przepisów wskazane firmy będą zobowiązane do corocznego poddawania się niezależnym audytom i udostępniania danych na potrzeby badań naukowych. Przedstawiciele platform deklarują gotowość do współpracy z unijnymi organami państwowymi w celu pełnego wdrożenia przewidzianych procedur. W zasadzie nie mają innego wyjścia.

KE przewiduje surowe sankcje za brak należytej ochrony

Procedury nadzorcze będą realizowane wielotorowo, przy bezpośrednim udziale instytucji z państw członkowskich. Komisja Europejska podzieli obowiązki kontrolne z lokalnymi koordynatorami ds. usług cyfrowych z krajów, w których poszczególne firmy posiadają swoje europejskie siedziby. W przypadku serwisu ChatGPT oraz platformy Reddit instytucją współodpowiedzialną będzie irlandzki regulator medialny Coimisiún na Meán.

Z kolei nadzór nad platformą do tworzenia gier Roblox zostanie przydzielony regulatorowi z Holandii. Urząd do spraw Konsumentów i Rynków (ACM) sprawdzi, czy rozwiązania zastosowane w tej aplikacji należycie chronią młodych graczy. Każdy z tych podmiotów wykazuje bazę użytkowników na średnim poziomie co najmniej 45 mln osób miesięcznie, co uzasadnia zaangażowanie krajowych aparatów państwowych.

Ilość i różnorodność nadzorowanych technologii wymagała precyzyjnej klasyfikacji prawnej każdego z produktów. Z uwagi na funkcję przeszukiwania sieci, czatbot rozwijany przez OpenAI uznano za usługę hybrydową i przypisano do kategorii wyszukiwarek. Pozostałe dwie usługi zakwalifikowano jako standardowe platformy internetowe, ponieważ bazują na treściach udostępnianych publicznie przez samych użytkowników.

Działania te stanowią element szerszej strategii Unii Europejskiej, która dąży do uszczelnienia rynku cyfrowego i poskromienia wpływu dużych korporacji technologicznych. Bruksela przypomina, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wobec dostawców mogą zostać zastosowane surowe sankcje finansowe. Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie większej przejrzystości w sieci.



