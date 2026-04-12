Usunąłeś ważną rozmowę w Google? Nowa funkcja pozwoli ci ją przywrócić

Julia Król

Nowa funkcja w aplikacji Wiadomości Google umożliwia odzyskanie omyłkowo usuniętych czatów dzięki folderowi Kosz. Usunięte rozmowy trafiają tam na 30 dni, co daje czas na ich przywrócenie. Jeśli zdecydujesz się je usunąć trwale lub minie 30 dni, rozmowy znikną bezpowrotnie.

W aplikacji Wiadomości Google pojawił się folder Kosz, w którym przez 30 dni przechowywane będą usunięte wiadomości. Koniec z rozpaczą, jeśli usuniesz niewłaściwy czat - wcześniej nie dało się go przywrócić, lecz nowa aktualizacja rozwiązuje ten problem.

Nowa funkcja jest bardzo przydatna, ponieważ dodaje barierę do usuwania czatów - jeśli zrobimy to przez przypadek, nic się nie stanie, bo możemy go przywrócić z folderu Kosz. Celowo zaś usunięte rozmowy i tak zostaną zlikwidowane po 30 dniach lub wcześniej, jeśli klikniemy odpowiedni przycisk.

Przy każdej usuniętej rozmowie w koszu pokazuje się ilość dni, ile pozostało do jej całkowitego zlikwidowania. W łatwy sposób możemy też przywrócić wszystkie czaty z kosza lub też je bezpowrotnie usunąć.

Jest jednak pewien haczyk. Jeśli otrzymasz nową wiadomość w rozmowie, która obecnie znajduje się w koszu, może się ona pojawić jako nowa konwersacja w aplikacji. Nie będzie widać w niej poprzednich wiadomości, chyba że zdecydujemy się przywrócić je z kosza - wtedy scalą się z nowym czatem.

