Przypadkowo usunięta rozmowa? Teraz łatwo ją odzyskasz w Wiadomościach Google

W aplikacji Wiadomości Google pojawił się folder Kosz, w którym przez 30 dni przechowywane będą usunięte wiadomości. Koniec z rozpaczą, jeśli usuniesz niewłaściwy czat - wcześniej nie dało się go przywrócić, lecz nowa aktualizacja rozwiązuje ten problem.

W aplikacji Wiadomości Google można teraz przenosić rozmowy do kosza. Julia Król INTERIA.PL

Nowa funkcja jest bardzo przydatna, ponieważ dodaje barierę do usuwania czatów - jeśli zrobimy to przez przypadek, nic się nie stanie, bo możemy go przywrócić z folderu Kosz. Celowo zaś usunięte rozmowy i tak zostaną zlikwidowane po 30 dniach lub wcześniej, jeśli klikniemy odpowiedni przycisk.

Wiadomości w koszu będą czekały 30 dni na bezpowrotne usunięcie. Można je jeszcze wtedy przywrócić. Julia Król INTERIA.PL

Przy każdej usuniętej rozmowie w koszu pokazuje się ilość dni, ile pozostało do jej całkowitego zlikwidowania. W łatwy sposób możemy też przywrócić wszystkie czaty z kosza lub też je bezpowrotnie usunąć.

Jest jednak pewien haczyk. Jeśli otrzymasz nową wiadomość w rozmowie, która obecnie znajduje się w koszu, może się ona pojawić jako nowa konwersacja w aplikacji. Nie będzie widać w niej poprzednich wiadomości, chyba że zdecydujemy się przywrócić je z kosza - wtedy scalą się z nowym czatem.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press