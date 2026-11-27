W skrócie Google Meet jest często zbędny na telefonie, gdyż wideokonferencje wygodniej prowadzi się na komputerze, a aplikacja Google TV traci sens bez posiadania kompatybilnego telewizora.

Gboard można zamienić na klawiaturę SwiftKey, która oferuje lepszą autokorektę, integrację z asystentem Copilot oraz funkcje edycji tekstu wspierane sztuczną inteligencją.

Aplikację Google One można usunąć, bo zarządzanie danymi jest możliwe z poziomu ustawień systemu, podobnie jak zbędne Google Home, gdy w domu brakuje urządzeń typu smart home.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Google Meet przegrywa z wygodą pracy na komputerze

Uczestnictwo w spotkaniach służbowych za pośrednictwem telefonu bywa uciążliwe z powodu ograniczonej powierzchni ekranu, która utrudnia jednoczesne śledzenie czatu, podgląd wszystkich rozmówców i swobodną wielozadaniowość. Zamiast mrużyć oczy i nieustannie przełączać się między oknami na smartfonie, znacznie wygodniej jest prowadzić wideokonferencje na komputerze PC ze słusznych rozmiarów monitorem, gdzie wszystkie niezbędne narzędzia pozostają stale widoczne.

Do codziennego kontaktu z rodziną czy znajomymi na urządzeniu mobilnym w zupełności wystarczają komunikatory typu WhatsApp czy Messenger, zaś firmy najczęściej korzystają z aplikacji Teams, Slack lub Zoom, co sprawia, że aplikacja Google Meet na telefonie pozostaje dla wielu osób bezużyteczna. W sytuacjach awaryjnych, takich jak podróż bez laptopa, program można pobrać ponownie w zaledwie minutę, dlatego jego usunięcie podczas wstępnej konfiguracji nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.

Google TV traci sens bez telewizora z tym systemem

Aplikacja Google TV agreguje filmy i seriale z różnych serwisów wideo, generuje spersonalizowane rekomendacje i pozwala zarządzać listą tytułów do obejrzenia. Dla osób, które dokładnie wiedzą, po jaką produkcję chcą sięgnąć, uruchamianie dodatkowego agregatora mija się z celem, ponieważ znacznie szybciej jest włączyć bezpośrednio platformy Netflix, Prime Video czy YouTube.

Większość funkcji oferowanych przez to narzędzie nabiera realnego sensu dopiero wtedy, gdy użytkownik posiada telewizor lub przystawkę działającą pod kontrolą systemu Android TV bądź Google TV. W przeciwnym razie aplikacja stanowi na smartfonie jedynie niepotrzebny dodatek, który nie wnosi żadnej wartości do codziennej rozrywki.

Gboard ustępuje klawiaturze SwiftKey z AI

Głównym powodem rezygnacji z domyślnej klawiatury Google bywa jej nadmiernie agresywna autokorekta, która potrafi zmieniać poprawnie wpisane wyrazy na niepożądane zamienniki, zmuszając do ręcznego poprawiania całych zdań. Gboard oferuje sprawne pisanie głosowe i gestami, lecz w codziennym użytkowaniu znacznie lepiej sprawdza się konkurencyjny Microsoft SwiftKey, którego instalacja i ustawienie jako domyślnej klawiatury w sklepie Play zajmuje krótką chwilę.

Przewagą klawiatury Microsoftu jest głęboka integracja z asystentem sztucznej inteligencji Copilot, umożliwiająca wyszukiwanie prognozy pogody, przepisów czy wiadomości bezpośrednio w oknie czatu - bez konieczności opuszczania komunikatora. Ma on też funkcje pozwalające w kilka sekund wyeliminować błędy gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne, a także dopasować styl wypowiedzi do kontekstu rozmowy - od swobodnych wiadomości ze znajomymi, po oficjalną korespondencję służbową.

Użytkownicy pracujący na komputerach z systemem Windows docenią również synchronizację schowka w chmurze, która pozwala skopiować tekst lub zrzut ekranu na jednym urządzeniu i natychmiast wkleić go na drugim. Dostępna jest też rozbudowana personalizacja, w tym obsługa ponad 700 języków (do pięciu aktywnych jednocześnie), możliwość tworzenia własnych motywów ze zdjęć z galerii czy generator naklejek Designer oparty na AI.

Google One bez problemu zastąpisz wersją przeglądarkową

Aplikacja Google One służy do monitorowania zajętego miejsca w usługach Gmail, Dysk Google i Zdjęcia Google, wyszukiwania dużych plików do usunięcia, zarządzania planem subskrypcyjnym i tworzenia kopii zapasowych kontaktów, historii połączeń, wiadomości czy ustawień urządzenia. Wszystkie te operacje można jednak bez problemu przeprowadzić bez instalowania dedykowanego programu, korzystając bezpośrednio z poszczególnych aplikacji lub przeglądarkowej wersji serwisu.

Dostęp do ustawień kopii zapasowej smartfona znajduje się bezpośrednio w menu systemowym urządzenia (w zakładce Google i sekcji Kopia zapasowa). Co istotne, odinstalowanie aplikacji Google One nie anuluje opłaconych subskrypcji, nie kasuje zgromadzonych w chmurze plików ani nie wyłącza automatycznego archiwizowania danych telefonu, a w razie potrzeby program można w każdej chwili przywrócić, instalując go ponownie ze sklepu.

Google Home jest zbędne bez urządzeń smart home

Narzędzie Google Home umożliwia konfigurowanie i kontrolowanie kompatybilnych urządzeń spod szyldu smart home, w tym "inteligentnego" oświetlenia, głośników, ekranów, kamer, termostatów, gniazdek i zamków. Aplikacja pozwala także tworzyć automatyzacje i podglądać obraz z monitoringu z jednego miejsca, co czyni ją niezbędną dla osób intensywnie korzystających ze sprzętu marki Google Nest i pokrewnych akcesoriów.

Jeśli jednak w mieszkaniu brakuje odpowiedniej liczby inteligentnych gadżetów, apka pozostaje całkowicie bezużyteczna i zajmuje jedynie miejsce w pamięci telefonu oraz na liście aplikacji. Można się więc z nią bez żalu pożegnać.

Usunięcie wymienionych pięciu pozycji nie oznacza całkowitego odcięcia się od ekosystemu giganta z Mountain View. Aplikacje takie jak Google Keep, Zdjęcia Google, Dysk Google, Mapy Google czy Gmail wciąż pozostają na swoim miejscu, bowiem realnie wspierają codzienne obowiązki.



