Spis treści: Ograniczony widok Map Google wymusza logowanie na konto Google Maps bez kluczowych funkcji. Co zniknęło? Firma Google tłumaczy się pokrętnie... albo milczy

Ograniczony widok Map Google wymusza logowanie na konto

Mapy Google mają ponad 2 mld aktywnych użytkowników miesięcznie. Korzystają oni z apki nie tylko do nawigacji, ale również by zdalnie eksplorować świat, oglądać zdjęcia miejsc, czytać opinie o firmach i nie tylko. Funkcjonalność zaczęła być wyłączana u użytkowników, którzy nie logują się na konto Google, pragnąc korzystać z aplikacji anonimowo (o ile to w ogóle możliwe), tak by firma nie wiązała ich aktywności z kontem.

Niezalogowane osoby z całego świata od blisko tygodnia raportują m.in. na Reddicie, że funkcjonalność Google Maps została drastycznie ograniczona. Teraz już wiadomo, że to nie przypadek. Tak samo dzieje się w Polsce. Gdy otworzymy aplikację np. w przeglądarce, w której nie jesteśmy zalogowani na konto Google, pojawi się oficjalny baner z informacją, że włączony jest "Ograniczony widok Map Google". Na czym on polega?

Ograniczony widok Map Google. Bez logowania na konto tracimy dostęp do kluczowych funkcji Mapy Google (zrzut ekranu) INTERIA.PL

Komunikat ten tłumaczy, że przyczyną ograniczonego widoku mogą być problemy z Mapami Google, nietypowy ruch sieciowy po stronie użytkownika albo rozszerzenia do przeglądarki internetowej, które mogą zakłócać działanie apki. Rozwiązaniem proponowanym przez producenta jest zalogowanie się na konto Google. Wydaje się, że owo tłumaczenie to jedynie pretekst, by wymusić na użytkownikach logowanie. Z jakiegoś powodu Google nie pisze o tym wprost.

Google Maps bez kluczowych funkcji. Co zniknęło?

Jakie dokładnie różnice w działaniu Google Maps można zaobserwować przed i po zalogowaniu? Podczas przeglądania miejsc, takich jak np. parki narodowe, zalogowani użytkownicy widzą pełną gamę udogodnień: pobliskie hotele, wynajem lokali, galerie zdjęć oraz ciekawostki o okolicy. Tymczasem wersja dla osób niezalogowanych nie tylko ukrywa te elementy, ale wręcz usuwa z widoku mapy liczne okoliczne firmy i atrakcje turystyczne, pozostawiając niemal pusty obraz terenu. Zamiast szczegółów widzimy tylko kafelek z napisem "Korzystasz z ograniczonego widoku Map Google".

Brak zdjęć, opinii i szczegółowych danych o miejscach. Takimi "atrakcjami" Mapy Google raczą niezalogowanych Mapy Google (zrzut ekranu) INTERIA.PL

Jeszcze większe braki można zobaczyć w profilach lokali gastronomicznych. Podstawowe dane, takie jak adres, numer telefonu czy godziny otwarcia, pozostają widoczne, jednakże znikają wszystkie dane społecznościowe i szczegółowe. Niezalogowani internauci tracą dostęp do opinii użytkowników, popularnych godzin odwiedzin, zdjęć, filmów, menu, a nawet informacji o dostępności dostawy czy opcji na wynos.

"Ograniczony widok Map Google" to również brak dostępu do recenzji. Przez wiele lat Mapy Google zgromadziły gigantyczne repozytorium ocen, które stało się dla milionów ludzi ważnym źródłem wiedzy o lokalnych biznesach. Obecna zmiana czyni te cenne zasoby niedostępnymi - chyba że się zalogujemy.

Firma Google tłumaczy się pokrętnie... albo milczy

Google nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak wszystko to zdaje się być celowym i zamierzonym działaniem, choć tłumaczonym naprawdę pokrętnie. Wpisuje się to również w szerszą strategię firmy, która polega na ograniczaniu dostępu do kluczowych funkcji, by wymusić na użytkowniku pożądane działanie.

Od niedawna takie podejście stosowane jest w YouTube, który ukrywa komentarze i opis filmu u użytkowników blokujących reklamy. Po wyłączeniu uBlocka albo AdBlocka funkcjonalność wraca na miejsce. W przypadku tej platformy Google nie tłumaczy jednak swojego postępowania. Użytkownicy domyślili się tego sami.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press