Nazwa użytkownika w WhatsApp. Czym się różni od nazwy profilu?

WhatsApp pozwala obecnie ustawić nazwę profilu jako "Imię". W rzeczywistości w polu tym użytkownicy często wpisują imię i nazwisko. Jako że wiele osób na świecie nazywa się tak samo, nie ma wymogu, aby ta nazwa była unikatowa. Co innego nazwa użytkownika. Podobnie jak w przypadku adresu e-mail czy loginu musi być ona unikatowa. Tyle że do tej pory WhatsApp nie miał takiej funkcji. Unikatowy jest jedynie numer telefonu, z którym konto w tym komunikatorze jest powiązane. Ma się to wkrótce zmienić.

Wiadomo już nieoficjalnie, że Meta od przeszło dwóch lat pracuje nad funkcją unikalnej nazwy użytkownika. Każdy będzie mógł wybrać swój niepowtarzalny "username", którym będzie się identyfikował. Dzięki temu podczas udostępniania kontaktu nie trzeba będzie podawać prywatnych danych takich jak numer telefonu. Wystarczy sama nazwa użytkownika.

Meta nie ogłosiła jeszcze wdrożenia tej funkcji, ale w ostatnich dniach dostrzegli ją testerzy wersji beta na Androidzie i iOS. Jak to dokładnie wygląda i jaką aktualizację trzeba pobrać?

Jak zarezerwować swoją unikalną nazwę użytkownika w WhatsApp?

Choć możliwość wybrania swojej nazwy użytkownika w WhatsApp nadal nie została oficjalnie ogłoszona, to niedawno natrafili na nią użytkownicy wersji beta na urządzenia mobilne. W październiku nowe ustawienie pojawiło się w wersjach na Androida (aktualizacja 2.25.28.12) oraz na iOS (aktualizacja 25.30.10.70). Jak donoszą testerzy z WABetaInfo, "funkcja ta pozwoli użytkownikom zabezpieczyć ich preferowane nazwy użytkowników przed pełnym wdrożeniem tej funkcji". Warto więc pobrać aktualizacje w programie beta, aby móc zarezerwować swój unikalny "username".

Jak ustawić swoją nazwę użytkownika w WhatsAppie? Nowe pole tekstowe pojawi się na tej samej stronie, na której ustawiamy nieunikalną nazwę profilu. Otwórz aplikację WhatsApp na telefonie, stuknij przycisk trzech kropek w prawym górnym rogu, wybierz "Ustawienia", a następnie stuknij swoją nazwę profilu. Obok pól "Imię", "O mnie", "Telefon" i "Linki" zobaczysz nową opcję "Nazwa użytkownika", a w niej przycisk "Zarezerwuj nazwę użytkownika". Kliknij go, aby wprowadzić swoją nazwę.

Trzeba jednak pamiętać, że dopóki Meta nie uruchomi funkcji nazwy użytkownika, wprowadzona przez ciebie nazwa będzie jedynie rezerwacją i nie będzie można jej wykorzystać przy udostępnianiu kontaktu.

Jakie są ograniczenia i kiedy Meta wprowadzi tę nowość?

Podobnie jak w przypadku nazwy użytkownika czy loginu w poczcie e-mail i wielu innych znanych usługach, tak również nazwa użytkownika w WhatsAppie ma pewne ograniczenia. Nowe dane mówią, że nazwa ta nie może zaczynać się od "www" ani kończyć na ".com" lub ".net", nie może się zaczynać ani kończyć kropką i musi zawierać przynajmniej jedną literę. Dozwolone są małe litery (a-z), cyfry (0-9), kropki i podkreślenia. Nazwa użytkownika musi mieć od 3 do 30 znaków.

Nie jest jeszcze pewne, kiedy ta nowa funkcja WhatsAppa stanie się ogólnodostępna. Wprowadzenie rezerwacji nazw użytkownika już teraz zdaje się sugerować, że ich uruchomienie może nadejść niedługo, jednak dokładnej daty nie sposób przewidzieć. Może to być zarówno kilka tygodni, jak i kilka miesięcy.

