Nie trzeba już ograniczać się do statycznej pinezki

Wiadomości Google nie są już prostą apką do SMS-ów, a w ostatnim czasie stały się prawdziwym kombajnem, jeśli chodzi o nowoczesną komunikację. Wsparcie dla czatów RCS, nowoczesny interfejs z poprawioną obsługą multimediów i reakcje na wiadomości to tylko część zmian, o których pisaliśmy wcześniej w GeekWeeku. Do tej pory brakowało jednak najbardziej wyczekiwanej funkcji - udostępniania lokalizacji na żywo.

Obecnie aplikacja pozwala jedynie na wysłanie statycznego adresu (tzw. "pinezki"), co bywa mało użyteczne, gdy użytkownik się przemieszcza lub może to zrobić. Nie można w ten sposób dzielić się swoją pozycją czasie rzeczywistym. Ma to również znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika i jego smartfona. Nieruchoma pinezka daje odbiorcy wgląd jedynie w ostatnią udostępnioną ręcznie pozycję. To ograniczenie ma jednak wkrótce zniknąć.

Analiza kodu najnowszej wersji beta Google Messages o oznaczeniu messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic wykazała, że twórcy apki intensywnie pracują nad wprowadzeniem wyczekiwanej nowości. Chociaż rozwiązanie nie zostało jeszcze oficjalnie udostępnione wszystkim użytkownikom, redakcji Android Authority udało się je aktywować i sprawdzić mechanizm jego działania.

Jak działa udostępnianie lokalizacji na żywo w Wiadomościach Google?

Pierwsze sygnały o tej nowości pojawiały się już w listopadzie, jednak dopiero teraz można zobaczyć, jak będzie się ona prezentować się w pełnej wersji. Proces udostępniania lokalizacji będzie zintegrowany z menu załączników wewnątrz okna rozmowy.

Po wybraniu odpowiedniej opcji użytkownik będzie mógł określić czas, przez jaki jego położenie ma być widoczne dla rozmówcy. Do wyboru przygotowano trzy warianty czasowe: 1 godzinę, do końca bieżącego dnia oraz czas niestandardowy, co pokrywa się z opcjami znanymi z aplikacji Google Find Hub. Wymagane będzie oczywiście uprzednie przydzielenie aplikacji dostępu do lokalizacji.

Podczas aktywnego przesyłania danych o pozycji w górnej części czatu pojawi się stały baner informujący o tym fakcie oraz wskazujący pozostały czas udostępniania. Co istotne, funkcja została zaprojektowana tak, aby działała nawet wtedy, gdy odbiorca nie posiada jeszcze najnowszej wersji Wiadomości Google bądź nie ma aktywowanej tej nowości u siebie. W takim przypadku otrzyma on po prostu link, który otworzy się w aplikacji Google Find Hub lub w przeglądarce internetowej, prezentując ruch nadawcy na mapie w czasie rzeczywistym.

Zakończenie udostępniania lokalizacji ma być równie intuicyjne, co jego rozpoczęcie. Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie stuknąć baner i wybrać opcję zatrzymania transmisji. Po wykonaniu tej czynności link u odbiorcy natychmiast przestanie być aktualizowany. Zapewnia to pełną kontrolę nad prywatnością - gdy nie chcemy dłużej pokazywać, gdzie jesteśmy, możemy to po prostu wyłączyć.

