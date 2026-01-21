Wielka nowość od Spotify. Papierowe książki przemówią

Spotify testuje nowość. Coś dla moli książkowych

Spotify to popularna usługa, z której korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie. Spotify działa na komputerach, smartfonach i tabletach, oferując zarówno wersję darmową z reklamami, jak i płatną subskrypcję bez reklam. Wersja premium wyróżnia się też dodatkowymi funkcjami - takimi jak pobieranie treści do odsłuchu offline czy wyższa jakość dźwięku.

Z czasem platforma coraz mocniej rozwija też ofertę audiobooków i narzędzi dla czytelników. Obecnie Spotify testuje nową funkcję nazwaną Page Match, która ma umożliwić użytkownikom płynnie przełączać się między czytaniem książek a słuchaniem ich w formie audiobooków.

Page Match ma synchronizować audiobooki, ebooki i książki papierowe

Page Match to na ten moment "ukryta" funkcja. Android Authority informuje bowiem, że po prostu wersja 9.1.18.282 aplikacji Spotify zawiera odniesienia do kodu beta funkcji Page Match, która umożliwia szybką synchronizację audiobooków na platformie z ich papierowymi i elektronicznymi odpowiednikami.

Jak miałby działać Page Match? Idea jest taka, że użytkownik skanuje stronę w papierowej książce lub e-booku za pomocą aparatu telefonu, a Spotify rozpoznaje tekst (technologia OCR) i przenosi go do odpowiadającego momentu w audiobooku dostępnym w aplikacji.

Ma to się też sprawdzać w drugą stronę: Spotify ma być w stanie pokazać, której stronie książki odpowiada bieżąca pozycja w audiobooku, żeby użytkownik mógł łatwo wrócić do czytania. Funkcja działa oczywiście tylko wtedy, gdy użytkownik znalazł danego audiobooka w bibliotece Spotify oraz posiada własną papierową lub cyfrową wersję książki.

Synchrobooki są popularne. Spotify pójdzie o krok dalej?

Brzmi to całkiem obiecująco, jednak ma pewne ograniczenia. Synchrobooki, format łączący e-booka i audiobooka, umożliwiający płynne przełączanie między czytaniem tekstu a słuchaniem narracji, to rozwiązanie znane z platform oferujących książki w ramach abonamentu. Wbudowany system pozwala sprawnie zmieniać format z czytania na słuchanie i odwrotnie.

Nowa funkcja Spotify, która dodałaby jeszcze opcję przeskoczenia na papierową wersję książki, to ciekawa innowacja, która jednak nie pozostaje bez wad. Wszak różne wydania książek mają inne numeracje stron, a OCR nie zawsze jest idealny, co może czasem powodować niedokładne dopasowanie.

Opcja Page Match to jednak na ten moment nic oficjalnego - jest cały czas w fazie testów i nie została jeszcze zapowiedziana przez firmę jako nowość. Nie wiadomo więc na ten moment czy i kiedy pojawi się w aplikacji.

Źródła: Android Authority, The Verge

